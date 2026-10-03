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Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (3/10) – Nations League, GBL και MotoGP σε πρώτο πλάνο

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τα ματς για το UEFA Nations League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων του Σαββάτου. Δείτε τις αναμετρήσεις Κροατία – Αγγλία και Ισπανία – Τσεχία.
  • Η Stoiximan GBL έχει επίσης πλούσιο πρόγραμμα, με αναμετρήσεις όπως Μύκονος Betsson BC – ΠΑΟΚ και ΑΕΚ – Μαρούσι.
  • Σε πρώτο πλάνο βρίσκονται και οι μεταδόσεις του MotoGP Γκραν Πρι Ιαπωνίας με το Tissot Sprint, καθώς και αγώνες WRC και τένις.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τα ματς για το UEFA Nations League και την GBL ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

07:35: Magenta Sport 5 | Moto2 Γκραν Πρι Ιαπωνίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

08:45: Magenta Sport 5 | MotoGP Γκραν Πρι Ιαπωνίας (Tissot Sprint)

09:00: Magenta Sport 9 | WRC Ιταλία, SS8

10:00: Magenta Sport 7 | Ματέο Μπερετίνι – Αντόλφο Ντάνιελ Βαγιέχο (Τόκιο)

10:10: Magenta Sport 9 | WRC Ιταλία, SS9

11:05: Magenta Sport 9 | WRC Ιταλία, SS10

12:00: Magenta Sport 7 | Ουγκό Ουμπέρ – Γίρι Λεχέτσκα (Τόκιο)

14:00: Novasports 6HD | WTA 1000 Πεκίνου

14:00: Magenta Sport 6 | Αλεξάντερ Ζβέρεφ – Σανγκ Τζούντσενγκ (Πεκίνο)

14:30: Magenta Sport 1 | Τσέστερφιλντ – Τρανμίρ (Sky Bet EFL League Two)

14:45: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Νίκη Βόλου – ΑΕΛ (Novibet Superbet League 2)

15:00: ΣΠΟΡ FM TV5 | Μύκονος Betsson BC – ΠΑΟΚ (Stoiximan GBL)

16:00: Novasports 1HD | Φινλανδία – Αλβανία (UEFA Nations League)

16:00: ΣΠΟΡ FM TV3 | Κολοσσός Ρόδου – Δόξα Λευκάδας (Stoiximan GBL)

16:00: ΣΠΟΡ FM TV2 | ΑΕΚ – Μαρούσι (Stoiximan GBL)

17:00: ΣΠΟΡ FM TV4 | Προμηθέας Πάτρας – Περιστέρι Betsson (Stoiximan GBL)

17:30: ΣΚΑΪ | Καρδίτσα – Άρης (Stoiximan GBL)

17:30: MEGA | Ολυμπιακός – Καταλούνια (Πόλο)

19:00: ALPHA, Novasports Prime | Κροατία – Αγγλία (UEFA Nations League)

19:00: Novasports Start | Ισλανδία – Βουλγαρία (UEFA Nations League)

19:00: Novasports 3HD | Εσθονία – Λουξεμβούργο (UEFA Nations League)

19:00: Novasports 2HD | Λευκορωσία – Άγιος Μαρίνος (UEFA Nations League)

19:00: Novasports 4HD | Εσθονία – Λουξεμβούργο (UEFA Nations League)

21:45: Novasports Start | Βόρεια Μακεδονία – Σκωτία (UEFA Nations League)

21:45: Novasports 2HD | Ελβετία – Σλοβενία (UEFA Nations League)

21:45: ALPHA, Novasports 1HD | Ισπανία – Τσεχία (UEFA Nations League)

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