Σήμερα η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη

Η κηδεία της Βάγιας Νέστορα θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Πέμπτη 9 Ιουλίου, στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης, με την ταφή να ακολουθεί στο Κοιμητήριο του Αγίου Γεωργίου. Στην τελετή αναμένονται να παραστούν συγγενείς, φίλοι, καθώς και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη, ενώ η κόρη της, Αφροδίτη Νέστορα, θα μεταφερθεί με ασθενοφόρο λόγω τραυματισμού από την εμπρηστική επίθεση που οδήγησε στον θάνατο της μητέρας της.

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Βάγια Νέστορα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η κηδεία της Βάγιας Νέστορα πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουλίου στην Κοζάνη, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου. Η ταφή της ακολούθησε στο Κοιμητήριο του Αγίου Γεωργίου Κοζάνης.
  • Στην τελετή παρευρέθηκαν συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου, μεταξύ των οποίων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης. Παρούσα ήταν και η κόρη της, Αφροδίτη Νέστορα, η οποία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στην Κοζάνη, καθώς η ίδια ήταν εγκαυματίας.
  • Η Βάγια Νέστορα έχασε τη ζωή της ύστερα από εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας, ενώ η οικογένεια ζήτησε αντί στεφάνων να πραγματοποιηθούν δωρεές υπέρ του Συλλόγου «Όραμα Ελπίδας».

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Στις 12 σήμερα το μεσημέρι, Πέμπτη 9 Ιουλίου, θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, στην Κοζάνη.

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Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης, ενώ η σορός της θα βρίσκεται στην εκκλησία από τις 11 το πρωί. Θα ακολουθήσει η ταφή της στο Κοιμητήριο του Αγίου Γεωργίου Κοζάνης.

Στην κηδεία θα παραστούν συγγενείς και φίλοι της οικογένειας Νέστορα και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου. Μεταξύ αυτών, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.

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Στην τελετή αναμένεται να παραστεί και η κόρη της, Αφροδίτη Νέστορα, η οποία θα μεταφερθεί με ασθενοφόρο στην Κοζάνη, καθώς η ίδια είναι εγκαυματίας.

Επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, να πραγματοποιηθούν δωρεές υπέρ του Συλλόγου «Όραμα Ελπίδας». Τα στοιχεία της δωρεάς είναι: Τράπεζα Πειραιώς με IBAN: GR22 0172 0140 0050 1406 1096 204 και κωδικός δωρεάς: Ονοματεπώνυμο δωρητή – ΝΕΣΤΟΡΑ Β.

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Υπενθυμίζεται ότι η Βάγια Νέστορα έχασε τη ζωή της ύστερα από την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της οικογένειας, την περασμένη εβδομάδα στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Από την επίθεση τραυματίστηκε και η πολιτεύτρια της ΝΔ, Αφροδίτη Νέστορα, η οποία μεταφέρθηκε την Τρίτη (7/7) σε κλινική πλαστικής από τη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες από το οικογενειακό της περιβάλλον, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο χρειάζεται παρακολούθηση.

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