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Σφοδρό τροχαίο στην Κόρινθο: Αυτοκίνητο κατέληξε πάνω σε κολώνες φωτισμού – Δύο τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 23:00 στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, λίγο πριν την είσοδο της Κορίνθου, με αποτέλεσμα τη σύγκρουση δύο ΙΧ αυτοκινήτων και τον σοβαρό τραυματισμό δύο επιβαινόντων. Από τη σφοδρότητα, ένα όχημα προσέκρουσε διαδοχικά σε κολώνες φωτισμού, ενώ οι τραυματίες απεγκλωβίστηκαν από την Πυροσβεστική και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, με τα αίτια να διερευνώνται από τις αρχές.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 23:00 στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, με δύο σοβαρά τραυματίες.
  • Δύο ΙΧ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν, με ένα από αυτά να εξετρέπεται της πορείας του και να προσκρούει διαδοχικά σε κολώνες φωτισμού.
  • Δυνάμεις της Πυροσβεστικής απεγκλώβισαν τους δύο επιβαίνοντες, οι οποίοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 23:00 στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, λίγο πριν από την είσοδο της Κορίνθου, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να τραυματιστούν σοβαρά.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δύο ΙΧ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ένα από τα οχήματα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε διαδοχικά σε κολώνες φωτισμού, πριν ακινητοποιηθεί έπειτα από νέα πρόσκρουση σε τέταρτη κολώνα.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό των δύο επιβαινόντων από το όχημα.

Οι δύο τραυματίες παραλήφθηκαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρουν σοβαρά τραύματα.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται στο πλαίσιο προανάκρισης από τις αρμόδιες αρχές.

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