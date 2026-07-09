Σαν σήμερα 9 Ιουλίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

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Γεγονότα

1816: Η Αργεντινή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία.

Η Αργεντινή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. 1821: Οι Τούρκοι προχωρούν σε σφαγές Κυπρίων. Απαγχονίζεται ο αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και αποκεφαλίζονται τρεις αρχιερείς και οι πρόκριτοι του νησιού.

Οι Τούρκοι προχωρούν σε σφαγές Κυπρίων. Απαγχονίζεται ο αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και αποκεφαλίζονται τρεις αρχιερείς και οι πρόκριτοι του νησιού. 1877: Αρχίζει το τουρνουά τένις του Γουίμπλεντον, που αργότερα θα αποκτήσει διεθνή φήμη, καθώς είναι μία από τις τέσσερις διοργανώσεις του Γκραν Σλαμ.

Αρχίζει το τουρνουά τένις του Γουίμπλεντον, που αργότερα θα αποκτήσει διεθνή φήμη, καθώς είναι μία από τις τέσσερις διοργανώσεις του Γκραν Σλαμ. 1955: Εννέα επιστήμονες διεθνούς κύρους υψώνουν τη φωνή τους κατά των κινδύνων ενός ατομικού πολέμου. Μεταξύ αυτών που υπογράφουν την έκκληση περιλαμβάνονται ο άγγλος φιλόσοφος Μπέρτραντ Ράσελ και ο Άλμπερτ Αϊνστάιν, που πέθανε τον περασμένο Απρίλιο. Τρεις ημέρες αργότερα θα υπογραφεί παρόμοια έκκληση από μια σύνοδο προσωπικοτήτων που έχουν τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ (Μανιφέστο Ράσελ – Αϊνστάιν).

Εννέα επιστήμονες διεθνούς κύρους υψώνουν τη φωνή τους κατά των κινδύνων ενός ατομικού πολέμου. Μεταξύ αυτών που υπογράφουν την έκκληση περιλαμβάνονται ο άγγλος φιλόσοφος Μπέρτραντ Ράσελ και ο Άλμπερτ Αϊνστάιν, που πέθανε τον περασμένο Απρίλιο. Τρεις ημέρες αργότερα θα υπογραφεί παρόμοια έκκληση από μια σύνοδο προσωπικοτήτων που έχουν τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ (Μανιφέστο Ράσελ – Αϊνστάιν). 1956: Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει τη Σαντορίνη, με αποτέλεσμα 53 άνθρωποι να βρουν τον θάνατο και περισσότεροι από 100 να τραυματισθούν. Από τον σεισμό προκαλείται τεράστιο παλιρροϊκό κύμα, που απλώνεται στα νησιά των Κυκλάδων, τη Ρόδο, την Κρήτη και τις ακτές της Νότιας Πελοποννήσου.

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει τη Σαντορίνη, με αποτέλεσμα 53 άνθρωποι να βρουν τον θάνατο και περισσότεροι από 100 να τραυματισθούν. Από τον σεισμό προκαλείται τεράστιο παλιρροϊκό κύμα, που απλώνεται στα νησιά των Κυκλάδων, τη Ρόδο, την Κρήτη και τις ακτές της Νότιας Πελοποννήσου. 1959: Αρχίζει στο διαρκές στρατοδικείο Αθηνών η δίκη του Μανώλη Γλέζου για «αδικήματα στρεφόμενα κατά της ασφαλείας του κράτους». Στις 22 Ιουλίου θα καταδικαστεί σε φυλάκιση πέντε ετών.

Γεννήσεις

1935: Μερσέντες Σόσα, τραγουδίστρια από την Αργεντινή, γνωστή και με το προσωνύμιο «La Negra» («Η Νέγρα»). (Θαν. 4/10/2009)

Μερσέντες Σόσα, τραγουδίστρια από την Αργεντινή, γνωστή και με το προσωνύμιο «La Negra» («Η Νέγρα»). (Θαν. 4/10/2009) 1946: Μπον Σκοτ, Σκωτσέζος τραγουδιστής, ο πρώτος frontman των AC/DC

Μπον Σκοτ, Σκωτσέζος τραγουδιστής, ο πρώτος frontman των AC/DC 1956: Τομ Χανκς, Αμερικανός ηθοποιός.

Τομ Χανκς, Αμερικανός ηθοποιός. 1959: Τζιμ Κερ, Σκωτσέζος τραγουδιστής, η φωνή των «Simply Minds».

Θάνατοι