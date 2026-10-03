Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (3/10) – Nations League, GBL και MotoGP σε πρώτο πλάνο

Τα ματς για το UEFA Nations League και την GBL ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
07:35: Magenta Sport 5 | Moto2 Γκραν Πρι Ιαπωνίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
08:45: Magenta Sport 5 | MotoGP Γκραν Πρι Ιαπωνίας (Tissot Sprint)
09:00: Magenta Sport 9 | WRC Ιταλία, SS8
10:00: Magenta Sport 7 | Ματέο Μπερετίνι – Αντόλφο Ντάνιελ Βαγιέχο (Τόκιο)
10:10: Magenta Sport 9 | WRC Ιταλία, SS9
11:05: Magenta Sport 9 | WRC Ιταλία, SS10
12:00: Magenta Sport 7 | Ουγκό Ουμπέρ – Γίρι Λεχέτσκα (Τόκιο)
14:00: Novasports 6HD | WTA 1000 Πεκίνου
14:00: Magenta Sport 6 | Αλεξάντερ Ζβέρεφ – Σανγκ Τζούντσενγκ (Πεκίνο)
14:30: Magenta Sport 1 | Τσέστερφιλντ – Τρανμίρ (Sky Bet EFL League Two)
14:45: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Νίκη Βόλου – ΑΕΛ (Novibet Superbet League 2)
15:00: ΣΠΟΡ FM TV5 | Μύκονος Betsson BC – ΠΑΟΚ (Stoiximan GBL)
16:00: Novasports 1HD | Φινλανδία – Αλβανία (UEFA Nations League)
16:00: ΣΠΟΡ FM TV3 | Κολοσσός Ρόδου – Δόξα Λευκάδας (Stoiximan GBL)
16:00: ΣΠΟΡ FM TV2 | ΑΕΚ – Μαρούσι (Stoiximan GBL)
17:00: ΣΠΟΡ FM TV4 | Προμηθέας Πάτρας – Περιστέρι Betsson (Stoiximan GBL)
17:30: ΣΚΑΪ | Καρδίτσα – Άρης (Stoiximan GBL)
17:30: MEGA | Ολυμπιακός – Καταλούνια (Πόλο)
19:00: ALPHA, Novasports Prime | Κροατία – Αγγλία (UEFA Nations League)
19:00: Novasports Start | Ισλανδία – Βουλγαρία (UEFA Nations League)
19:00: Novasports 3HD | Εσθονία – Λουξεμβούργο (UEFA Nations League)
19:00: Novasports 2HD | Λευκορωσία – Άγιος Μαρίνος (UEFA Nations League)
19:00: Novasports 4HD | Εσθονία – Λουξεμβούργο (UEFA Nations League)
21:45: Novasports Start | Βόρεια Μακεδονία – Σκωτία (UEFA Nations League)
21:45: Novasports 2HD | Ελβετία – Σλοβενία (UEFA Nations League)
21:45: ALPHA, Novasports 1HD | Ισπανία – Τσεχία (UEFA Nations League)