Νατσιός: Το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση δεν δίνει καμία πρακτική λύση στο πρόβλημα που απειλεί την εθνική μας ύπαρξη

«Το νομοσχέδιο αυτό δεν είναι θεραπεία. Είναι ασπιρίνη για μια καλπάζουσα ασθένεια που απειλεί την ίδια την εθνική μας ύπαρξη», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, μιλώντας στη Βουλή κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την «Αναμόρφωση του πλαισίου και των διαδικασιών επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών».

Ο κ. Νατσιός εκτίμησε πως οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστούν στην πράξη και υποστήριξε πως «θα πρέπει με κάθε κόστος να συγκρουστούμε με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω στο θέμα αυτό, συντασσόμενοι και με άλλες υγιείς φωνές στην Ευρώπη».

Συνεχίζοντας αναγνώρισε πως «υπάρχουν πράγματι ρυθμίσεις που κινούνται προς την σωστή κατεύθυνση».

«Συμφωνούμε με την κατάργηση της επαίσχυντης ρύθμισης που η κυβέρνηση Σαμαρά είχε θεσπίσει για πρώτη φορά το 2014, για την νομιμοποίηση των λαθρομεταναστών μετά από 7 έτη παραμονής της χώρας. Πρώτοι σας είχαμε επισημάνει την αναγκαιότητα κατάργησης της ρύθμισης αυτής όταν, πριν από δύο χρόνια είχατε φέρει την επίσης ανεκδιήγητη ρύθμιση της νομιμοποίησης των παρανόμων μεταναστών που αποδείκνυαν τριετή παραμονή στη χώρα (άρθρο 193 νόμου 5078/2023). Σας είχαμε πει ότι η πολιτική σας, δίνει το σινιάλο στους διακινητές για την διοχέτευση των μεταναστευτικών ροών προς την Ελλάδα», είπε ο πρόεδρος της Νίκης και συνέχισε.

«Δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε. Το 2021 είχαμε 28.000 αιτήσεις ασύλου. Το 2024 περίπου 74.000 αιτήσεις, 22% αύξηση στις ροές μεταναστών το 2024, περαιτέρω αύξηση [1%] το πρώτο επτάμηνο του 2025. Πόσοι από όσους μπήκαν στη χώρα παράνομα επαναπροωθήκαν; Ελάχιστοι. Πόσοι παραπέμφθηκαν στη δικαιοσύνη για παράνομη είσοδο στην Ελλάδα με βάση ποινική νομοθεσία που ισχύει εδώ και πάρα πολλά έτη; Σχεδόν κανένας. Η μεταναστευτική σας πολιτική χρεωκόπησε. Την όμως στιγμή κάποιοι πλούτισαν στις πλάτες της χώρας» είπε ο κ. Νατσιός και επικαλέστηκε στοιχεία δημοσίων συμβάσεων.

«Την πενταετία 2020 – 2025 το Υπουργείο Μετανάστευσης υπέγραψε συμβάσεις άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Για να δώσω μια τάξη μεγέθους, την ίδια περίοδο, το Υπουργείο Πολιτισμού δρομολόγησε συμβάσεις 660 εκατομμυρίων ευρώ περίπου».

Ολοκληρώνοντας ο κ. Νατσιός αναφέρθηκε στους βασικούς άξονες που συγκροτούν τις θέσεις του κόμματός του για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

«Το βασικό δόγμα είναι αποθάρρυνση -και αποτροπή της παράνομης εισόδου και απέλαση στις χώρες προέλευσης».

Πρότεινε την «επιβολή της ποινής των ισοβίων στους λαθροδιακινητές, εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου στους λαθρομετανάστες και σε όσους τους υποστηρίζουν, καθώς και να επιτραπούν ρητώς οι επαναπροωθήσεις ως στοιχειώδες μέτρο εθνικής ακεραιότητας και αξιοπρέπειας».

«Το νομοσχέδιο δεν δίνει καμία πρακτική λύση και πειστική απάντηση. Δεν θέτει κανένα φραγμό στις ασύδοτες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που θα μπορούν, σύμφωνα με το άρθρο 17 του νομοσχεδίου, να αλωνίζουν τα κέντρα κράτησης των λαθρομεταναστών και να κατηγορούν την κάθε Κυβέρνηση. Δεν απαντά στο μείζον ζήτημα της αύξησης των επιστροφών και της τιμωρίας των χωρών που δεν συνεργάζονται για αυτές τις επιστροφές, ούτε στο γεγονός της πληθυσμιακής αντικατάστασης και δημογραφικής άλωσης της χώρας» κατέληξε ο κ. Νατσιός