Alpha: Πρεμιέρα την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 10:00 για την «Super Κατερίνα»

Η Κατερίνα Καινούργιου επιστρέφει στον Alpha για 5η χρονιά, από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 10:00 π.μ., με μια ανανεωμένη «Super Κατερίνα». 

Πιο σύγχρονη, ώριμη, και πλήρως εναρμονισμένη με τις απαιτήσεις της εποχής.

Η εκπομπή παραμένει πιστή στον ψυχαγωγικό της χαρακτήρα της, συνδυάζοντας lifestyle νέα αλλά και ενημέρωση με ουσία όποτε υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις.

 Με την υπογραφή της έμπειρης δημοσιογραφικής ομάδας, η «Super Κατερίνα» φέρνει live συνδέσεις και αποκλειστικά ρεπορτάζ, τηλεοπτικό και καλλιτεχνικό παρασκήνιο, αναλύσεις για τα πρόσωπα και τα θέματα της επικαιρότητας.

Στο πλευρό της και φέτος ο δημοσιογράφος Στέφανος Κωνσταντινίδης με πολυετή εμπειρία, η Φρόσω Κυριαζή, μια νέα δυναμική δημοσιογράφος με έγκυρο ρεπορτάζ και ο Χάρης Χρονόπουλος με τηλεοπτική και ραδιοφωνική εμπειρία.

Μαζί της και η Δάφνη Μπόκοτα, η οποία μετά από χρόνια τηλεοπτικής απουσίας, επανέρχεται δυναμικά με σχόλιο και άποψη στην τηλεόραση του σήμερα.

 Η Έλενα Πολυκάρπου, καθημερινά, θα μας μεταφέρει τα lifestyle νέα με αποκλειστικό ρεπορτάζ.

Ο Πέτρος Συρίγος, και φέτος, θα μας χαρίζει τις πιο νόστιμες και εύκολες συνταγές!

Η Βάσια Μαυράκη, με τις αστρολογικές της προβλέψεις θα φροντίζει να ξεκινά η μέρα μας γνωρίζοντας τι… πλανητικό μας περιμένει!

 Η «Super Κατερίνα», έρχεται να δώσει ρυθμό στα πρωινά μας.

Από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, και καθημερινά στις 10:00 π.μ., στον Alpha.

 Σκηνοθεσία: Δημήτρης Σταματόπουλος

Αρχισυνταξία: Θοδωρής Σημαντηράκης

Παραγωγή: Green Pixel

 Δείτε το trailer: 

