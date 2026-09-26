Ισπανία: Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις κατά των εξώσεων – «Θα μπορούσατε να είστε εσείς η επόμενη Μαρικάρμεν»

Η 87χρονη Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, μετά από έξωση από το διαμέρισμά της έπειτα από 70 χρόνια, έχει μετατραπεί σε σύμβολο των διαδηλώσεων στην Ισπανία κατά των εξώσεων. Χιλιάδες πολίτες ζητούν από την κυβέρνηση να νομοθετήσει για την προστασία των ενοικιαστών, με τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ να δέχεται πιέσεις και να αναμένεται να εγκρίνει μέτρα, το «διάταγμα Μαρικάρμεν», στο επόμενο υπουργικό συμβούλιο.

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Διεθνή Νέα

ΙΣΠΑΝΙΑ – ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΩΣΗ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: REUTERS / SUSANA VERA
ΙΣΠΑΝΙΑ – ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΩΣΗ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: REUTERS / SUSANA VERA
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η 87χρονη Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, θύμα έξωσης μετά από 70 χρόνια, έχει μετατραπεί σε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία, προκαλώντας κύμα διαδηλώσεων σε όλη τη χώρα.
  • Χιλιάδες άνθρωποι διαδηλώνουν στους δρόμους της Μαδρίτης ζητώντας μέτρα για να σταματήσει η αύξηση του κόστους στέγασης και να καταστούν δυσκολότερες οι εξώσεις, με ένα πανό να αναγράφει «Θα μπορούσατε να είστε εσείς η επόμενη Μαρικάρμεν».
  • Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, δέχεται πιέσεις για δράση. Η κυβέρνηση αναμένεται να εγκρίνει το «διάταγμα Μαρικάρμεν» με μέτρα προστασίας, αν και η έγκρισή του από το κοινοβούλιο είναι αβέβαιη λόγω έλλειψης πλειοψηφίας.

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Σε εμβληματική φιγούρα μετατρέπεται η 87χρονη ανάπηρη Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, η οποία μετά από 70 χρόνια διαμονή της σε διαμέρισμα βρέθηκε θύμα έξωσης, γεγονός που έχει προκαλέσει κύμα διαδηλώσεων στην Ισπανία και το πάνδημο αίτημα είναι να πιεστεί η κυβέρνηση, προκειμένου να νομοθετήσει με σκοπό την προστασία των ενοικιαστών.

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Χιλιάδες άνθρωποι βρέθηκαν και σήμερα στους δρόμους της Μαδρίτης διαδηλώνοντας και ζητώντας μέτρα για να σταματήσει η αύξηση του κόστους στέγασης και να καταστούν δυσκολότερες οι εξώσεις. «Θα μπορούσατε να είστε εσείς η επόμενη Μαρικάρμεν», έγραφε ένα από τα πανό που κρατούσαν.

ΙΣΠΑΝΙΑ – ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΩΣΗ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: EL PAIS / ISRAEL AGUILAR
ΙΣΠΑΝΙΑ – ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΩΣΗ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: EL PAIS / ISRAEL AGUILAR

Η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, που μετατράπηκε στο σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στη χώρα, προέτρεψε του Ισπανούς να ενωθούν σε αυτή τη «μάχη», με ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο λίγες ώρες πριν από τη διαδήλωση. «Αυτό που μου συνέβη δεν πρέπει να συμβεί και σε άλλους», είπε από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται λόγω εξάντλησης μετά την έξωσή της. «Αυτό το γεγονός πρέπει να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να αγωνιστούν για να αλλάξουν οι νόμοι που επέτρεψαν την έξωσή του», πρόσθεσε σε αυτό το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τη μεγαλύτερη ένωση ενοικιαστών της Ισπανίας.

Υπενθυμίζουμε ότι η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ υποχρεώθηκε να φύγει από το σπίτι της αφού μια εταιρεία αγόρασε το διαμέρισμα και αύξησε το ενοίκιο κατά 275%, στα 2.650 ευρώ, σύμφωνα με το συνδικάτο.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, που δήλωσε πέρυσι ότι το στεγαστικό είναι προτεραιότητα της κυβέρνησής του, δέχεται πιέσεις για να αναλάβει δράση, αφού διαδηλώσεις οργανώνονται σε όλη την Ισπανία με αφορμή την υπόθεση της Αμπασκάλ. Στο επόμενο υπουργικό συμβούλιο η κυβέρνησή του αναμένεται να εγκρίνει μια σειρά μέτρων, το λεγόμενο «διάταγμα Μαρικάρμεν» που προβλέπει την αυτόματη ανανέωση των συμβολαίων και περιορισμούς στις εξώσεις. Δεν είναι ωστόσο βέβαιο ότι τα μέτρα θα εγκριθούν από το κοινοβούλιο, όπου η κυβέρνηση του Σάντσεθ δεν διαθέτει πλειοψηφία. Ένα παρόμοιο νομοσχέδιο είχε απορριφθεί νωρίτερα φέτος.

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