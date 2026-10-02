Παραμένει το απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο – Δεν θα εκτελεστούν τα βραδινά δρομολόγια για Κρήτη

Το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου παραμένει σε ισχύ λόγω ισχυρών ανέμων που φτάνουν τα 9 μποφόρ.

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απαγορευτικό απόπλου, πλοία, επιστροφή, καιρός
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, λόγω των ισχυρών ανέμων που φθάνουν κατά τόπους τα 9 μποφόρ.
  • Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν θα πραγματοποιηθούν ούτε τα βραδινά δρομολόγια προς την Κρήτη.
  • Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους επιβάτες να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές ή καθυστερήσεις στα δρομολόγια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και φθάνουν κατά τόπους τα 9 μποφόρ.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν θα πραγματοποιηθούν ούτε τα βραδινά δρομολόγια προς την Κρήτη.

Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα και αύριο να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές, καθυστερήσεις ή τροποποιήσεις στα προγραμματισμένα δρομολόγια.

Η κατάσταση θα επανεκτιμάται ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών και την ένταση των ανέμων στις θαλάσσιες περιοχές.

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