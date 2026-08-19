Υεμένη: Τρεις νεκροί από πυραυλική επίθεση των Χούθι στη Χοντέιντα

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Τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα 13χρονο παιδί, έχασαν τη ζωή τους το βράδυ της Τρίτης από πυραυλικά πλήγματα σε περιοχή της δυτικής επαρχίας Χοντέιντα στην Υεμένη.

Σύμφωνα με πηγή του γερμανικού πρακτορείου ειδήσεων dpa από τον στρατό της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της χώρας, η οποία υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία, οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν από τους Χούθι, το σιιτικό κίνημα Ανσαραλά που διατηρεί στενές σχέσεις με το Ιράν.

Κατά την ίδια πηγή, δύο βαλλιστικοί πύραυλοι έπληξαν αγροτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή αλ Χόκα, στη νότια Χοντέιντα. Από τα πλήγματα σκοτώθηκαν δύο αγρότες και ένα 13χρονο παιδί.

Ο απολογισμός των θυμάτων είναι προκαταρκτικός και οι αρχές διενεργούν ακόμη έρευνα για το συμβάν, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Reports: ‘Yemen’s government-aligned National Resistance Forces say death toll from Houthi shelling in al-Khawkhah district, Hodeidah province, at 3, including child’ — CGTN Europe (@CGTNEurope) August 18, 2026

Το μεγαλύτερο μέρος της επαρχίας Χοντάιντα ελέγχεται από την Ανσαραλά. Ωστόσο οι δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης διατηρούν υπό τον έλεγχό τους κάποια τμήματά της, ανάμεσά τους τη Χόκα, στον νότο.

Νωρίτερα χθες, οι δυο πλευρές αντάλλαξαν πλήγματα και επιθέσεις σε διάφορες επαρχίες, ανάμεσά τους την Ταΐζ, τη Σάμπουα και τη Μαρίμπ, πέρα από τη Χοντέιντα. Καμιά από τις δυο πλευρές δεν έδωσε στη δημοσιότητα κάποιον απολογισμό.

Η ένοπλη σύρραξη στην Υεμένη μοιάζει να έχει αναζωπυρωθεί πλέον, με φόντο τον ευρύτερο πόλεμο στη Μέση Ανατολή.