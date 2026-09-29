Ισπανία: Η κυβέρνηση ανακοίνωσε την αναστολή των εξώσεων μέχρι το 2030 και την αυτόματη ανανέωση των συμβολαίων ενοικίασης

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Διεθνή Νέα

Η 87χρονη Μαρία ντελ Κάρμεν Αμπασκάλ μετά την έξωσή της από το διαμέρισμά της στη Μαδρίτη, την Τετάρτη. «Δεν κατάφερα να υπερασπιστώ το σπίτι μου, αλλά πάλεψα ώστε οι άλλοι να μάθουν να παλεύουν για το δικό τους», δήλωσε. Πηγή: Susana Vera / Reuters
Η 87χρονη Μαρία ντελ Κάρμεν Αμπασκάλ μετά την έξωσή της από το διαμέρισμά της στη Μαδρίτη, την Τετάρτη. «Δεν κατάφερα να υπερασπιστώ το σπίτι μου, αλλά πάλεψα ώστε οι άλλοι να μάθουν να παλεύουν για το δικό τους», δήλωσε. Πηγή: Susana Vera / Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την αναστολή των εξώσεων μέχρι το 2030 και την αυτόματη ανανέωση των συμβολαίων ενοικίασης για να αντιμετωπίσει την κρίση της στέγης που πλήττει την Ισπανία.
  • Στο πλαίσιο των μέτρων, η κυβέρνηση επιδιώκει την απαγόρευση σε «κεφάλαια γύπες» να αγοράζουν κατοικίες, καθώς και την επιβολή περιορισμών στις εποχικές μισθώσεις και στις ενοικιάσεις δωματίων.
  • Το πακέτο μέτρων, γνωστό ως «διάταγμα Μαρικάρμεν», προέκυψε μετά από έξωση 87χρονης που προκάλεσε κατακραυγή και διαδηλώσεις, με τους ενοικιαστές να «γιορτάζουν την νίκη αυτή της λαϊκής εξουσίας».

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Η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την αναστολή των εξώσεων μέχρι το 2030 και την αυτόματη ανανέωση των συμβολαίων ενοικίασης για να αντιμετωπίσει την κρίση της στέγης που πλήττει την Ισπανία.

Τα δύο μέτρα ανακοινώθηκαν μέσω του Χ από την υπουργό Υγείας, Μόνικα Γκαρθία Γκόμεθ, έπειτα από εντατικές διαπραγματεύσεις στους κόλπους του κυβερνητικού συνασπισμού και θα πρέπει να ψηφισθούν στο κοινοβούλιο, όπου η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ δεν διαθέτει πλειοψηφία.

Η υπουργός Υγείας δήλωσε επίσης ότι η κυβέρνηση επιδιώκει στο πλαίσιο των μέτρων αυτών να εφαρμόσει την απαγόρευση για τα «κεφάλαια γύπες», τα επιθετικά επενδυτικά ταμεία, να αγοράζουν κατοικίες.

Οι ισπανοί διαδηλωτές επιρρίπτουν σε αυτά τα επενδυτικά ταμεία και στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης την εκτίναξη των τιμών της στέγης και την μείωση της προσφοράς. Η ισπανική κυβέρνηση επιδιώκει επίσης στο πλαίσιο του πακέτου των μέτρων την επιβολή περιορισμών στις εποχικές μισθώσεις και στις ενοικιάσεις δωματίων, σύμφωνα με την υπουργό Υγείας.

Το πακέτο των μέτρων περιλαμβάνεται στο «διάταγμα Μαρικάρμεν», από το όνομα της 87χρονης που εκδιώχθηκε την περασμένη Τετάρτη από το σπίτι στο οποίο κατοικούσε επί 70 χρόνια στην Μαδρίτη μετά την αγορά του από εταιρεία ακινήτων.

Η έξωση αυτή προκάλεσε κατακραυγή, μεγάλες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας και επανέφερε στο προσκήνιο την κρίση της στέγης ενώ πλησιάζουν οι βουλευτικές εκλογές του 2027.

Από το Σάββατο, εκατοντάδες διαδηλωτές έχουν καταλάβει μέρος της Πουέρτα ντελ Σολ, της μεγάλης πλατείας στην καρδιά της Μαδρίτης για να καταγγείλουν την κερδοσκοπία στην στέγη και να απαιτήσουν ένα νόμο που θα προστατεύει τους ενοικιαστές.

Το μεγάλο συνδικάτο των ενοικιαστών είχε συνοψίσει τα αιτήματα των διαδηλωτών ζητώντας την εφαρμογή συμβολαίων αορίστου χρόνου. «Γιορτάζουμε την νίκη αυτή της λαϊκής εξουσίας», δήλωσε σήμερα από την Πουέρτα ντελ Σολ εκπρόσωπος του συνδικάτου.

 

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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