Θεσσαλονίκη: «Ούτε έτρεχα, ούτε ήμουν μεθυσμένη – Δεν θυμάμαι την στιγμή του τροχαίου» λέει η 45χρονη οδηγός της Porsche

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (2/9) η 45χρονη οδηγός της Porsche, η οποία κατηγορείται ότι προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και εγκατέλειψε δύο τραυματίες, τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών.

Υπενθυμίζεται ότι η οδηγός της Porsche κατηγορείται για ένα κακούργημα και τρία πλημμελήματα. Συγκεκριμένα, διώκεται για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα, κίνδυνος για άνθρωπο και είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη (κακούργημα), σωματική βλάβη από αμέλεια, εγκατάλειψη από τον υπαίτιο οδηγό του τόπου όπου συνέβη οδικό τροχαίο ατύχημα με σωματική βλάβη και οδήγηση υπό την επίδραση ναρκωτικών (πράξη που φέρεται να συνδέεται με τη λήψη ηρεμιστικού φαρμάκου, την οποία ομολόγησε).

Έπειτα από πολύωρη διαδικασία, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα να αφεθεί ελεύθερη η 45χρονη, υπό τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα του τόπου διαμονής, της στέρησης άδειας ικανότητας οδήγησης με ταυτόχρονη απαγόρευση οδήγησης οποιουδήποτε οχήματος και καταβολής εγγύησης ύψους 50.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κατά την απολογία της, η 45χρονη φέρεται να αρνήθηκε ότι εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος, όπως επίσης ότι κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, ενώ υποστήριξε ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ. Ανέφερε ότι βρισκόταν σε κατάσταση σοκ κι ότι πληροφορήθηκε για το τροχαίο όταν την πήγε στο νοσοκομείο η φίλη της. «Ευτυχώς σώθηκαν τα παιδιά» φέρεται να είπε για τους δύο νεαρούς τραυματίες.

«Θέλω να ζητήσω ταπεινά συγγνώμη σε αυτά τα 2 παιδιά»

«Ήμουν σε σοκ και συνεχίζω να είμαι σε σοκ. Ήμουν 4 ημέρες προφυλακισμένη. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που ζούνε τα παιδιά και εγώ, και οι 3 μας. Δεν αντιλήφθηκα το όχημα. Ό,τι έχω πει στον ανακριτή, είναι ό,τι ακριβώς κατέθεσα. Θέλω να ζητήσω ταπεινά συγγνώμη σε αυτά τα 2 παιδιά που άθελα μου. Δεν ισχύει τίποτα, δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Δεν ισχύει τίποτα. Ούτε έτρεχα, ούτε ήμουν μεθυσμένη. Είμαι πάρα πολύ κουρασμένη, το μόνο που θέλω είναι να πάω σπίτι μου» είπε η 45χρονη μιλώντας στο MEGA.

«Θέλω να πω ότι είμαι χαρούμενη που ζούμε και οι τρεις. Μαθαίνω καθημερινά από τους δικηγόρους μου όσες μέρες κρατούμαι, για τα παιδιά και ενημερώνομαι ότι είμαι καλά στη υγεία τους. Δεν θα μπορούσα να σηκώσω αυτό το βάρος, να πάθουν δύο άνθρωποι κάτι. Μιλάμε γι’ ατύχημα. Δεν προκλήθηκε εσκεμμένα. Ζητάω ταπεινά συγγνώμη. Είμαι ένας άνθρωπος ταπεινός, δεν με αντιπροσωπεύουν όλα αυτά που έχουν πει για εμένα. Έχει αμαυρωθεί πάρα πολύ το όνομά μου. Είναι πολύ δύσκολη η θέση μου. Έγινε ένα ατύχημα. Δεν το ήθελα. Ούτε αντιλήφθηκα ότι συγκρούστηκα, ότι υπήρχε άλλο όχημα» δήλωσε ακόμη.

Σχετικά με το αν θυμάται την στιγμή του τροχαίου, η 45χρονη οδηγός ανέφερε πως: «Όχι (σ.σ. δεν θυμάμαι τι έγινε). Ήμουν σε απόλυτο σοκ. Έχω δώσει κατάθεση. Είμαι κουρασμένη. Ήμουν τέσσερις μέρες έγκλειστη, δεν έχω φάει τίποτα, δεν έχω κοιμηθεί. Ήμουν στενοχωρημένη για τους ανθρώπους. Είμαι μία γυναίκα με ευγενική ψυχή. Είμαι χάλια και καταβεβλημένη. Δεν είμαι όλα αυτά που παρουσιάζουν».

Ερωτηθείσα γιατί δεν κάλεσε αμέσως μετά το τροχαίο στο ΕΚΑΒ η ίδια ανέφερε ότι: «Ήμουν αιμόφυρτη, σε σοκ και τηλεφωνήσαμε στο ΕΚΑΒ. Υπάρχει τηλεφωνική κλήση, τηλεφώνησε η φίλη μου και δεν έχω και κινητό. Έχει σπάσει το κινητό μου. Πήγα στο νοσοκομείο χωρίς παπούτσια».