Μάντσεστερ: Δύο Ιρανοί κατηγορούνται για φερόμενο τρομοκρατικό σχέδιο κατά της εβραϊκής κοινότητας

Δύο άνδρες ιρανικής υπηκοότητας κατηγορήθηκαν από τις βρετανικές Αρχές για την προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών με στόχο την εβραϊκή κοινότητα στο Μάντσεστερ. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στις 20 Σεπτεμβρίου, με τους κατηγορούμενους να φέρονται να βρίσκονταν σε επαφή με τρίτο πρόσωπο στο εξωτερικό και να πραγματοποιούσαν διαδικτυακές αναζητήσεις για πιθανούς στόχους.

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Διεθνή Νέα

Μάντσεστερ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο άνδρες ιρανικής υπηκοότητας κατηγορήθηκαν από τις βρετανικές Αρχές για την προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών με στόχο την εβραϊκή κοινότητα στο Μάντσεστερ.
  • Οι δύο συλληφθέντες φέρεται να βρίσκονταν «σε επαφή με τρίτο πρόσωπο που είναι στο εξωτερικό» και πραγματοποίησαν διαδικτυακές αναζητήσεις και αναγνωριστικές ενέργειες για πιθανούς στόχους.
  • Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία της Βρετανίας (CTP) διαβεβαίωσε το κοινό ότι «αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο μέσο και επιχειρησιακή δυνατότητα για την προστασία του Ηνωμένου Βασιλείου από κάθε εχθρική ενέργεια».

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Δύο άνδρες ιρανικής υπηκοότητας κατηγορήθηκαν από τις βρετανικές Αρχές για την προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών με στόχο την εβραϊκή κοινότητα στο Μάντσεστερ, στη βορειοδυτική Αγγλία, ενόψει του Γιομ Κιπούρ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου, οι δύο άνδρες, 34 και 36 ετών, συνελήφθησαν στο Μάντσεστερ στις 20 Σεπτεμβρίου.

Οι Αρχές αναφέρουν ότι οι δύο συλληφθέντες φέρεται να βρίσκονταν «σε επαφή με τρίτο πρόσωπο που είναι στο εξωτερικό και ενδέχεται να βρίσκεται στο Ιράν, στο πλαίσιο αυτού το φερόμενου σχεδίου».

«Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν συνδέεται σε καμία περίπτωση με την έρευνα για το συμβάν στη RAF Fairford. Θέλω, ωστόσο, να διαβεβαιώσω το κοινό ότι η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς εθνικής ασφάλειας, αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο μέσο και επιχειρησιακή δυνατότητα για την προστασία του Ηνωμένου Βασιλείου από κάθε εχθρική ενέργεια», δήλωσε η Βίκι Έβανς από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία της Βρετανίας (CTP).

Οι κατηγορίες σε βάρος τους αναφέρουν επίσης ότι οι δύο συλληφθέντες πραγματοποίησαν διαδικτυακές αναζητήσεις για πιθανούς στόχους, απέκτησαν «εικόνες, σχέδια και χάρτες πιθανών στόχων επίθεσης» και προχώρησαν σε αναγνωριστικές ενέργειες.

Η σύλληψή τους πραγματοποιήθηκε στην οδό Νιούτον Στριτ, στην περιοχή Νόρδερν Κουάρτερ του κέντρου του Μάντσεστερ, προτού μεταφερθούν και τεθούν υπό κράτηση σε αστυνομικό τμήμα του Λονδίνου.

Οι δύο άνδρες κρατούνταν βάσει του άρθρου 41 του Νόμου περί Τρομοκρατίας του 2000, ενώ η αντιτρομοκρατική υπηρεσία είχε εξασφαλίσει επιπλέον χρόνο για την εξέτασή τους.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, AFP, Guardian

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