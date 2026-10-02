Απέρριψαν οι βουλευτές της αντιπολίτευσης τις νομοθετικές προτάσεις του Σάντσεθ για την προστασία των ενοικιαστών. Πάντως, το συνδικάτο ενοικιαστών υποστηρίζει ότι θα συνεχίσει τις διαδηλώσεις, μέχρι να δικαιωθούν τα αιτήματα για προσιτή στέγη.

Σήμερα, λοιπόν, στη Βουλή της Ισπανίας, οι βουλευτές απέρριψαν την πρώτη δέσμη μέτρων του νομοσχεδίου. Το πρώτο νομοσχέδιο απορρίφθηκε με 178 ψήφους κατά και 172 υπέρ, χωρίς καμία αποχή. Το δεύτερο νομοσχέδιο απορρίφθηκε με 184 ψήφους κατά έναντι 166 υπέρ.

Εν τω μεταξύ, σε τίποτα δεν ωφέλησε η έκτακτη παρέμβαση του πρωθυπουργού, Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος ζήτησε από τους βουλευτές να «σκεφτούν τον κόσμο», προειδοποιώντας τους ότι «η ιστορία θα τους κρίνει», ούτε οι εκκλήσεις της υπουργού Στέγασης, Ισαμπέλ Ροντρίγκεθ, η οποία υπενθύμισε στο κόμμα του Πουτζντεμόν ότι το 90% των προτάσεών τους περιλαμβανόταν στα διατάγματα, τα οποία πλέον παύουν να ισχύουν. Αμέσως μετά την απόρριψή τους, ο ηγέτης του Λαϊκού Κόμματος (PP), Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, κατηγόρησε τον Πέδρο Σάντσεθ ότι χρησιμοποιεί το ζήτημα της στέγασης για τους εκλογικούς του υπολογισμούς και του ζήτησε να διαλύσει το Κοινοβούλιο και να προκηρύξει πρόωρες εκλογές.

Σε κάθε περίπτωση, η καταψήφιση των νομοθετικών προτάσεων του Σάντσεθ συνιστά πλήγμα για τον ίδιο και την κυβέρνηση σχετικά με τα σχέδιά της για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης – μιας κρίσης που έχει πυροδοτήσει διαδηλώσεις, οι οποίες εντάθηκαν τον περασμένο μήνα μετά την έξωση της 87χρονης Μαρικάρμεν Αμπασκάλ.

Πάντως, από την πλευρά τους οι σύνδεσμοι των ενοικιαστών πίεζαν για την υπερψήφιση των δύο νομοθετικών πράξεων που κατέθεσε η κυβέρνηση μετά την έξωση της Μαρικάρμεν Αμπασκάλ από το διαμέρισμα στο οποίο κατοικούσε επί εβδομήντα χρόνια, λόγω του εξωφρενικού ενοικίου που απαίτησε η εταιρεία ακινήτων που το αγόρασε.

Να σημειωθεί ότι τα δύο κείμενα προέβλεπαν την αυτόματη ανανέωση των συμβολαίων ενοικίασης με την λήξη τους, καθώς και μέτρα περιορισμού των εξώσεων ευάλωτων ενοικιαστών. Οι ρυθμίσεις στρέφονται κατά των επιθετικών επενδυτικών κεφαλαίων που ονομάζονται «κεφάλαια – γύπες» και αγοράζουν στεγαστικά ακίνητα σε χαμηλές τιμές για να μεγιστοποιήσουν την απόδοσή τους.

Τα επόμενα βήματα από το Συνδικάτο Ενοικιαστών

Με την πεποίθηση ότι ύστερα από αυτή την αρνητική εξέλιξη «ανοίγει ένας νέος πολιτικός κύκλος», η Αλίθια δελ Ρίο, μία από τις εκπροσώπους του Συνδικάτου Ενοικιαστών είπε: «Σήμερα είναι μια μέρα βαθιάς ελπίδας, σήμερα είναι μια μέρα που δεν έχει καμία σχέση με την ήττα, αλλά με τη διαπίστωση ότι ανοίγει ένας νέος πολιτικός κύκλος που έρχεται από τα κάτω, από τον συνδικαλισμό».

Εξάλλου, το συνδικάτο υποστηρίζει ότι το επόμενο βήμα στον αγώνα για τη στέγαση είναι η γενική απεργία, κάτι που επαναλαμβάνουν καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, ώστε να συνεχίσουν να «χαράσσουν τον δρόμο του πολιτικού κύκλου που ανοίγει αυτή τη στιγμή».

«Είναι η ώρα της πολιτικής των ανθρώπων, να κάνουμε γενναία πολιτική από τον δρόμο και να πετύχουμε. Τώρα ξεκινά η πραγματική νομοθετική περίοδος για τη στέγαση, η οποία απέτυχε σε αυτό το Κοινοβούλιο», υποστήριξε η Αλίθια δελ Ρίο. Η εκπρόσωπος επιμένει ότι η κατασκήνωση συνεχίζεται: «Αλλά δεν συνεχίζεται μόνο στην Πλάθα δε Σολ, συνεχίζεται σε κάθε γειτονιά».