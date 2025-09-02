Κανείς δεν θέλει να νιώθει παραμελημένος μέσα στη σχέση του. Ωστόσο, δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να ενδιαφέρεστε βαθιά για τη δουλειά σας. Αν έχετε μεγάλα όνειρα, για να τα πραγματοποιήσετε πρέπει να καταβάλετε πολλή προσπάθεια. Όσοι έχουν γεννηθεί κάποιους συγκεκριμένους μήνες του χρόνου, συνήθως δίνουν (περισσότερο από) περιστασιακά προτεραιότητα στη δουλειά τους σε σχέση με την προσωπική ζωή τους.

Οι άνθρωποι που έχουν γενέθλια 4 συγκεκριμένους μήνες, συνήθως βάζουν την καριέρα πάνω από τη σχέση τους

Απρίλιος

Αύγουστος

Σεπτέμβριος

Δεκέμβριος

Απρίλιος

Οι άνθρωποι που γεννιούνται τον Απρίλιο είναι φιλόδοξοι. Δεν θέλουν να σπαταλήσουν ούτε ένα δευτερόλεπτο της ημέρας τους, γι’ αυτό προσπαθούν να είναι όσο πιο παραγωγικοί γίνεται.

Μερικές φορές, η επιθυμία τους για επιτυχία μπορεί να στραφεί εναντίον τους και να τους κάνει μονομερής. Μπορεί να τους πείσει ότι πρέπει να εργάζονται κάθε ελεύθερο δευτερόλεπτο που βρίσκουν, ενώ στην πραγματικότητα, θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν αυτόν τον χρόνο για να περάσουν στιγμές με τον σύντροφό τους, να χαλαρώσουν και να απολαύσουν μαζί στιγμές ξεκούρασης.

Παρόλο που οι άνθρωποι που γεννιούνται αυτόν τον μήνα θα προσπαθήσουν με όλες τους τις δυνάμεις να κάνουν τους συντρόφους τους ευτυχισμένους, συνήθως αποσπώνται από τη δουλειά.

Αφήνουν τα μεγάλα τους όνειρα να τους κυριαρχούν, γι’ αυτό χρειάζονται έναν σύντροφο που κατανοεί πόσο σημαντική είναι η δουλειά για αυτούς, έναν σύντροφο που τους υποστηρίζει και τους ενθαρρύνει, έναν σύντροφο που χρειάζεται κι εκείνος πολύ χώρο και δεν θα ενοχλείται όταν εξαφανίζονται για λίγο.

Αύγουστος

Οι άνθρωποι που γεννιούνται τον Αύγουστο πάντα θα επιλέγουν τον εαυτό τους. Όχι επειδή είναι εγωιστές, αλλά επειδή εφαρμόζουν την αγάπη για τον εαυτό τους. Δεν θα αρνούνταν ποτέ μια συναρπαστική ευκαιρία επειδή ο σύντροφός τους δεν συμφωνούσε, αλλά αυτό συμβαίνει κυρίως επειδή δεν θα έβγαιναν ποτέ με κάποιον που νιώθει άβολα με την επιτυχία τους.

Θα περιμένουν κάποιον που κατανοεί ότι κάποιες μέρες θα έχουν προτεραιότητα οι ίδιοι, και άλλες μέρες η δουλειά τους. Χρειάζονται έναν σύντροφο που να συμφωνεί με την εργασιακή τους ηθική, που να είναι περήφανος για το πόσο σκληρά εργάζονται για τους στόχους τους αντί να τους κρατάει κακία γι’ αυτό.

Σεπτέμβριος

Οι άνθρωποι που γεννιούνται τον Σεπτέμβριο έχουν καλή κρίση. Είναι αποδοτικοί και αξιόπιστοι, κάτι που τους καθιστά εξαιρετικούς υπαλλήλους και ηγέτες. Ωστόσο, είναι επίσης τελειομανείς που πάντα θέλουν να αποδεικνύουν τις ικανότητές τους.

Πιστεύουν ότι μπορούν να τα καταφέρουν όλα, γι’ αυτό συχνά αναλαμβάνουν περισσότερα απ’ όσα μπορούν να διαχειριστούν ταυτόχρονα. Λένε στον εαυτό τους ότι μπορούν να ισορροπήσουν πολλές ώρες δουλειάς ενώ εξακολουθούν να έχουν άφθονο χρόνο για τον σύντροφό τους, αλλά αυτό δεν ισχύει πάντα.

Δεν προσπαθούν ποτέ να κάνουν τους συντρόφους τους να νιώσουν ότι βρίσκονται χαμηλά στη λίστα των προτεραιοτήτων τους. Απλώς προσπαθούν να κάνουν πάρα πολλά ταυτόχρονα και καταλήγουν να αισθάνονται υπερφορτωμένοι.

Δεκέμβριος

Οι άνθρωποι που γεννιούνται τον Δεκέμβριο εργάζονται σκληρά κάθε μέρα. Παρόλο που κάποιοι μπορεί να νιώθουν ότι βάζουν τη δουλειά πάνω από τις σχέσεις τους, για εκείνους αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα.

Άλλωστε, δουλεύουν σκληρά για να στηρίξουν τους συντρόφους τους και να προσφέρουν στους αγαπημένους τους ό,τι αξίζουν. Αν και δεν θεωρούν τα χρήματα το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή, ξέρουν ότι μπορούν να προσφέρουν σταθερότητα, άνεση και ίσως κάποιες αποδράσεις.

Οι άνθρωποι που γεννιούνται τον Δεκέμβριο εργάζονται συνεχώς, αλλά μόνο επειδή θέλουν να χτίσουν ένα σταθερό μέλλον. Θέλουν να δώσουν στις οικογένειές τους ό,τι καλύτερο μπορούν. Θέλουν να βοηθήσουν.