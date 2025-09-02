Γαλλία: «Εμφύλιος» για την διαθήκη του – Την ακύρωσή της ζητά ο μικρότερος γιος του ηθοποιού

Enikos Newsroom

διεθνή

Γαλλία: «Εμφύλιος» για την διαθήκη του – Την ακύρωσή της ζητά ο μικρότερος γιος του ηθοποιού

Ο μικρότερος γιος του Αλέν Ντελόν, ο Αλέν-Φαμπιέν Ντελόν, στην Γαλλία, προσέφυγε στη δικαιοσύνη ζητώντας να ακυρωθεί η διαθήκη του πατέρα του που ευνοεί περισσότερο την αδελφή του, την Ανούσκα, ανέφερε σήμερα ο εκτελεστής της διαθήκης του σταρ.

Ξαναρχίζοντας τον «εμφύλιο» που είχε ξεσπάσει πριν ακόμη από τον θάνατο του ηθοποιού, το 2024, η πρώτη δίκη θα διεξαχθεί στις 9 Μαρτίου 2026 στο Παρίσι, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Κριστόφ Αγιελά, ένας εκ των τριών εκτελεστών της διαθήκης.

Ο Αλαίν Ντελόν, θρύλος του παγκόσμιου κινηματογράφου, πέθανε στις 18 Αυγούστου 2024, στο σπίτι του στο Ντουσί της κεντρικής Γαλλίας. Καθώς η υγεία του έφθινε τα προηγούμενα χρόνια, είδε τα παιδιά του να αντιδικούν για τις συνθήκες της ζωής του και την κληρονομιά τους.

Με την προσφυγή του στα αστικά δικαστήρια ο Αλέν-Φαμπιέν, 31 ετών, ο μικρότερος από τα παιδιά του σταρ, ζητεί να ακυρωθούν η διαθήκη της 24ης Νοεμβρίου 2022 και μια δωρεά που είχε γίνει τον Φεβρουάριο του 2023, με το σκεπτικό ότι ο Αλέν Ντελόν δεν ήταν σε θέση να λαμβάνει αποφάσεις αφού υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο το 2019.

Η διαθήκη του 2022 τροποποιούσε μια προηγούμενη διαθήκη του 2015, καθιστώντας την Ανούσκα Ντελόν μοναδική κληρονόμο των συγγενικών δικαιωμάτων του πατέρα της. Αυτό σημαίνει ότι η 34χρονη σήμερα Ανούσκα θα έχει δια βίου τον έλεγχο της εικόνας και των έργων του πατέρα της. Τον Φεβρουάριο του 2023 ο ηθοποιός φέρεται επίσης ότι δώρισε στην Ανούσκα το 51% των μετοχών του στην εταιρεία που κατέχει τα πνευματικά δικαιώματά του.

Ο Αλέν-Φαμπιέν Ντελόν στρέφεται εναντίον της Ανούσκα, του αδελφού τους, Άντονι και των τριών εκτελεστών της διαθήκης και ζητεί την ακύρωση αυτών των πράξεων με το σκεπτικό ότι εκείνη την εποχή ο πατέρας του «δεν διέθετε πλέον την αναγκαία αντίληψη» ώστε να είναι νόμιμες.

Λόγω της επιδείνωσης της υγείας του προς το τέλος της ζωής του, οκτώ μήνες πριν από τον θάνατό του, τον Ιανουάριο του 2024, ο Αλέν Ντελόν είχε τεθεί σε αναγκαστική κηδεμονία για διάστημα 60 μηνών.

Ο Αγιελά είπε ότι θέλει να ξεκινήσει μια «διαδικασία μεσολάβησης για να μπει ένα τέλος σε όλα αυτά».  Οι δικηγόροι του Άντονι και της Ανούσκα Ντελόν δεν θέλησαν να κάνουν κάποιο σχόλιο.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Επίσκεψη Άδωνι Γεωργιάδη σε νοσοκομεία του Έβρου στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ

Νέα μελέτη αποκαλύπτει για ποιες ειδήσεις προτιμούν να ενημερώνονται οι ναρκισσιστές

ΚΕΠ: Νέες υπηρεσίες διαθέσιμες για τις άδειες οδήγησης και κυκλοφορίας

Εφορία: Το ChatGPT στη διάθεση των φορολογούμενων – Θα απαντά σε ερωτήσεις και θα λύνει απορίες όλο το 24ωρο

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τις 5 καρδιές στην εικόνα σε 9 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Mπορείτε να κάνετε γρήγορα τις πράξεις και να βρείτε το αποτέλεσμα σε 20 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
20:17 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Τραμπ: Υπόσχεται να κάνει στο Σικάγο ό,τι έκανε στην Ουάσινγκτον – Πώς αντιδρά ο Δήμαρχος της πόλης

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε σήμερα ότι θα λύσει το πρόβλημα της εγκληματικότη...
19:55 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Γαλλία: Οι Ευρωπαίοι είναι «έτοιμοι» να παράσχουν στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας – Αναμένουν «υποστήριξη» των ΗΠΑ

Ευρωπαίοι ηγέτες θα επιβεβαιώσουν την Πέμπτη, στη συνάντηση που θα έχουν στην Γαλλία,  στο Μέγ...
18:43 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Γαλλία: Νεκρός από πυρά αστυνομικών Τυνήσιος που μαχαίρωσε 4 ανθρώπους – BINTEO με σκληρές εικόνες

Νεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε, στην Γαλλία, άνδρας από την Τυνησία που μαχαίρωσε και τραυμ...
18:31 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Γαλλία: Ένταλμα σύλληψης κατά του Μπασάρ αλ Άσαντ για τους θανάτους δημοσιογράφων στη Συρία

Επτά εντάλματα σύλληψης εκδόθηκαν τον Αύγουστο από δικαστήρια στην Γαλλία εναντίον πρώην υψηλό...
MUST READ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Στο νοσοκομείο έμαθα ότι συγκρούστηκα με άλλο όχημα» – Τι υποστηρίζει η 45χρονη οδηγός της Porsche που διώκεται για κακούργημα

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix