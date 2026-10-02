Σαρώνει την Κρήτη η κακοκαιρία: Πλημμύρισαν δρόμοι, υπερχείλισε χείμαρρος, προβλήματα και στις πτήσεις – Μήνυμα 112 σε όλο το νησί – ΒΙΝΤΕΟ

Στη δίνη της κακοκαιρίας βρίσκεται η Κρήτη, η οποία έχει ήδη πληγεί από το πρώτο κύμα το οποίο προκάλεσε πολλά και σοβαρά προβλήματα, αλλά και τον θάνατο ενός ανθρώπου. Καλλιέργειες έχουν “πνιγεί” από τα νερά, είναι άγνωστη ακόμα το πρόβλημα στο ζωικό κεφάλαιο, ενώ δρόμοι έχουν κοπεί στη μέση και οικίες αλλά και επιχειρήσεις πλημμύρισαν.

Το απόγευμα της Πέμπτης ήχησε μήνυμα του 112 σε όλους τους κατοίκους της Κρήτης, σε ολόκληρη την περιφέρεια, προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα από το βράδυ της Παρασκευής έως και το απόγευμα του Σαββάτου. Όλοι οι πολίτες έχουν κληθεί να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών.

Η κακοκαιρία επηρεάζει το σύνολο του νησιού, από τα δυτικά έως τα ανατολικά. Ταυτόχρονα, η κατάσταση γίνεται χειρότερη, καθώς δεν έχει προσδιοριστεί συγκεκριμένη περιοχή όπου αναμένεται να σημειωθούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής. Για τον λόγο αυτό οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε επιφυλακή και έχουν αναπτυχθεί σε όλη την Κρήτη.

Υπενθυμίζεται ότι στις 16:29 το απόγευμα της Παρασκευής ήχησε το 112, προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα στον δήμο Μυλοποτάμου και καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Στο μήνυμα ανέφερε: «Έντονα καιρικά φαινόμενα στον Δήμο Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει προβλήματα στο οδικό δίκτυο του Δήμου Μυλοποτάμου, με τον ορεινό όγκο της περιοχής να δέχεται για δεύτερο συνεχόμενο 24ωρο μεγάλες ποσότητες νερού.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, στην ευρύτερη περιοχή καταγράφεται συσσώρευση υδάτων και φερτών υλικών στο οδόστρωμα, γεγονός που δυσχεραίνει τις μετακινήσεις.

Προληπτική απαγόρευση χρήσης νερού σε χωριά

Τα προβλήματα επεκτείνονται και στα δίκτυα ύδρευσης. Ο δήμος Μυλοποτάμου έχει προχωρήσει προληπτικά σε οδηγία προς κατοίκους χωριών να μη χρησιμοποιούν το νερό για πόση ή για την παρασκευή φαγητού, μέχρι να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Το μέτρο χαρακτηρίζεται προληπτικό και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

Υπερχείλισε χείμαρρος στα Ζωνιανά – Νερά σε σπίτια

Ιδιαίτερα προβλήματα αντιμετωπίζουν τα Ζωνιανά, όπου ο χείμαρρος υπερχείλισε, με μεγάλες ποσότητες νερού να διασχίζουν σημεία του οικισμού.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, οι κάτοικοι περιγράφουν την κατάσταση ως δυσμενέστερη σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν επιβαρύνει μια περιοχή που είχε ήδη πληγεί από το προηγούμενο κύμα της κακοκαιρίας.

Δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους, ενώ νερά, λάσπη και φερτά υλικά συγκεντρώθηκαν σε διάφορα σημεία του χωριού. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα νερά έφτασαν σε αυλές και εισήλθαν στο εσωτερικό κατοικιών.

Λόγω της ανόδου της στάθμης των υδάτων στην Τοπική Κοινότητα Ζωνιανών, πυροσβέστες προχώρησαν στην προληπτική μεταφορά δύο ανηλίκων από την κατοικία τους σε άλλη οικία.

Ο δήμαρχος Μυλοποτάμου, Γιώργος Κλάδος, ανέφερε στο patris.gr:

«Βρίσκεται σε εξέλιξη η πλημμύρα και μάλιστα με πιο έντονα χαρακτηριστικά από χθες. Υπάρχουν προβλήματα σε πολλές περιοχές του δήμου, τα ποτάμια υπερχείλισαν, η κατάσταση είναι δύσκολη. Προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να βοηθήσουμε με τα μηχανήματα τον κόσμο και τα σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Σύλλογος Ζωνιανών (@syllogoszonianon)

Χανιά: Θυελλώδεις άνεμοι και δεμένα πλοία

Στα Χανιά, στην περιοχή της Κακιάς Στροφής στον Σταλό, οι θυελλώδεις άνεμοι προκαλούν πολύ έντονο κυματισμό, με αποτέλεσμα να παραμένουν δεμένα τα πλοία. Δεν θα πραγματοποιηθεί το αποψινό δρομολόγιο από τη Σούδα προς τον Πειραιά, ενώ αντίστοιχα δεν θα αναχωρήσει πλοίο από τον Πειραιά προς τη Σούδα. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, τα δρομολόγια αναμένεται να επαναληφθούν αύριο, με το πλοίο να αναχωρεί στις 21:30 από τη Σούδα προς τον Πειραιά και αντίστροφα. Οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε επιφυλακή λόγω των ισχυρών ανέμων.

Προβλήματα στο αεροδρόμιο Ηρακλείου

Προβλήματα καταγράφηκαν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης». Λόγω τόσο των θυελλωδών ανέμων, όσο όμως της χαμηλής ορατότητας, αλλά και καταιγίδων, περίπου 12-13 αφίξεις πτήσεων – κυρίως εξωτερικού – τελικά προωθήθηκαν σε εναλλακτικά αεροδρόμια, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν και οι αντίστοιχες πτήσεις αναχώρησης, από το «Ν.Καζαντζακης». Σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη Ιάκωβο Ουρανό, το πρόβλημα ξεκίνησε περίπου στις έξι και μισή το απόγευμα και διήρκησε περίπου μέχρι τις οκτώ και μισή.

Ποτάμια λάσπης και πλημμυρικά προβλήματα στο Ρουκάνι

Ισχυρό ήταν το αποτύπωμα της κακοκαιρίας και στο Ρουκάνι Ηρακλείου, έναν μικρό οικισμό με περίπου 100 μόνιμους κατοίκους. Ποτάμια λάσπης κατέβηκαν από το βουνό, ενώ δρόμοι καλύφθηκαν από φερτά υλικά. Τρία σπίτια αντιμετώπισαν πλημμυρικά προβλήματα, με μία 72χρονη γυναίκα να κινδυνεύει μέσα στην κατοικία της, όπου χρησιμοποιούσε και συσκευή οξυγόνου.

Η γυναίκα αντιλήφθηκε ότι τα νερά είχαν αρχίσει να εισχωρούν από την κύρια είσοδο και, ανοίγοντας τις πόρτες του σπιτιού, επέτρεψε στο νερό να περάσει μέσα από τους χώρους και να καταλήξει στη βεράντα. Ο μεγάλος όγκος νερού βρήκε τελικά διέξοδο προς τη σκάλα, προκαλώντας την κατάρρευση τμήματος του τοιχίου και συνεχίζοντας την πορεία του προς την αυλή.

Κτηνοτρόφοι δεν μπορούν να φτάσουν στα κοπάδια τους

Μεγάλη είναι η αγωνία και για το ζωικό κεφάλαιο της περιοχής. Πολλοί κτηνοτρόφοι δεν έχουν τη δυνατότητα να φτάσουν στα ποιμνιοστάσιά τους, καθώς oi δρόμοι έχουν καταστραφεί ή έχουν καταστεί απροσπέλαστοι.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση κτηνοτρόφου που, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του neakriti, έχει περίπου 600 ζώα στο βουνό, χωρίς να γνωρίζει πότε και με ποιον τρόπο θα μπορέσει να τα προσεγγίσει.

Η προσπάθεια μετάβασης προς τα ποιμνιοστάσια υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνη, με την προστασία της ανθρώπινης ζωής να αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα.

Σε αυξημένη επιφυλακή οι τοπικές αρχές

Εν αναμονή του νέου κύματος κακοκαιρίας βρίσκονται οι τοπικές αρχές στην Κρήτη. Πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με τη συμμετοχή, μέσω τηλεδιάσκεψης, υπηρεσιακών παραγόντων της Περιφέρειας και των δήμων, με στόχο τον μέγιστο δυνατό συντονισμό της επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου που εκδόθηκε μετά το τέλος της σύσκεψης, σε μέγιστη ετοιμότητα παραμένει ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας στην Κρήτη ενόψει του νέου κύματος ισχυρών φαινομένων. Επιπλέον, επιβεβαιώθηκε η συνέχιση των μέτρων αυξημένης ετοιμότητας και η διατήρηση όλων των διαθέσιμων δυνάμεων σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Στο πλαίσιο των μέτρων, το Πυροσβεστικό Σώμα συνεχίζει να επιχειρεί όπου απαιτείται, ενώ παραμένει σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμύρες. Οι πυροσβεστικές υπηρεσίες στις περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, με δυνατότητα περαιτέρω ενίσχυσης εφόσον χρειαστεί. Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό με τις κρατικές υπηρεσίες, την Περιφέρεια και τους δήμους της Κρήτης, οι οποίοι συνεχίζουν τις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την αποκατάσταση της προσβασιμότητας.

Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, στην Κρήτη έχουν μετακινηθεί πυροσβεστικές αντλίες, σωσίβιες λέμβοι και εξειδικευμένες ομάδες από την 1η και την 6η ΕΜΑΚ, ενώ οι δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και από την Αθήνα.

Ο κ. Τσίγκας σημείωσε ότι ο μεγάλος όγκος νερού και τα φερτά υλικά από τα προηγούμενα φαινόμενα δημιούργησαν σημαντικά προβλήματα και υπογράμμισε την ανάγκη αυξημένης προσοχής τις επόμενες ημέρες.

«Ο πανικός είναι ένας κακός σύμβουλος. Πρέπει να μας φοβίζουν τα φυσικά φαινόμενα. Εμείς, αν φοβόμαστε, ρωτάμε. Και όταν ρωτάμε, μαθαίνουμε», ανέφερε.

Έμφαση δόθηκε και στην έγκαιρη ενημέρωση πολιτών και επισκεπτών για την εξέλιξη της κακοκαιρίας και τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας. Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένουν επίσης οι Ένοπλες Δυνάμεις, η Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης, ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ και το ΕΚΑΒ, προκειμένου να ανταποκριθούν άμεσα σε τυχόν νέα προβλήματα.

Παράλληλα, τη Δευτέρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Κρήτη σύσκεψη με τη συμμετοχή του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδου, και του γενικού γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρου Καμπούρη. Θα ακολουθήσουν αυτοψίες από τα αρμόδια κλιμάκια για την καταγραφή των ζημιών και τη δρομολόγηση των διαδικασιών αποκατάστασης.

Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας της τοπικής αυτοδιοίκησης παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, σε καθεστώς «Red code», και για το επόμενο 24ωρο.

Κλειστά σχολεία και δρόμοι

Κλειστός για προληπτικούς λόγους παραμένει ο δρόμος από Μύρτο προς Τέρτσα, ενώ απαγορεύτηκε η διέλευση οχημάτων από τη μεγάλη ιρλανδική διάβαση στο Σαράτση Κάμπο, λόγω της αναμενόμενης κακοκαιρίας. Τα μέτρα αποφασίστηκαν σε έκτακτη συνεδρίαση του ΤΕΣΟΠΠ του δήμου Ιεράπετρας, καθώς από αργά το βράδυ της Παρασκευής έως και το Σάββατο προβλέπονται έντονες βροχοπτώσεις, κυρίως στους ορεινούς όγκους της περιοχής. Στη σύσκεψη συζητήθηκαν επίσης μέτρα συντονισμού για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.

Επιπλέον, τέσσερα ακόμη σημεία έχουν κλείσει λόγω των καιρικών φαινομένων, ενώ ένα ακόμη αναμένεται να κλείσει σύντομα. Συγκεκριμένα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο Σηλαμιανό Φαράγγι προς τις Αρχάνες, ενώ ο Δήμος Αρχανών έχει κλείσει την ίδια διαδρομή από τις Αρχάνες προς το Ηράκλειο. Κλειστή είναι επίσης η οδός Μνησικλή στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά, η ιρλανδική διάβαση στον Κατσαμπά και η γέφυρα του Δρακουλιάρη, ενώ σε επιφυλακή βρίσκεται και η οδός Μάνου Κατράκη στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Ιωάννη, από τον Άγιο Ιωάννη Χωστό έως τη Φοινικιά.

Παράλληλα, λόγω της κακοκαιρίας, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία στους δήμους Μυλοποτάμου και Αμαρίου.

Νέα επιδείνωση – Τι προβλέπει η ΕΜΥ

Η ΕΜΥ προβλέπει κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο νότιο Αιγαίο από την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου έως και το μεσημέρι της Κυριακής 4 Οκτωβρίου.

Στην Κρήτη, τα ισχυρά φαινόμενα αναμένονται από αργά το απόγευμα της Παρασκευής και κυρίως κατά τη διάρκεια του Σαββάτου. Από το βράδυ του Σαββάτου προβλέπεται σταδιακή εξασθένησή τους.

Στα Δωδεκάνησα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από το μεσημέρι του Σαββάτου έως και το μεσημέρι της Κυριακής.

Παράλληλα, στο Αιγαίο θα πνέουν τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι 8 έως 9 μποφόρ από την Παρασκευή έως και το απόγευμα του Σαββάτου.

Για την Κρήτη, οι βροχοπτώσεις αναμένεται να ενταθούν αρχικά στα Χανιά και στη συνέχεια να επεκταθούν στο Ρέθυμνο, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας και προς το Σάββατο τα φαινόμενα προβλέπεται να επηρεάσουν μεγαλύτερο τμήμα του νησιού. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται το Σάββατο και στη βόρεια Κρήτη, έως την περιοχή του Ψηλορείτη.

Η κατάσταση απαιτεί αυξημένη προσοχή, καθώς τα εδάφη έχουν ήδη δεχθεί σημαντικές ποσότητες νερού από τις προηγούμενες βροχοπτώσεις.

Την Κυριακή προβλέπεται σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων στην Κρήτη, ενώ ουσιαστική βελτίωση του καιρού αναμένεται από τη Δευτέρα.