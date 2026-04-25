Αποθέωσαν τους Αντετοκούνμπο στο Παλέ – «Ρε Γιάννη, ρε Γιάννη, τελείωνε με το NBA φτάνει» – ΦΩΤΟ

Η οικογένεια Αντετοκούνμπο έτυχε αποθεωτικής υποδοχής από τους φιλάθλους του Άρη σήμερα, Σάββατο 25/4, στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρο Θεσσαλονίκης, όπου έφτασε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο, μαζί με τον Γιάννη, τον Θανάση και τη μητέρα τους, Βερόνικα Αντετοκούνμπο έφτασαν στο Αλεξάνδρειο για την αναμέτρηση του Άρη Betsson με τον Πανιώνιο, για την τελευταία αγωνιστική της Stoiximan GBL. Συγκεντρωμένοι φίλαθλοι τους υποδέχτηκαν, ενώ λίγο πριν από τις 6 έφτασε και ο Νίκος Γκάλης, «συμπληρώνοντας» τη βραδιά των μεγάλων αστέρων στο Παλέ.

Ο Greek Freak ενθουσιάστηκε με την ατμόσφαιρα εντός του Nick Galis Hall, ενώ δέχτηκε με χαμόγελο το ευρηματικό σύνθημα των κιτρινόμαυρων φιλάθλων: «Ρε Γιάννη, ρε Γιάννη, ρε Γιάννη, άντε τελείωνε με το NBA, φτάνει..»