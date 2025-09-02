Τσουκαλάς: «Πανικόβλητοι τις τελευταίες δύο μέρες και γυμνοί από επιχειρήματα καταφεύγουν στα ψεύδη και την τοξικότητα»

Enikos Newsroom

πολιτική

Τσουκαλάς: «Πανικόβλητοι τις τελευταίες δύο μέρες και γυμνοί από επιχειρήματα καταφεύγουν στα ψεύδη και την τοξικότητα»

«Η κυβέρνηση προσπαθεί με ομοιόμορφα δελτία Τύπου Υπουργείων που μοιάζουν με εκθέσεις ιδεών, δήθεν να αποδομήσει τα στοιχεία που παρέθεσε το ΠΑΣΟΚ και αποδεικνύουν την παταγώδη αποτυχία της να βελτιώσει έστω και ελάχιστα τις συνθήκες διαβίωσης των Ελλήνων», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς σε σχόλιο του για τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης.

«Μάλιστα», συνεχίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, «είναι τόσο μεγάλη η αποτυχία τους, που δεν μπαίνουν κάνουν στον κόπο να αντικρούσουν τα στοιχεία που καταθέτουμε. Ως γνωστοί μετρ της παραπλάνησης, προσπαθούν με αλχημείες να μπερδέψουν τον κόσμο». Όμως, υποστηρίζει, «οι Ελληνίδες και οι Έλληνες τους πήραν χαμπάρι. Πανικόβλητοι τις τελευταίες δύο μέρες και γυμνοί από επιχειρήματα καταφεύγουν στα ψεύδη και την τοξικότητα», μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Η αλήθεια είναι επίμονη, όσο και να την κρύβετε κύριοι της κυβέρνησης, επιστρέφει και εκδικείται», αναφέρει καταληκτικά.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Επίσκεψη Άδωνι Γεωργιάδη σε νοσοκομεία του Έβρου στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ

Νέα μελέτη αποκαλύπτει για ποιες ειδήσεις προτιμούν να ενημερώνονται οι ναρκισσιστές

Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα για τα διαθέσιμα ακίνητα

Χατζηδάκης: Έρχεται μεταρρύθμιση για τη φορολογία

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3

Πρώην εργαζόμενη σε κρουαζιερόπλοιο αποκαλύπτει το αντικείμενο που αφαιρέθηκε από «adults only» ταξίδι – «Ήταν παρατραβηγμέ...
περισσότερα
21:51 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Τσίπρας: Μάλλον επιεικής ο όρος «Βαλκανοποίηση» – Η νέα ανάρτηση στα social media

Νέα ανάρτηση στα social media έκανε σήμερα (Τρίτη, 2/9) ο Αλέξης Τσίπρας, δημοσιεύοντας την ομ...
21:12 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Γεωργιάδης: Επίσκεψη σε Αλεξανδρούπολη, Διδυμότειχο και Ορεστιάδα – «Το ΕΣΥ αλλάζει και γίνεται καλύτερο»

Η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου ήταν ο πρώτος σταθμός της περιοδείας στη Βόρεια Ελλάδα που πραγμα...
20:01 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Μητσοτάκης: «Δυνατό Λιμενικό Σώμα σημαίνει δυνατή θαλάσσια άμυνα για όλο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα»

«Δυνατό Λιμενικό Σώμα σημαίνει δυνατή θαλάσσια άμυνα για όλο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, καθώς η ...
18:55 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Κουτσούμπας: Όσο πλησιάζουμε προς τη ΔΕΘ κορυφώνεται η επιχείρηση παραπλάνησης του λαού

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το βήμα της Βουλής, ενόψει της παρ...
MUST READ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Στο νοσοκομείο έμαθα ότι συγκρούστηκα με άλλο όχημα» – Τι υποστηρίζει η 45χρονη οδηγός της Porsche που διώκεται για κακούργημα

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix