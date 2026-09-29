Βουλή: «Αυτό είναι σεξιστικό, αν το έλεγα εγώ θα γινόταν της τρελής» – Η απάντηση Σιμόπουλου στην ατάκα Κωνσταντοπούλου «του αρέσει από πάνω»

Ένταση επικράτησε ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Στράτο Σιμόπουλο στη Βουλή. Ο κ. Σιμόπουλος ζήτησε τον λόγο μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας και την παρέμβαση του Τάκη Θεοδωρικάκου και ο προεδρεύων, Γιώργος Γεωργαντάς του είπε να μιλήσει από τα έδρανα και να μην ανέβει στο βήμα.

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ΝΔ επέλεξε να ανέβει και τότε ακούγεται η Ζωή Κωνσταντοπούλου να λέει: «Του αρέσει από πάνω».

«Σεξιστικό είναι αυτό. Θα μπορούσα να το πάρω σαν σεξιστικό. Κάνετε και τέτοια σχόλια;» απάντησε ο κ. Σιμόπουλος απευθυνόμενος προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ρωτάει αν το εξέλαβε ως σεξιστικό και εκείνος απάντησε:

«Όχι, γιατί είμαι άνθρωπος καλών προθέσεων σε αντίθεση με εσάς».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο κ. Σιμόπουλος ανέφερε: «Κάνουμε και εμείς λάθη. Εφόσον δεν μιλάτε πολιτικά και αυτό που κάνετε είναι συνεχείς ύβρεις, δεν πρέπει να σας απαντάμε. Πρέπει να σας κόψουμε το πολιτικό οξυγόνο». Ο ίδιος εξέφρασε την κατανόησή του, βέβαια για τους συναδέλφους που δεν αντέχουν αυτές τις ύβρεις και απαντούν και είπε για τον εαυτό του:

«Εγώ αντέχω γιατί είμαι ένας άνθρωπος καλών προθέσεων. Παρά τον σεξισμό σας πριν, δεν σας κατηγορώ, ενώ αν το έλεγα εγώ θα γινόταν της τρελής εδώ μέσα και θα με κατηγορούσατε για σεξιστή. Ψάχνετε λοιπόν αφορμή να προχωράτε σε ύβρεις και προσωπικές επιθέσεις γιατί δεν μπορείτε να μιλήσετε ούτε για οικονομία, ούτε για εξωτερική πολιτική, ούτε για τα προβλήματα. Και επειδή είστε πολιτικά έξυπνη και ξέρετε ότι ο τρόπος για να μπορέσετε να περάσετε το κατώφλι του 3% είναι αυτή η συμπεριφορά, παλεύετε με τον τρόπο αυτό. Εμείς θα σας αφαιρέσουμε το πολιτικό οξυγόνο».

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