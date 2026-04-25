Ο Άρης νίκησε 75-65 τον Πανιώνιο και τον έστειλε στην Elite League

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Αθλητισμός

ΑΡΗΣ

Χρειάστηκε η αντεπίθεση διαρκείας από το τέλος της τρίτης περιόδου έως το τετράλεπτο της τέταρτης περιόδου για τον Άρη και να κερδίσει στο Αλεξάνδρειο, για την 26η αγωνιστική της Greek Basketball League, τον Πανιώνιο. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης επικράτησε με 75-65, αποτέλεσμα που της δίνει την 5η θέση στη βαθμολογία για τη regular season και υποβιβάζει τους «κυανέρυθρους».

Καταλυτική για την επικράτηση των «κιτρινόμαυρων», που είχαν στο γήπεδο την… αύρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο και της οικογένειάς του, αλλά και του Νίκου Γκάλη, ήταν οι Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ (18 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 κόψιμο), Μπράις Τζόουνς (17 πόντοι, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο).

Πρώτος σκόρερ για τον Πανιώνιο ήταν ο Γιώργος Τσαλμπούρης (17 πόντοι, 8 ριμπάουντ).

Με τους Αντετοκούνμπο, Τζόουνς, ο Άρης είχε τον πρώτο λόγο στην εκκίνηση του ματς (4-2). Η «δράση» των Γουότσον, Τέιλορ, Τόμασον, όμως, έφεραν σε θέση οδηγού τον Πανιώνιο στο 6’ με +3 (9-12).

Οι «κιτρινόμαυροι»… απάντησαν με επιμέρους 10-3, με τους Άντζουσιτς, Φόρεστερ, Κουλμπόκα να μπαίνουν στην εξίσωση και έκλεισαν την πρώτη περίοδο έχοντας προβάδισμα 4 πόντων (19-15). Διαφορά την οποία στο 13’ έστειλαν στο +5 (24-19).

Πιέζοντας αμυντικά και με συνεχείς πόντους από τον Λιούις, οι «κυανέρυθροι» πήραν εκ νέου τα ηνία στο σκορ (15’ 24-26), με τις ομάδες, να εναλλάσσονται, στην πορεία, στο προβάδισμα και να φεύγουν στα αποδυτήρια, για το ημίχρονο, με το ισόπαλο 31-31.

Χέρι-Χέρι πήγε το παιχνίδι στην τρίτη περίοδο (34-31, 34-34, 40-36, 40-42, 49-49), με τους Μήτρου-Λονγκ, Τζόουνς να το παίρνουν… προσωπικά από το 29’ και μετά, γεγονός που επέτρεψε στον Άρη να ξεφύγει στο 32’ με +11 (60-49). Απόσταση η οποία με τη στήριξη των Μποχωρίδη, Νουά, «ανέβηκε» στο 34’ στο +13 (65-52).

Ο Πανιώνιος έκανε την ύστατη προσπάθεια να ανατρέψει την εις βάρος του κατάσταση, μείωσε στο 38’ στους 6 πόντους (70-64), η προσπάθειά του, ωστόσο, έμεινε εκεί.

Διαιτητές: Τηγάνης, Καρπάνος, Μηλαπίδης

 

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Βάφετε τα μαλλιά σας στο σπίτι; Hair colorist αποκαλύπτει τα 4 tips για να πετύχουν σαν να βγήκατε από το κομμωτήριο

Σας αγαπάει πραγματικά; Τότε δεν κάνει αυτά τα 11 πράγματα μπροστά σας

Πόσο μας κοστίζουν τα αδήλωτα τετραγωνικά – Αναλυτικά παραδείγματα

Στον δρόμο προς το ψηφιακό ευρώ – Η τρίτη φάση και τα πλεονεκτήματα

Οι επιστήμονες γνωρίζουν επιτέλους πόσο παλιοί είναι οι «Δώδεκα Απόστολοι» – Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
22:09 , Σάββατο 25 Απριλίου 2026

Σμαράγδα Αδαμοπούλου για Λευτέρη Χαρίτο: «Έχω ακούσει από γυναίκες ότι κάνω δουλειές εξαιτίας της σχέσης μας»

Η Σμαράγδα Αδαμοπούλου παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται», μ...
18:55 , Σάββατο 25 Απριλίου 2026

Αποθέωσαν τους Αντετοκούνμπο στο Παλέ – «Ρε Γιάννη, ρε Γιάννη, τελείωνε με το NBA φτάνει» – ΦΩΤΟ

Η οικογένεια Αντετοκούνμπο έτυχε αποθεωτικής υποδοχής από τους φιλάθλους του Άρη σήμερα, Σάββα...
01:16 , Σάββατο 25 Απριλίου 2026

Premier League: «Άλμα» παραμονής για τη Νότιγχαμ Φόρεστ με εκτός έδρας «πεντάρα» στη Σάντερλαντ

Η Νότιγχαμ Φόρεστ πετούσε… φωτιές στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα της με τη Σάντερλαντ στο «Stadi...
00:33 , Σάββατο 25 Απριλίου 2026

Βαλένθια-Παναθηναϊκός: Απάντηση του Μαρτίνεθ στη «φιλοφρόνηση» του Αταμάν – «Το βιογραφικό του δεν αρκεί για να μας νικήσουν»

Με ανάλογη «φιλοφρόνηση» για το βιογραφικό του απάντησε ο προπονητής της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτί...
MUST READ

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

LIVE: 57η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς