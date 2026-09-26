Άννα Βίσση: Άρχισε η μεγάλη συναυλία της τραγουδίστριας στο ΟΑΚΑ – ΒΙΝΤΕΟ

Η αντίστροφη μέτρηση για τη sold out συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ έχει ξεκινήσει, με τις κερκίδες να γεμίζουν από τους μικρούς και μεγάλους θαυμαστές της Ελληνίδας σταρ. Το κοινό αναμένεται να παρακολουθήσει ένα μοναδικό μουσικό υπερθέαμα διεθνών προδιαγραφών, σε μια εντυπωσιακή σκηνή 360 μοιρών.

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Αννα Βίση ΟΑΚΑ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αντίστροφη μέτρηση για τη sold out συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, με τις κερκίδες να γεμίζουν από τους θαυμαστές της Ελληνίδας σταρ.
  • Η εντυπωσιακή σκηνή 360 μοιρών, σχεδιασμένη από την εταιρεία Stufish Entertainment Architects, υπόσχεται ένα μουσικό υπερθέαμα διεθνών προδιαγραφών.
  • Υπάρχουν συγκεκριμένες απαγορεύσεις για αντικείμενα που δεν μπορείτε να έχετε μαζί σας, όπως μεγάλες τσάντες, επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές και αιχμηρά αντικείμενα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με τον κόσμο να περιμένει την μεγάλη star Άννα Βίσση, λίγο μετά την έναρξη της μεγάλης συναυλίας, αυτή διεκόπη προσωρινά λόγω της βροχόπτωσης στην περιοχή του Αμαρουσίου, όπου βρίσκεται το ΟΑΚΑ. Νωρίτερα, ολοκληρώθηκε το το pre-show της μεγάλης συναυλίας, η οποία ήταν και επίσημα sold out.

Πάντως, πάνω από 100.000 είναι οι θεατές, οι οποίοι παραμένουν στον χώρο και αναμένουν να κοπάσει η βροχή μέχρι να ξεκινήσει και πάλι το υπερθέαμα.

Η ατμόσφαιρα είναι μοναδική και οι κερκίδες του ΟΑΚΑ  έχουν γεμίσει ασφυκτικά από τους μικρούς και μεγάλους θαυμαστές της απόλυτης Ελληνίδας σταρ, που έσπευσαν για να παρακολουθήσουν ένα μοναδικό μουσικό υπερθέαμα, διεθνών προδιαγραφών, όπως έχουν υποσχεθεί οι διοργανωτές.

Υπενθυμίζεται ότι στο κέντρο του σταδίου έχει ήδη τοποθετηθεί η εντυπωσιακή σκηνή 360 μοιρών, την οποία έχει σχεδιάσει η εταιρεία Stufish Entertainment Architects. Μια εταιρεία που βρίσκεται πίσω από διοργανώσεις συναυλιών της Madonna, των U2, της Beyoncé και των Rolling Stones.

Το στάδιο αναμενόταν να γεμίσει με περισσότερους από 95.000 θεατές που έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το σόου της Άννας Βίσση.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο του enikos.gr:

Η έναρξη του pre-show:

Άρχισε να βρέχει στο ΟΑΚΑ. Οι θεατές που είναι εκτεθειμένοι φόρεσαν τα αδιάβροχά τους.

συναυλία Άννα Βίσση

 

Υπενθυμίζεται ότι όσοι εισέρχονται στις εξέδρες του σταδίου προμηθεύονται αυτά τα… φωτιζόμενα βραχιολάκια που αναγράφουν ΑΝΝΑ ΟΑΚΑ.

Τι δεν μπορείτε να έχετε μαζί σας στη συναυλία

Ο Γιώργος Καπουτζίδης έχει ήδη παρουσιάσει σημαντικές λεπτομέρειες για τη μεγάλη συναυλία, αλλά και πρακτικές συμβουλές για τους θεατές.

Τι απαγορεύεται να έχετε μαζί σας στη συναυλία

  • Μεγάλες τσάντες και σακίδια – μεγαλύτερες μεγέθους Α4
  • Επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές και εξοπλισμός βιντεοσκόπησης
  • Αιχμηρά ή επικίνδυνα αντικείμενα
  • Εύφλεκτα υλικά και πυροτεχνήματα
  • Drones
  • Μεγάλες ομπρέλες
  • Καρέκλες ή φορητά καθίσματα
  • Γυάλινα και μεταλλικά αντικείμενα
  • Πανό, κοντάρια ή αντικείμενα που μπορούν να εκτοξευθούν
  • Laser
  • Αλκοόλ και παράνομες ουσίες

Έχετε το εισιτήριό σας διαθέσιμο στο κινητό σας πριν φτάσετε στην είσοδο και ακολουθήστε τις οδηγίες πρόσβασης που αντιστοιχούν στην κατηγορία του εισιτηρίου σας.

 

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