Σήμερα η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη

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Στις 12 σήμερα το μεσημέρι, Πέμπτη 9 Ιουλίου, θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, στην Κοζάνη.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης, ενώ η σορός της θα βρίσκεται στην εκκλησία από τις 11 το πρωί. Θα ακολουθήσει η ταφή της στο Κοιμητήριο του Αγίου Γεωργίου Κοζάνης.

Στην κηδεία θα παραστούν συγγενείς και φίλοι της οικογένειας Νέστορα και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου. Μεταξύ αυτών, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Στην τελετή αναμένεται να παραστεί και η κόρη της, Αφροδίτη Νέστορα, η οποία θα μεταφερθεί με ασθενοφόρο στην Κοζάνη, καθώς η ίδια είναι εγκαυματίας.

Επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, να πραγματοποιηθούν δωρεές υπέρ του Συλλόγου «Όραμα Ελπίδας». Τα στοιχεία της δωρεάς είναι: Τράπεζα Πειραιώς με IBAN: GR22 0172 0140 0050 1406 1096 204 και κωδικός δωρεάς: Ονοματεπώνυμο δωρητή – ΝΕΣΤΟΡΑ Β.

Υπενθυμίζεται ότι η Βάγια Νέστορα έχασε τη ζωή της ύστερα από την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της οικογένειας, την περασμένη εβδομάδα στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Από την επίθεση τραυματίστηκε και η πολιτεύτρια της ΝΔ, Αφροδίτη Νέστορα, η οποία μεταφέρθηκε την Τρίτη (7/7) σε κλινική πλαστικής από τη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες από το οικογενειακό της περιβάλλον, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο χρειάζεται παρακολούθηση.