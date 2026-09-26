Αποθέωση για την Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ – Η θεαματική είσοδος στη σκηνή και τα τραγούδια που ξεσήκωσαν το κοινό – ΒΙΝΤΕΟ

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Την αποθέωση γνώρισε η Άννα Βίσση από τους χιλιάδες θαυμαστές της, που έσπευσαν στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν τη μεγάλη συναυλία της.

Η Ελληνίδα σούπερ σταρ έκανε μία εντυπωσιακή είσοδο, αφού εμφανίστηκε μέσα ένα στεφάνι με το οποίο αιωρούνταν για ώρα. Την ίδια ώρα, οι θεατές ξεσπούσαν σε θερμά χειροκροτήματα.

Το μουσικό μέρος άνοιξε με το διαχρονικό «Το Αιγαίο», δίνοντας αμέσως το σύνθημα για ένα ξέφρενο πάρτι. Αμέσως μετά, η ατμόσφαιρα εκτοξεύτηκε με το «Αγάπη Υπερβολική», με δεκάδες χιλιάδες φωνές να τραγουδούν στοιχημένες μαζί της τους στίχους «3 πράγματα…», μετατρέποντας το ΟΑΚΑ σε μια τεράστια, ενιαία λαοθάλασσα.

Δείτε βίντεο του enikos.gr από την θεαματική είσοδο της Άννας Βίσση:

Σε ένα κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο, που «πλημμύρισε» από περισσότερους από 90.000 θεατές, η Άννα Βίσση χάρισε ακόμα μία ιστορική νύχτα στο ελληνικό κοινό, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο της «Απόλυτης».

Παρά τις αντίξοες μετεωρολογικές συνθήκες και τη βροχή που προηγήθηκε στην Αττική, ο κόσμος κατέκλυσε το στάδιο με αδιάβροχα και ομπρέλες από νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου (26/9), καθώς δεν ήθελε να χάσει ούτε λεπτό από το μεγάλο υπερθέαμα.

Δείτε κι άλλα βίντεο:

Νωρίτερα, ολοκληρώθηκε το το pre-show της μεγάλης συναυλίας, η οποία ήταν και επίσημα sold out.

Τη σκυτάλη στο pre-show πήρε ο διεθνώς αναγνωρισμένος DJ Argy, ο οποίος ανέβασε τους παλμούς του κοινού με τις δυναμικές ηλεκτρονικές επιλογές του, ζεσταίνοντας την ατμόσφαιρα παρά το ψιχάλισμα.

Στις 09:00 το βράδυ ακριβώς, τα φώτα χαμήλωσαν και η Άννα Βίσση πραγματοποίησε μια θεαματική είσοδο στη γιγαντιαία σκηνή, κατεβαίνοντας από ψηλά. Φορώντας μια εντυπωσιακή ασπρόμαυρη ολόσωμη φόρμα, η οποία έκλεψε τις εντυπώσεις, αποθεώθηκε από το πλήθος που ξέσπασε σε χειροκροτήματα.

Η ατμόσφαιρα μοναδική και οι κερκίδες του ΟΑΚΑ ασφυκτικά γεμάτες από τους μικρούς και μεγάλους θαυμαστές της απόλυτης Ελληνίδας σταρ, που έσπευσαν για να παρακολουθήσουν ένα μοναδικό μουσικό υπερθέαμα, διεθνών προδιαγραφών, όπως έχουν υποσχεθεί οι διοργανωτές.

Υπενθυμίζεται ότι στο κέντρο του σταδίου έχει ήδη τοποθετηθεί η εντυπωσιακή σκηνή 360 μοιρών, την οποία έχει σχεδιάσει η εταιρεία Stufish Entertainment Architects. Μια εταιρεία που βρίσκεται πίσω από διοργανώσεις συναυλιών της Madonna, των U2, της Beyoncé και των Rolling Stones.=

Η έναρξη του pre-show:

Άρχισε να βρέχει στο ΟΑΚΑ. Οι θεατές που είναι εκτεθειμένοι φόρεσαν τα αδιάβροχά τους.