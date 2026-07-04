Αφροδίτη Νέστορα: «Η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει» – Το μήνυμά της μετά την εμπρηστική επίθεση

Η Αφροδίτη Νέστορα, πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, ευχαρίστησε με ανάρτησή της στο Facebook όσους της εξέφρασαν την αγάπη και το ενδιαφέρον τους, μετά την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της. Από την επίθεση έχασε τη ζωή της η μητέρα της, ενώ η ίδια νοσηλεύεται με εγκαύματα.

Η κ. Νέστορα ανέφερε ότι η στήριξη του κόσμου δίνει δύναμη στην ίδια και στην οικογένειά της, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή.

«Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη και το συγκινητικό ενδιαφέρον σας. Δίνουν σ’ εμένα και την οικογένειά μου, σε αυτήν την τραγική στιγμή που βιώνουμε τόσο άδικα, μεγάλη δύναμη να πορευτούμε στον δύσκολο δρόμο που έχουμε μπροστά μας. Είμαι σίγουρη πως καταλαβαίνετε τους λόγους για τους οποίους δεν μπορώ να απαντήσω στις χιλιάδες κλήσεις και μηνύματα», επισημαίνει η κ. Νέστορα.

Το μήνυμα για την επόμενη ημέρα

Στην ίδια ανάρτηση, η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας αναφέρεται στον πατέρα της και στις δυσκολίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν μετά την απώλεια της μητέρας της.

«Μείναμε πλέον μόνοι, εγώ και ο πατέρας μου, μαζί με πολλά αναπάντητα γιατί. Το μόνο που προέχει τώρα για μας είναι να επουλώσουμε τις πληγές μας και να αγωνιστούμε να σταθούμε και πάλι όρθιοι.

Πρώτα για όλους τους ανθρώπους που είναι γύρω μας, συγγενείς και φίλους, μετά για μας και, τέλος, ώστε η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει. Με τη βοήθεια του Θεού και τη δική σας πιστεύω θα το καταφέρουμε», τονίζει.

Η ανάρτηση της κ. Νέστορα καταλήγει με αναφορά στην ανάγκη να μην επικρατήσει η πολιτική βία, ενώ η ίδια και ο πατέρας της προσπαθούν να διαχειριστούν την απώλεια και τις συνέπειες της επίθεσης.