Υπόθεση Ασημακοπούλου: Στις 24 Νοεμβρίου στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο η δίκη για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων αποδήμων

Άννα Κανδύλη

κοινωνία

Ασημακοπούλου μακέτα

Στις 24 Νοεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσει ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών η δίκη για την διαρροή προσωπικών δεδομένων αποδήμων με κατηγορούμενους την πρώην ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, τον πρώην γενικό γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη, τον πρώην γραμματέα Αποδήμων της ΝΔ Νίκο Θεοδωρόπουλο και τον τότε οργανωτικό γραμματέα Αυτοδιοίκησης και Διαχείρισης Κρίσεων της ΝΔ Μένιος Κορομηλάς.

Της Άννας Κανδύλη 

Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται είναι της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου και της παράβασης της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, έπειτα από προκαταρκτική εξέταση που ολοκληρώθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών στα τέλη Ιουλίου.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν έγινε γνωστό ότι προσωπικά στοιχεία εκλογέων του εξωτερικού –κυρίως διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου– είχαν διαρρεύσει και αξιοποιηθεί σε προεκλογικές επικοινωνίες. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είχε ήδη επιβάλει πρόστιμα ύψους από 40.000 έως 400.000 ευρώ στη Νέα Δημοκρατία, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου και σε άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Ωστόσο, το Συμβούλιο της Επικρατείας με σειρά ομόφωνων αποφάσεων έκρινε διαφορετικά: ακύρωσε το πρόστιμο που είχε επιβληθεί στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, ενώ επικύρωσε αυτά που επιβλήθηκαν εις βάρος του Μένιου Κορομηλά και του Νίκου Θεοδωρόπουλου.

Παράλληλα, εκτός από το ποινικό σκέλος, δεκάδες απόδημοι έχουν καταθέσει αγωγές στο Πρωτοδικείο Αθηνών, ζητώντας αποζημιώσεις για τη διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΠΟΥ: Ένας στους 100 θανάτους οφείλεται σε αυτοκτονία- Ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι με ψυχικές διαταραχές

Alzheimer Festival 2025: Σχεδιάζοντας ένα καλύτερο μέλλον για τα άτομα με άνοια

‘Ερχεται νέα προκήρυξη ΑΣΕΠ για μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο- Όλες οι λεπτομέρειες

Λιανικό εμπόριο: Στα όρια της επιβίωσης χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Τι λέει ο Σταύρος Καφούνης για την εικόνα του ...

Apple Intelligence: Πώς να αξιοποιήσετε το νέο σύστημα προσωπικής νοημοσύνης της Apple

NASA: Άρχισε ο αγώνας δρόμου για την ανάπτυξη του δικτύου μεταφοράς δεδομένων προς τον Άρη
περισσότερα
17:41 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Καιρός: Πρόβλεψη για λιγότερες βροχές και ηπιότερες κακοκαιρίες το φετινό φθινόπωρο – Η ανάρτηση Τσατραφυλλιά

Ηπιότερο θα είναι το φετινό φθινόπωρο, με λιγότερες βροχοπτώσεις και υψηλότερες θερμοκρασίες, ...
17:36 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Δράμα: Συνελήφθη 40χρονος Τούρκος που αναζητείτο με ερυθρά αγγελία της Interpol για ανθρωποκτονία και ναρκωτικά

Καταζητούμενο με ερυθρά αγγελία της Interpol για ανθρωποκτονία και ναρκωτικά συνέλαβαν οι αστυ...
17:26 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Λ. Κηφισίας: Φωτιά σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στο Μαρούσι

Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, στη Λ. Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρου...
17:06 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Σοβαρό ατύχημα με τζετ σκι στο Ρέθυμνο – Τραυματίστηκε 19χρονος

Σοβαρό περιστατικό τραυματισμού ενός 19χρονου με τζετ σκι σε παραλία του Ρεθύμνου, ερευνούν οι...
MUST READ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Στο νοσοκομείο έμαθα ότι συγκρούστηκα με άλλο όχημα» – Τι υποστηρίζει η 45χρονη οδηγός της Porsche που διώκεται για κακούργημα

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix