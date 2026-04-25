Ο Άρης νίκησε 75-65 τον Πανιώνιο και τον έστειλε στην Elite League

Χρειάστηκε η αντεπίθεση διαρκείας από το τέλος της τρίτης περιόδου έως το τετράλεπτο της τέταρτης περιόδου για τον Άρη και να κερδίσει στο Αλεξάνδρειο, για την 26η αγωνιστική της Greek Basketball League, τον Πανιώνιο. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης επικράτησε με 75-65, αποτέλεσμα που της δίνει την 5η θέση στη βαθμολογία για τη regular season και υποβιβάζει τους «κυανέρυθρους».

Καταλυτική για την επικράτηση των «κιτρινόμαυρων», που είχαν στο γήπεδο την… αύρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο και της οικογένειάς του, αλλά και του Νίκου Γκάλη, ήταν οι Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ (18 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 κόψιμο), Μπράις Τζόουνς (17 πόντοι, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο).

Πρώτος σκόρερ για τον Πανιώνιο ήταν ο Γιώργος Τσαλμπούρης (17 πόντοι, 8 ριμπάουντ).

Με τους Αντετοκούνμπο, Τζόουνς, ο Άρης είχε τον πρώτο λόγο στην εκκίνηση του ματς (4-2). Η «δράση» των Γουότσον, Τέιλορ, Τόμασον, όμως, έφεραν σε θέση οδηγού τον Πανιώνιο στο 6’ με +3 (9-12).

Οι «κιτρινόμαυροι»… απάντησαν με επιμέρους 10-3, με τους Άντζουσιτς, Φόρεστερ, Κουλμπόκα να μπαίνουν στην εξίσωση και έκλεισαν την πρώτη περίοδο έχοντας προβάδισμα 4 πόντων (19-15). Διαφορά την οποία στο 13’ έστειλαν στο +5 (24-19).

Πιέζοντας αμυντικά και με συνεχείς πόντους από τον Λιούις, οι «κυανέρυθροι» πήραν εκ νέου τα ηνία στο σκορ (15’ 24-26), με τις ομάδες, να εναλλάσσονται, στην πορεία, στο προβάδισμα και να φεύγουν στα αποδυτήρια, για το ημίχρονο, με το ισόπαλο 31-31.

Χέρι-Χέρι πήγε το παιχνίδι στην τρίτη περίοδο (34-31, 34-34, 40-36, 40-42, 49-49), με τους Μήτρου-Λονγκ, Τζόουνς να το παίρνουν… προσωπικά από το 29’ και μετά, γεγονός που επέτρεψε στον Άρη να ξεφύγει στο 32’ με +11 (60-49). Απόσταση η οποία με τη στήριξη των Μποχωρίδη, Νουά, «ανέβηκε» στο 34’ στο +13 (65-52).

Ο Πανιώνιος έκανε την ύστατη προσπάθεια να ανατρέψει την εις βάρος του κατάσταση, μείωσε στο 38’ στους 6 πόντους (70-64), η προσπάθειά του, ωστόσο, έμεινε εκεί.

Διαιτητές: Τηγάνης, Καρπάνος, Μηλαπίδης

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ