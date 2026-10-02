Ισπανία: Η Βουλή απέρριψε τις νομοθετικές προτάσεις του Σάντσεθ για την προστασία των ενοικιαστών  – Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις

Η Βουλή της Ισπανίας απέρριψε τις νομοθετικές προτάσεις του Πέδρο Σάντσεθ για την προστασία των ενοικιαστών, ένα αποτέλεσμα που συνιστά πλήγμα για την κυβέρνηση και τα σχέδιά της για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Η απόρριψη των δύο νομοσχεδίων, που προέβλεπαν αυτόματη ανανέωση συμβολαίων και περιορισμό εξώσεων, οδήγησε το συνδικάτο ενοικιαστών να ανακοινώσει συνέχιση των διαδηλώσεων και πιθανή γενική απεργία για προσιτή στέγη.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

ΙΣΠΑΝΙΑ – ΠΕΔΡΟ ΣΑΝΤΣΕΘ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: EL PAIS/PABLO MONGE
ΙΣΠΑΝΙΑ – ΠΕΔΡΟ ΣΑΝΤΣΕΘ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: EL PAIS/PABLO MONGE
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Απέρριψαν οι βουλευτές της αντιπολίτευσης τις νομοθετικές προτάσεις του Σάντσεθ για την προστασία των ενοικιαστών, συνιστώντας πλήγμα για την κυβέρνηση σχετικά με τα σχέδιά της για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.
  • Τα δύο νομοσχέδια, που προέβλεπαν την αυτόματη ανανέωση των συμβολαίων ενοικίασης και μέτρα περιορισμού εξώσεων ευάλωτων ενοικιαστών, απορρίφθηκαν με 178 και 184 ψήφους κατά αντίστοιχα.
  • Το συνδικάτο ενοικιαστών υποστηρίζει ότι θα συνεχίσει τις διαδηλώσεις και σχεδιάζει γενική απεργία, με την πεποίθηση ότι «ανοίγει ένας νέος πολιτικός κύκλος».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Απέρριψαν οι βουλευτές της αντιπολίτευσης τις νομοθετικές προτάσεις του Σάντσεθ για την προστασία των ενοικιαστών. Πάντως, το συνδικάτο ενοικιαστών υποστηρίζει ότι θα συνεχίσει τις διαδηλώσεις, μέχρι να δικαιωθούν τα αιτήματα για προσιτή στέγη.

Ισπανία: Η κυβέρνηση ανακοίνωσε την αναστολή των εξώσεων μέχρι το 2030 και την αυτόματη ανανέωση των συμβολαίων ενοικίασης

Σήμερα, λοιπόν, στη Βουλή της Ισπανίας, οι βουλευτές απέρριψαν την πρώτη δέσμη μέτρων του νομοσχεδίου. Το πρώτο νομοσχέδιο απορρίφθηκε με 178 ψήφους κατά και 172 υπέρ, χωρίς καμία αποχή. Το δεύτερο νομοσχέδιο απορρίφθηκε με 184 ψήφους κατά έναντι 166 υπέρ.

Εν τω μεταξύ, σε τίποτα δεν ωφέλησε η έκτακτη παρέμβαση του πρωθυπουργού, Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος ζήτησε από τους βουλευτές να «σκεφτούν τον κόσμο», προειδοποιώντας τους ότι «η ιστορία θα τους κρίνει», ούτε οι εκκλήσεις της υπουργού Στέγασης, Ισαμπέλ Ροντρίγκεθ, η οποία υπενθύμισε στο κόμμα του Πουτζντεμόν ότι το 90% των προτάσεών τους περιλαμβανόταν στα διατάγματα, τα οποία πλέον παύουν να ισχύουν. Αμέσως μετά την απόρριψή τους, ο ηγέτης του Λαϊκού Κόμματος (PP), Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, κατηγόρησε τον Πέδρο Σάντσεθ ότι χρησιμοποιεί το ζήτημα της στέγασης για τους εκλογικούς του υπολογισμούς και του ζήτησε να διαλύσει το Κοινοβούλιο και να προκηρύξει πρόωρες εκλογές.

Σάντσεθ για εξώσεις στην Ισπανία: «Την Τρίτη (29/9) έρχεται το νομοσχέδιο για την προστασία των ενοικιαστών» – Ζητεί την συναίνεση της αντιπολίτευσης

Σε κάθε περίπτωση, η καταψήφιση των νομοθετικών προτάσεων του Σάντσεθ συνιστά πλήγμα για τον ίδιο και την κυβέρνηση σχετικά με τα σχέδιά της για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης – μιας κρίσης που έχει πυροδοτήσει διαδηλώσεις, οι οποίες εντάθηκαν τον περασμένο μήνα μετά την έξωση της 87χρονης Μαρικάρμεν Αμπασκάλ.

Πάντως, από την πλευρά τους οι σύνδεσμοι των ενοικιαστών πίεζαν για την υπερψήφιση των δύο νομοθετικών πράξεων που κατέθεσε η κυβέρνηση μετά την έξωση της Μαρικάρμεν Αμπασκάλ από το διαμέρισμα στο οποίο κατοικούσε επί εβδομήντα χρόνια, λόγω του εξωφρενικού ενοικίου που απαίτησε η εταιρεία ακινήτων που το αγόρασε.

Ισπανία: Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις κατά των εξώσεων – «Θα μπορούσατε να είστε εσείς η επόμενη Μαρικάρμεν»

Να σημειωθεί ότι τα δύο κείμενα προέβλεπαν την αυτόματη ανανέωση των συμβολαίων ενοικίασης με την λήξη τους, καθώς και μέτρα περιορισμού των εξώσεων ευάλωτων ενοικιαστών. Οι ρυθμίσεις στρέφονται κατά των επιθετικών επενδυτικών κεφαλαίων που ονομάζονται «κεφάλαια – γύπες» και αγοράζουν στεγαστικά ακίνητα σε χαμηλές τιμές για να μεγιστοποιήσουν την απόδοσή τους.

Τα επόμενα βήματα από το Συνδικάτο Ενοικιαστών

ΙΣΠΑΝΙΑ - ΔΙΑΔΗΛΩΤΕΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Europa Press / Alejandro Martínez Vélez
ΙΣΠΑΝΙΑ – ΔΙΑΔΗΛΩΤΕΣ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Europa Press / Alejandro Martínez Vélez

Με την πεποίθηση ότι ύστερα από αυτή την αρνητική εξέλιξη «ανοίγει ένας νέος πολιτικός κύκλος», η Αλίθια δελ Ρίο, μία από τις εκπροσώπους του Συνδικάτου Ενοικιαστών είπε: «Σήμερα είναι μια μέρα βαθιάς ελπίδας, σήμερα είναι μια μέρα που δεν έχει καμία σχέση με την ήττα, αλλά με τη διαπίστωση ότι ανοίγει ένας νέος πολιτικός κύκλος που έρχεται από τα κάτω, από τον συνδικαλισμό».

Εξάλλου, το συνδικάτο υποστηρίζει ότι το επόμενο βήμα στον αγώνα για τη στέγαση είναι η γενική απεργία, κάτι που επαναλαμβάνουν καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, ώστε να συνεχίσουν να «χαράσσουν τον δρόμο του πολιτικού κύκλου που ανοίγει αυτή τη στιγμή».

«Είναι η ώρα της πολιτικής των ανθρώπων, να κάνουμε γενναία πολιτική από τον δρόμο και να πετύχουμε. Τώρα ξεκινά η πραγματική νομοθετική περίοδος για τη στέγαση, η οποία απέτυχε σε αυτό το Κοινοβούλιο», υποστήριξε η Αλίθια δελ Ρίο. Η εκπρόσωπος επιμένει ότι η κατασκήνωση συνεχίζεται: «Αλλά δεν συνεχίζεται μόνο στην Πλάθα δε Σολ, συνεχίζεται σε κάθε γειτονιά».

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ