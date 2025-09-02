FT: Η Ελλάδα κλείνει το 5% των σχολείων της καθώς μειώνονται οι γεννήσεις – Η απότομη μείωση τεκνοποιήσεων επεκτείνεται πέρα από τις αγροτικές περιοχές

Η Ελλάδα αναστέλλει τη λειτουργία περισσότερων εκ των 750 σχολείων τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, καθώς η απότομη μείωση τεκνοποιήσεων τα έχει αφήσει χωρίς αρκετούς μαθητές, σύμφωνα με δημοσίευμα των F.T. (Financial Times).

Το κλείσιμο των σχολείων -που ξεπερνά το 5% των σχολείων της χώρας- επεκτείνεται πέρα από απομακρυσμένα χωριά και νησιά, επηρεάζοντας ακόμα και τμήματα της περιφέρειας Αττικής που περιλαμβάνει την Αθήνα, όπου οι αξιωματούχοι προειδοποιούν για “δημογραφική κατάρρευση”, γράφει η εφημερίδα.

Ο αριθμός των μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχει μειωθεί κατά περισσότερο από 111.000 τα τελευταία 7 χρόνια

«Οι αίθουσες διδασκαλίας αντικατοπτρίζουν την κατάσταση των μαιευτηρίων μας και τον αριθμό των γεννήσεων, ο οποίος, δυστυχώς, μειώνεται εδώ και δεκαετίες στη χώρα μας», δήλωσε η Σοφία Ζαχαράκη, υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Τα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας δείχνουν ότι ο αριθμός των μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχει μειωθεί κατά περισσότερο από 111.000 τα τελευταία επτά χρόνια – μια πτώση 19% από το 2018.

«Η πτώση συμβαίνει πολύ γρήγορα και στην Ελλάδα είναι πολύ απότομη», δήλωσε η Αλεξάνδρα Τραγάκη, καθηγήτρια οικονομικής δημογραφίας στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σήμερα, λιγότεροι άνθρωποι βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία σε σύγκριση με τις προηγούμενες δεκαετίες, σημείωσε η ίδια.

Φέτος, 766 από τα 14.857 σχολεία της Ελλάδας θα τεθούν σε διαθεσιμότητα επειδή δεν πληρούν το νόμιμο ελάχιστο όριο των 15 μαθητών. Τα περισσότερα είναι δημοτικά σχολεία, αν και τα κλεισίματα αυξάνονται σε όλες τις βαθμίδες.

Ενώ ορισμένα σχολεία ενδέχεται να ξανανοίξουν αν ο αριθμός των μαθητών ανακάμψει εντός τριών ετών, τα περισσότερα δεν το κάνουν. Εξαίρεση αποτελούν τα νησιά κοντά στην Τουρκία και οι παραμεθόριες περιοχές, όπου τα σχολεία παραμένουν ανοιχτά ακόμη και με μικρό αριθμό μαθητών, όπως υπογραμμίζουν οι Financial Times.

Υπάρχουν και εξαιρέσεις όμως. Στην Ψέριμο, το μικρό νησί των Δωδεκανήσων, το σχολείο θα ανοίξει για πρώτη φορά από το 2009 — εξυπηρετώντας δύο παιδιά στο δημοτικό και τρία στο νηπιαγωγείο.

«Διατηρούμε τα σχολεία ανοιχτά με λιγότερους μαθητές από ό,τι επιτρέπει κανονικά ο νόμος — μια δαπανηρή απόφαση, αλλά πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητη», δήλωσε η Σοφία Ζαχαράκη και πρόσθεσε: «Κανένα παιδί δεν θα μείνει χωρίς πρόσβαση στην εκπαίδευση, ανεξάρτητα από το πόσο απομακρυσμένο είναι το σπίτι του», υποσχέθηκε η Σοφία Ζαχαράκη.

Άλλες βιομηχανικές χώρες με ισχυρά συστήματα κοινωνικής πρόνοιας και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες φροντίδας παιδιών, όπως η Δανία και η Σουηδία, έχουν επίσης δυσκολευτεί να αυξήσουν τα ποσοστά γεννήσεων πάνω από το επίπεδο αναπλήρωσης, αναφέρουν οι FT.