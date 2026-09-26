Άννα Βίσση: Άρχισε η μεγάλη συναυλία της τραγουδίστριας στο ΟΑΚΑ – ΒΙΝΤΕΟ

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Με τον κόσμο να περιμένει την μεγάλη star Άννα Βίσση, λίγο μετά την έναρξη της μεγάλης συναυλίας, αυτή διεκόπη προσωρινά λόγω της βροχόπτωσης στην περιοχή του Αμαρουσίου, όπου βρίσκεται το ΟΑΚΑ. Νωρίτερα, ολοκληρώθηκε το το pre-show της μεγάλης συναυλίας, η οποία ήταν και επίσημα sold out.

Πάντως, πάνω από 100.000 είναι οι θεατές, οι οποίοι παραμένουν στον χώρο και αναμένουν να κοπάσει η βροχή μέχρι να ξεκινήσει και πάλι το υπερθέαμα.

Η ατμόσφαιρα είναι μοναδική και οι κερκίδες του ΟΑΚΑ έχουν γεμίσει ασφυκτικά από τους μικρούς και μεγάλους θαυμαστές της απόλυτης Ελληνίδας σταρ, που έσπευσαν για να παρακολουθήσουν ένα μοναδικό μουσικό υπερθέαμα, διεθνών προδιαγραφών, όπως έχουν υποσχεθεί οι διοργανωτές.

Υπενθυμίζεται ότι στο κέντρο του σταδίου έχει ήδη τοποθετηθεί η εντυπωσιακή σκηνή 360 μοιρών, την οποία έχει σχεδιάσει η εταιρεία Stufish Entertainment Architects. Μια εταιρεία που βρίσκεται πίσω από διοργανώσεις συναυλιών της Madonna, των U2, της Beyoncé και των Rolling Stones.

Το στάδιο αναμενόταν να γεμίσει με περισσότερους από 95.000 θεατές που έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το σόου της Άννας Βίσση.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο του enikos.gr:

Η έναρξη του pre-show:

Άρχισε να βρέχει στο ΟΑΚΑ. Οι θεατές που είναι εκτεθειμένοι φόρεσαν τα αδιάβροχά τους.

Υπενθυμίζεται ότι όσοι εισέρχονται στις εξέδρες του σταδίου προμηθεύονται αυτά τα… φωτιζόμενα βραχιολάκια που αναγράφουν ΑΝΝΑ ΟΑΚΑ.

Τι δεν μπορείτε να έχετε μαζί σας στη συναυλία

Ο Γιώργος Καπουτζίδης έχει ήδη παρουσιάσει σημαντικές λεπτομέρειες για τη μεγάλη συναυλία, αλλά και πρακτικές συμβουλές για τους θεατές.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vission Music (@vissionmusicofficial)

Τι απαγορεύεται να έχετε μαζί σας στη συναυλία

Μεγάλες τσάντες και σακίδια – μεγαλύτερες μεγέθους Α4

Επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές και εξοπλισμός βιντεοσκόπησης

Αιχμηρά ή επικίνδυνα αντικείμενα

Εύφλεκτα υλικά και πυροτεχνήματα

Drones

Μεγάλες ομπρέλες

Καρέκλες ή φορητά καθίσματα

Γυάλινα και μεταλλικά αντικείμενα

Πανό, κοντάρια ή αντικείμενα που μπορούν να εκτοξευθούν

Laser

Αλκοόλ και παράνομες ουσίες

Έχετε το εισιτήριό σας διαθέσιμο στο κινητό σας πριν φτάσετε στην είσοδο και ακολουθήστε τις οδηγίες πρόσβασης που αντιστοιχούν στην κατηγορία του εισιτηρίου σας.