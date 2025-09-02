Θεοδωρικάκος: Μόνιμο το μέτρο για την απαγόρευση προσφορών επί 3 μήνες έπειτα από ανατιμήσεις

Enikos Newsroom

πολιτική

Θεοδωρικάκος: Μόνιμο το μέτρο για την απαγόρευση προσφορών επί 3 μήνες έπειτα από ανατιμήσεις

Παρατείνεται, επ’ αόριστον, το μέτρο για το πάγωμα των προσφορών σε προϊόντα που ανατιμήθηκαν, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στην εκδήλωση για την παρουσίαση της «Ετήσιας Έκθεσης ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Πράσινη μετάβαση και μικρές επιχειρήσεις».

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για το μέτρο που απαγορεύει στους προμηθευτές που έχουν προχωρήσει σε ανατιμήσεις, να προβούν σε προωθητικές ενέργειες/προσφορές για χρονικό διάστημα τριών μηνών. Το μέτρο αφορά σε όλα τα προϊόντα που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ και ως τώρα έληγε στις 31 Οκτωβρίου 2025.

Πιο αναλυτικά, τη βούληση της κυβέρνησης να στηρίξει ουσιαστικά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στο κρίσιμο στάδιο της πράσινης μετάβασης υπογράμμισε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην εκδήλωση.

«Η πράσινη μετάβαση δεν είναι επιλογή, είναι όρος επιβίωσης και ευημερίας. Δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς πράσινη μετάβαση», σημείωσε ο κ. Θεοδωρικάκος, αναγνωρίζοντας παράλληλα την πρόκληση του υψηλού ενεργειακού κόστους για τις μικρές επιχειρήσεις. Όπως σημείωσε, στόχος είναι να ενισχυθεί η ανθεκτικότητά τους, ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικές σε ένα μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντικές παρεμβάσεις για τη μείωση των βαρών των επιχειρήσεων, όπως η αύξηση της απαλλαγής φόρου εισοδήματος στο 50% για νέες εταιρείες που προκύπτουν από συγχωνεύσεις, η μείωση των φορολογικών συντελεστών από το 29% στο 22%, καθώς και οι σοβαρές μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών και εργαζομένων, που συμβάλλουν στη μείωση του κόστους λειτουργίας και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε δράσεις που ενισχύουν την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, όπως το πρόγραμμα ύψους 200 εκατ. ευρώ του ΕΣΠΑ, ενώ ανακοίνωσε ότι πριν από το τέλος του έτους το υπουργείο Ανάπτυξης θα προκηρύξει το νέο καθεστώς του αναπτυξιακού νόμου για την εξωστρέφεια, το οποίο θα αφορά αποκλειστικά μικρές επιχειρήσεις με στόχο την ενίσχυση της εξαγωγικής τους δραστηριότητας.

Στη συνέχεια, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι το υπουργείο Ανάπτυξης είναι αποφασισμένο να εντείνει τις παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών και του κόστους ζωής. Επεσήμανε ότι μέσα στον Οκτώβριο θα νομοθετηθεί η ίδρυση της νέας ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, που θα ενοποιήσει όλους τους υφιστάμενους ελεγκτικούς μηχανισμούς και θα διασφαλίσει την αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς προς όφελος του πολίτη. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι το υπουργείο Ανάπτυξης θα παρουσιάσει «έναν ενιαίο κώδικα για τις εμπορικές συναλλαγές, ώστε να μην υπάρχουν αλληλοκαλύψεις και προβλήματα στην εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας».

Ανακοίνωσε, επίσης, ότι το μέτρο της απαγόρευσης προσφορών από σούπερ μάρκετ εφόσον έχει προηγηθεί ανατίμηση προϊόντων, θα καταστεί μόνιμο: «Είναι ένα μέτρο που λήγει τον Οκτώβριο, αλλά που έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι λειτουργεί ουσιαστικά. Και γι’ αυτό θα νομοθετήσουμε να ισχύει για πάντα».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Θεοδωρικάκος επανέλαβε ότι η μεγαλύτερη πρόκληση για τη χώρα παραμένει η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου: «Πρέπει να ενισχύσουμε την παραγωγικότητα της οικονομίας, να δώσουμε μεγαλύτερο βάρος στη βιομηχανία, στην εξωστρέφεια, στην καινοτομία και στις νέες τεχνολογίες. Μόνο έτσι θα στηριχθούν ουσιαστικά και οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις».

Η έκθεση

Σε ό,τι αφορά στην έκθεση, ο πρόεδρος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς ανέφερε ότι αναδεικνύει τις προκλήσεις και τις δυνατότητες των μικρών επιχειρήσεων σε ένα περιβάλλον που αλλάζει. Φέτος, όπως υπογράμμισε, εστιάζει στην πράσινη μετάβαση, «μια αναγκαία αλλά σύνθετη διαδικασία, που συνδέεται με αυξημένο κόστος και απαιτήσεις για τις μικρές επιχειρήσεις, χωρίς όμως επαρκή θεσμική στήριξη».

Παρά τους θετικούς μακροοικονομικούς δείκτες, συνέχισε ο πρόεδρος, η οικονομική ανάκαμψη αποδεικνύεται άνιση και εύθραυστη, με τη ρευστότητα, τη λειτουργικότητα και την ανταγωνιστικότητα των μικρών επιχειρήσεων να επιδεινώνονται. «Η πράσινη μετάβαση μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία βιωσιμότητας και καινοτομίας, μόνο εφόσον συνοδευτεί από στοχευμένες πολιτικές ενίσχυσης» τόνισε.

Ακόμη, όπως επεσήμανε, η έκθεση υπογραμμίζει την ανάγκη για ένα νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα, που θα συνδυάζει την περιβαλλοντική προστασία με την κοινωνική συνοχή και τη στήριξη του πιο ευάλωτου πυρήνα της ελληνικής οικονομίας.

Στην εκδήλωση τοποθετήθηκαν, επισημαίνοντας το ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην πράσινη μετάβαση, εκτός από τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, τομεάρχης Περιβάλλοντος ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, ο Σωκράτης Φάμελλος, πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο Χρήστος Τσοκάνης, βουλευτής Δυτικής Αττικής ΚΚΕ, η Αγγελική Τσουκαλά, πολιτευτής Α’ Αθηνών Ελληνική Λύση, ο Αλέξης Χαρίτσης, πρόεδρος Νέας Αριστεράς, ο Χάρης Δούκας, δήμαρχος Αθηναίων και ο Θεόδωρος Πελαγίδης, υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΠΟΥ: Ένας στους 100 θανάτους οφείλεται σε αυτοκτονία- Ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι με ψυχικές διαταραχές

Alzheimer Festival 2025: Σχεδιάζοντας ένα καλύτερο μέλλον για τα άτομα με άνοια

‘Ερχεται νέα προκήρυξη ΑΣΕΠ για μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο- Όλες οι λεπτομέρειες

Λιανικό εμπόριο: Στα όρια της επιβίωσης χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Τι λέει ο Σταύρος Καφούνης για την εικόνα του ...

Apple Intelligence: Πώς να αξιοποιήσετε το νέο σύστημα προσωπικής νοημοσύνης της Apple

NASA: Άρχισε ο αγώνας δρόμου για την ανάπτυξη του δικτύου μεταφοράς δεδομένων προς τον Άρη
περισσότερα
16:09 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Φάμελλος: «Η πράσινη μετάβαση δεν είναι πολυτέλεια, είναι μια ανάγκη και αυτό το κόστος οφείλει να το επωμιστεί η Πολιτεία και ο πολύ μεγάλος πλούτος»

«Η πράσινη μετάβαση αποτελεί προϋπόθεση επιβίωσης και ευημερίας και της κοινωνίας και της οικο...
14:58 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Κώστας Λαλιώτης: «Το DNA του ΠΑΣΟΚ – Η στρατηγική της ολικής επαναφοράς του»

Την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου συμπληρώνονται 51 χρόνια από την ημέρα ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ και της κατ...
14:28 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Ζαχαράκη σε Τασούλα: Το δημόσιο σχολείο ενισχύεται φέτος με ακόμη περισσότερο μόνιμο προσωπικό – Μεγάλη πρόκληση το δημογραφικό

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας δέχθηκε την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων κ...
13:47 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Βορίδης στη Βουλή: Με το νομοσχέδιο ουδείς παράνομος δεν θα μπορεί να μένει στη χώρα

Με τις ομιλίες των εισηγητών των κομμάτων άρχισε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση του νομο...
MUST READ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Στο νοσοκομείο έμαθα ότι συγκρούστηκα με άλλο όχημα» – Τι υποστηρίζει η 45χρονη οδηγός της Porsche που διώκεται για κακούργημα

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix