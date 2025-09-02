Γεωργιάδης: Επίσκεψη σε Αλεξανδρούπολη, Διδυμότειχο και Ορεστιάδα – «Το ΕΣΥ αλλάζει και γίνεται καλύτερο»

Γεωργιάδης: Επίσκεψη σε Αλεξανδρούπολη, Διδυμότειχο και Ορεστιάδα – «Το ΕΣΥ αλλάζει και γίνεται καλύτερο»

Η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου ήταν ο πρώτος σταθμός της περιοδείας στη Βόρεια Ελλάδα που πραγματοποιεί από σήμερα – στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης- ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.    Συνοδευόμενος από τον διοικητή της 4ης ΥΠΕ, Παναγιώτη Μπογιατζίδη και τον βουλευτή Έβρου Αναστάσιο Δημοσχάκη, ο υπουργός Υγεάις επισκέφθηκε διαδοχικά το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, το Νοσοκομείο Διδυμοτείχου και το Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας.

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Στο ΠΓΝΑ, όπου τον υποδέχθηκαν ο διοικητής και ο αναπληρωτής διοικητής του νοσηλευτικού ιδρύματος Ευάγγελος Ρούφος και Κωνσταντίνος Γκοτσίδης αντίστοιχα, ο κ. Γεωργιάδης επιθεώρησε το σύνολο των κλινικών, συνομίλησε με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και επισκέφθηκε μικρούς ασθενείς και νεογνά στην παιδιατρική κλινική, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας, στο ΠΓΝΑ πραγματοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας εργασίες αναβάθμισης, ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού αξίας 12,7 εκ. ευρώ με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης έως το τέλος του έτους. Επίσης το νοσοκομείο- ο προϋπολογισμός του οποίου το 2019 διαμορφώθηκε στα 46,3 εκ. ευρώ ενώ το 2024 ήταν στα 78,1 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 68%- αναμένεται να ενισχυθεί με καινούριο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό αξίας 670 χιλιάδων ευρώ έως τον Ιούνιο του 2026.

Νοσοκομείο Διδυμοτείχου

Ο διοικητής του νοσοκομείου Διδυμοτείχου, Παύλος Ελευθεριάδης ξενάγησε τον υπουργό Υγείας στις κλινικές και τους χώρους του νοσηλευτικού ιδρύματος ο προϋπολογισμός του οποίου παρουσίασε αύξηση κατά 35,2% καθώς από 5,3 εκ. ευρώ το 2019 διαμορφώθηκε στα 7,2 εκ. ευρώ το 2024. Σημειώνεται πως νωρίτερα ο κ. Γεωργιάδης πραγματοποίησε εθιμοτυπική επίσκεψη στο Μητροπολίτη Διδυμοτείχου κ. Δαμασκηνό.

Ολοκληρώνοντας την ολοήμερη περιοδεία του στο Νομό Έβρου -με τελευταίο σταθμό το Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας όπου εκτός της διοίκησης τον υποδέχθηκε και ο δήμαρχος Διαμαντής Παπαδόπουλος- ο υπουργός Υγείας δήλωσε:

«Επισκέφτηκα σήμερα μαζί με τον Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου και το Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας. Τις βασικές δηλαδή υγειονομικές δομές πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης του Νομού Έβρου. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Είδα τρεις δομές που η κάθε μία επιτελεί το ρόλο της εξαιρετικά. Τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, Ανθεκτικότητας και του ΕΣΠΑ είναι όλα εντός χρονοδιαγράμματος και απορροφούμε τους πόρους και εκτελούμε τα έργα με απόλυτη ακρίβεια. Παραδίδουμε ένα τελείως καινούργιο νοσοκομείο στην Αλεξανδρούπολη, είναι εντυπωσιακό όταν το δει κανείς. Ένα πολύ αναβαθμισμένο νοσοκομείο στο Διδυμότειχο και ένα τελείως καινούργιο Κέντρο Υγείας στην Ορεστιάδα. Μιλήσαμε με τα σωματεία των εργαζομένων, μας είπαν για τις ελλείψεις, οι οποίες είναι στα φυσιολογικά πλαίσια ενός συστήματος υγείας και συζητήσαμε τρόπους για να μπορέσουμε και αυτές να τις θεραπεύσουμε. Το ΕΣΥ αλλάζει και γίνεται καλύτερο».

Αύριο ο υπουργός Υγείας θα επισκεφθεί την Κομοτηνή, την Ξάνθη και την Καβάλα, ενώ την Πέμπτη τη Δράμα, τις Σέρρες και το Κιλκίς.

