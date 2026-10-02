Flydubai: Ισραηλινοί αξιωματούχοι θα ανακρίνουν τον συγκυβερνήτη – Έρευνα για πιθανή τρομοκρατική ενέργεια και εντολές τρίτων

Ισραηλινοί αξιωματούχοι πρόκειται να ανακρίνουν τον συγκυβερνήτη της Flydubai στο πλαίσιο έρευνας για πιθανή τρομοκρατική ενέργεια και εντολές από τρίτους. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια σοβαρή διερεύνηση σχετικά με την ασφάλεια των πτήσεων και την πιθανή εμπλοκή εξωτερικών παραγόντων.

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Διεθνή Νέα

ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ - FLYDUBAI - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: REUTERS
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ισραηλινοί αξιωματούχοι πρόκειται να ανακρίνουν τον συγκυβερνήτη της Flydubai.
  • Διενεργείται έρευνα για πιθανή τρομοκρατική ενέργεια σχετικά με το περιστατικό.
  • Εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο εντολών από τρίτους παράγοντες που σχετίζονται με την υπόθεση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέα τροπή παίρνει η έρευνα για το σοβαρό περιστατικό στην πτήση της flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, καθώς Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναμένεται να ανακρίνουν τον συγκυβερνήτη, ενώ οι αρχές εξετάζουν τόσο το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας όσο και πιθανή καθοδήγησή του από τρίτους.

Η flydubai ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πλήρης επίσημη έρευνα για το περιστατικό ασφαλείας στο πιλοτήριο της πτήσης, η οποία πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας την περασμένη Τετάρτη.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές και μαρτυρίες επιβατών, ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον κυβερνήτη και επιχείρησε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους.

«Είναι σημαντικό να επιτρέψουμε σε αυτή τη διαδικασία να εξακριβώσει τα πραγματικά γεγονότα», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της flydubai, Γκαΐθ αλ Γκαΐθ.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναμένεται να τον ανακρίνουν

Σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση της έρευνας, Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναμένεται να συμμετάσχουν στην ανάκριση του συγκυβερνήτη, ο οποίος μεταφέρθηκε την Πέμπτη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η πηγή δεν αποκάλυψε ποια ισραηλινή υπηρεσία ή αρχή θα λάβει μέρος στη διαδικασία.

Οι αρχές των ΗΑΕ έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες και τα κίνητρα της επίθεσης, καθώς και εάν το περιστατικό συνδεόταν με «οποιαδήποτε τρομοκρατική δραστηριότητα ή σκοπό» ή εάν υπήρξε προηγούμενος σχεδιασμός ή καθοδήγηση.

Νετανιάχου: Εξετάζεται αν έδρασε κατόπιν εντολών τρίτων

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ εξετάζει το ενδεχόμενο ο συγκυβερνήτης, ο οποίος είναι υπήκοος Ομάν, να μην έδρασε μόνος του αλλά κατόπιν εντολών τρίτων.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι οποιοσδήποτε αποδειχθεί πως εμπλέκεται στο περιστατικό θα πληρώσει «βαρύ τίμημα». Οι αρχές του Ομάν δεν έχουν μέχρι στιγμής σχολιάσει την υπόθεση.

Αξιωματούχος των ΗΑΕ μιλά για «σοβαρή τρομοκρατική ενέργεια»

Νωρίτερα, ανώτερος αξιωματούχος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων εξήρε το θάρρος του κυβερνήτη της flydubai, ο οποίος δέχθηκε την επίθεση μέσα στο πιλοτήριο.
Ο αξιωματούχος χαρακτήρισε το περιστατικό «σοβαρή τρομοκρατική ενέργεια», ενώ η επίσημη έρευνα για τα κίνητρα και το ενδεχόμενο ύπαρξης ευρύτερου σχεδίου βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Νέο βίντεο από την πτήση: Επιβάτες αναζητούσαν γιατρό για τον τραυματισμένο πιλότο

Νέο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το ισραηλινό Channel 12 καταγράφει στιγμές από την πτήση μετά την επίθεση στο πιλοτήριο. Στο βίντεο ακούγονται επιβάτες να ρωτούν εάν υπάρχει γιατρός ανάμεσά τους, προκειμένου να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στον τραυματισμένο κυβερνήτη.

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