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Η Μακάμπι Τελ Αβίβ έγινε το τρίτο «θύμα» της αμυντικής κυριαρχίας του Παναθηναϊκού στο Telekom Center Athens. Οι «πράσινοι» συνέχισαν την αήττητη ευρωπαϊκή τους πορεία στην έδρα τους, επικρατώντας εμφατικά με 90-67 και διατηρώντας το απόλυτο στην εφετινή EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός έβαλε από νωρίς τις βάσεις της επικράτησης, με την εξαιρετική αμυντική του λειτουργία να αποτελεί το σημείο αναφοράς της αναμέτρησης. Με ένταση, σωστές περιστροφές και διαρκή πίεση στην μπάλα, οι γηπεδούχοι πήραν τον έλεγχο και δεν επέτρεψαν στη Μακάμπι να βρει ρυθμό.

Η διαφορά άνοιξε από νωρίς και στο 19ο λεπτό έφτασε στο +20 (41-21), μετατρέποντας ουσιαστικά το υπόλοιπο της αναμέτρησης σε διαδικασία διαχείρισης για το «τριφύλλι». Η Μακάμπι προσπάθησε να αντιδράσει, όμως δεν κατάφερε σε κανένα σημείο να απειλήσει ουσιαστικά την κυριαρχία των γηπεδούχων.

Και όλα αυτά, παρά τις σημαντικές απουσίες. Ο Παναθηναϊκός παρατάχθηκε χωρίς τους Κέντρικ Ναν, Κώστα Σλούκα, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Μουστάφα Φαλ, ενώ εκτός έμεινε και ο Ιάσων Βαρβαρίτης. Στις απουσίες προστέθηκε την τελευταία στιγμή και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος υπέστη μυϊκό σπασμό στη μέση κατά τη διάρκεια του ζεστάματος και, παρά την προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος, δεν αγωνίστηκε.

Η εξέλιξη αυτή έφερε νωρίτερα στο παρκέ τον Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις, ο οποίος επέστρεψε στη δράση στο 6ο λεπτό και αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα στην επικράτηση του Παναθηναϊκού. Ο Αμερικανός φόργουορντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 13 πόντους, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 25 λεπτά.

Πρώτος σκόρερ των «πράσινων» ήταν ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε, ο οποίος σημείωσε 17 πόντους με 3/5 τρίποντα, ενώ για τη Μακάμπι ξεχώρισε ο Ρομάν Σόρκιν με 13 πόντους.

Με το τελικό 90-67, ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε την τρίτη διαδοχική του νίκη στη EuroLeague, παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας και επιβεβαιώνοντας ότι το Telekom Center Athens εξελίσσεται σε πραγματικό «κάστρο» για τους «πράσινους».

Για τη Μακάμπι, αντίθετα, η ευρωπαϊκή εκκίνηση παραμένει δύσκολη, καθώς οι Ισραηλινοί υποχώρησαν στο 0-3, αναζητώντας ακόμη την πρώτη τους νίκη στη διοργάνωση.

Τα δεκάλεπτα: 25-10, 43-24, 68-43, 90-67