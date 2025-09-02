Υπόθεση Ασημακοπούλου: Στις 24 Νοεμβρίου στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο η δίκη για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων αποδήμων

Στις 24 Νοεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσει ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών η δίκη για την διαρροή προσωπικών δεδομένων αποδήμων με κατηγορούμενους την πρώην ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, τον πρώην γενικό γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη, τον πρώην γραμματέα Αποδήμων της ΝΔ Νίκο Θεοδωρόπουλο και τον τότε οργανωτικό γραμματέα Αυτοδιοίκησης και Διαχείρισης Κρίσεων της ΝΔ Μένιος Κορομηλάς.

Της Άννας Κανδύλη

Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται είναι της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου και της παράβασης της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, έπειτα από προκαταρκτική εξέταση που ολοκληρώθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών στα τέλη Ιουλίου.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν έγινε γνωστό ότι προσωπικά στοιχεία εκλογέων του εξωτερικού –κυρίως διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου– είχαν διαρρεύσει και αξιοποιηθεί σε προεκλογικές επικοινωνίες. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είχε ήδη επιβάλει πρόστιμα ύψους από 40.000 έως 400.000 ευρώ στη Νέα Δημοκρατία, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου και σε άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Ωστόσο, το Συμβούλιο της Επικρατείας με σειρά ομόφωνων αποφάσεων έκρινε διαφορετικά: ακύρωσε το πρόστιμο που είχε επιβληθεί στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, ενώ επικύρωσε αυτά που επιβλήθηκαν εις βάρος του Μένιου Κορομηλά και του Νίκου Θεοδωρόπουλου.

Παράλληλα, εκτός από το ποινικό σκέλος, δεκάδες απόδημοι έχουν καταθέσει αγωγές στο Πρωτοδικείο Αθηνών, ζητώντας αποζημιώσεις για τη διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων.