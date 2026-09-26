Ισπανία: Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις κατά των εξώσεων – «Θα μπορούσατε να είστε εσείς η επόμενη Μαρικάρμεν»

Σε εμβληματική φιγούρα μετατρέπεται η 87χρονη ανάπηρη Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, η οποία μετά από 70 χρόνια διαμονή της σε διαμέρισμα βρέθηκε θύμα έξωσης, γεγονός που έχει προκαλέσει κύμα διαδηλώσεων στην Ισπανία και το πάνδημο αίτημα είναι να πιεστεί η κυβέρνηση, προκειμένου να νομοθετήσει με σκοπό την προστασία των ενοικιαστών.

Χιλιάδες άνθρωποι βρέθηκαν και σήμερα στους δρόμους της Μαδρίτης διαδηλώνοντας και ζητώντας μέτρα για να σταματήσει η αύξηση του κόστους στέγασης και να καταστούν δυσκολότερες οι εξώσεις. «Θα μπορούσατε να είστε εσείς η επόμενη Μαρικάρμεν», έγραφε ένα από τα πανό που κρατούσαν.

Η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, που μετατράπηκε στο σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στη χώρα, προέτρεψε του Ισπανούς να ενωθούν σε αυτή τη «μάχη», με ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο λίγες ώρες πριν από τη διαδήλωση. «Αυτό που μου συνέβη δεν πρέπει να συμβεί και σε άλλους», είπε από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται λόγω εξάντλησης μετά την έξωσή της. «Αυτό το γεγονός πρέπει να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να αγωνιστούν για να αλλάξουν οι νόμοι που επέτρεψαν την έξωσή του», πρόσθεσε σε αυτό το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τη μεγαλύτερη ένωση ενοικιαστών της Ισπανίας.

Υπενθυμίζουμε ότι η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ υποχρεώθηκε να φύγει από το σπίτι της αφού μια εταιρεία αγόρασε το διαμέρισμα και αύξησε το ενοίκιο κατά 275%, στα 2.650 ευρώ, σύμφωνα με το συνδικάτο.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, που δήλωσε πέρυσι ότι το στεγαστικό είναι προτεραιότητα της κυβέρνησής του, δέχεται πιέσεις για να αναλάβει δράση, αφού διαδηλώσεις οργανώνονται σε όλη την Ισπανία με αφορμή την υπόθεση της Αμπασκάλ. Στο επόμενο υπουργικό συμβούλιο η κυβέρνησή του αναμένεται να εγκρίνει μια σειρά μέτρων, το λεγόμενο «διάταγμα Μαρικάρμεν» που προβλέπει την αυτόματη ανανέωση των συμβολαίων και περιορισμούς στις εξώσεις. Δεν είναι ωστόσο βέβαιο ότι τα μέτρα θα εγκριθούν από το κοινοβούλιο, όπου η κυβέρνηση του Σάντσεθ δεν διαθέτει πλειοψηφία. Ένα παρόμοιο νομοσχέδιο είχε απορριφθεί νωρίτερα φέτος.