Γαλλία: Νεκρός από πυρά αστυνομικών Τυνήσιος που μαχαίρωσε 4 ανθρώπους – BINTEO με σκληρές εικόνες

Νεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε, στην Γαλλία, άνδρας από την Τυνησία που μαχαίρωσε και τραυμάτισε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους στη Μασσαλία το απόγευμα της Τρίτης. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα της Μασσαλίας, Nicolas Bessone, ο δράστης διέμενε νόμιμα σε ένα ξενοδοχείο στη συνοικία Belsunce, από το οποίο του είχαν κάνει έξωση επειδή δεν πλήρωνε το ενοίκιο.

Την Τρίτη, ο άνδρας επέστρεψε στο ξενοδοχείο, στη συνέχεια ανέβηκε στον πρώτο όροφο, στο δωμάτιο που κατείχε και μαχαίρωσε στο πλάι έναν συγκάτοικο, εξήγησε ο Nicolas Bessone. Το θύμα εισήχθη στο νοσοκομείο ως απολύτως επείγον περιστατικό.

Ο δράστης στη συνέχεια κατέβηκε ξανά στον κάτω όροφο και μαχαίρωσε τον διευθυντή του ξενοδοχείου μία ή δύο φορές. Συνέχισε το θανάσιμο κυνηγητό του πίσω από τον γιο του διευθυντή του ξενοδοχείου. Και οι δύο νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο σε κατάσταση σχετικής έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα της Μασσαλίας, ο άνδρας στη συνέχεια πήγε σε ένα κοντινό σνακ μπαρ, όπου προσπάθησε να μαχαιρώσει τον διευθυντή και να τραυματίσει και άλλους ανθρώπους. Τελικά έπεσε νεκρός από σφαίρες αστυνομικών που έσπευσαν στο σημείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά σε ένα κατάστημα στο Παλιό Λιμάνι της πόλης, μια περιοχή όπου είναι γνωστό ότι γίνεται διακίνηση ναρκωτικών.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας, κάτοικος της συνοικίας αυτής, είπε στους δημοσιογράφους ότι οι αστυνομικοί έφτασαν στην περιοχή «πολύ γρήγορα». «Προσπάθησαν να τον συλλάβουν έξω από ένα φαστ-φουντ και ο άνδρας επιχείρησε να επιτεθεί με το μαχαίρι σε έναν αστυνομικό. Ο αστυνομικός φώναζε: σταμάτα, σταμάτα», είπε ο μάρτυρας.