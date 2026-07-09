Καιρός: Αλλάζει πρόσκαιρα το σκηνικό – Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές και καταιγίδες

Μεταβολή του καιρού αναμένεται σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες να εκδηλώνονται από τις πρωινές ώρες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και το βορειοανατολικό Αιγαίο.

Τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα, κυρίως στην κεντρική Μακεδονία τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ από το βράδυ αναμένεται σταδιακή εξασθένηση και βελτίωση του καιρού.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, με παροδικές νεφώσεις να αναπτύσσονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας, της Ηπείρου, της δυτικής Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Σε αυτές τις περιοχές δεν αποκλείονται τοπικές βροχές, όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές και βορειοδυτικές διευθύνσεις στα δυτικά, εντάσεως 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα επικρατήσουν βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι 4 έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν τους 30 έως 32 βαθμούς στα νησιά και τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά, ενώ στις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές και τοπικά στα Δωδεκάνησα ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 32 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και την Θράκη νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα, που στην κεντρική Μακεδονία στην αρχή της ημέρας πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα, το απόγευμα βαθμιαία θα σταματήσουν. Στη δυτική Μακεδονία λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες πρόσκαιρα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και την Θράκη νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα, που στην κεντρική Μακεδονία στην αρχή της ημέρας πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα, το απόγευμα βαθμιαία θα σταματήσουν. Στη δυτική Μακεδονία λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες πρόσκαιρα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Ανεμοι: Αρχικά βορείων διευθύνσεων 4 με 6 και από το μεσημέρι μεταβλητοί 3 με 5 μποφόρ.

Αρχικά βορείων διευθύνσεων 4 με 6 και από το μεσημέρι μεταβλητοί 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, τις Σποράδες, την Εύβοια και από τις προμεσημβρινές ώρες στην ανατολική Στερεά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αρχικά αίθριος, όμως από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, τις Σποράδες, την Εύβοια και από τις προμεσημβρινές ώρες στην ανατολική Στερεά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αρχικά αίθριος, όμως από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμοι: Βορείων διευθύνσεων 3 με 5 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στις Σποράδες έως 6 μποφόρ. Από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Βορείων διευθύνσεων 3 με 5 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στις Σποράδες έως 6 μποφόρ. Από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις στην Κρήτη, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι – απόγευμα στα ορεινά όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις στην Κρήτη, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι – απόγευμα στα ορεινά όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Ανεμοι: Στις Κυκλάδες αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι βόρειοι 4 με 5 μποφόρ. Στην Κρήτη δυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Στις Κυκλάδες αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι βόρειοι 4 με 5 μποφόρ. Στην Κρήτη δυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 και στην Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες μέχρι το μεσημέρι στα βόρεια όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες.

Στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες μέχρι το μεσημέρι στα βόρεια όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες. Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά στα βόρεια έως 6 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά στα βόρεια έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 και τοπικά στα νότια έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος, γρήγορα όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες.

Αρχικά γενικά αίθριος, γρήγορα όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Ανεμοι: Βόρειοι 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Βόρειοι 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες που γρήγορα θα σταματήσουν. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες που γρήγορα θα σταματήσουν. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Ανεμοι: Αρχικά βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση και από το μεσημέρι νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Αρχικά βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση και από το μεσημέρι νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη σχεδόν τη χώρα με τοπικές νεφώσεις στην αρχή της ημέρας στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια.

σε όλη σχεδόν τη χώρα με τοπικές νεφώσεις στην αρχή της ημέρας στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα ορεινά της Κρήτης θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και, κυρίως στα ορεινά της Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης, θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νοτιοανατολικά πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νοτιοανατολικά πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στη νησιωτική Ελλάδα και τη Θράκη τους 30 με 33 και στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΩΝ

Η πρόγνωση καιρού επόμενων ημερών παρέχεται, ως αποτέλεσμα αριθμητικής ανάλυσης, στο:

http://oldportal.emy.gr/emy/el/forecast/xartis_prognosis_kairou_perioxis