ΤΜΕΔΕ: Ισχυρή οικονομική επίδοση το 2025 και σταθερή προσήλωση στη στήριξη του τεχνικού κόσμου και της βιώσιμης ανάπτυξης

Η Διοικούσα Επιτροπή του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, για τη χρήση από 1.1.2025 έως 31.12.2025.

Η γνωστοποίηση πραγματοποιείται έπειτα από την ολοκλήρωση του ελέγχου των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και την έκδοση της αντίστοιχης έκθεσης ελέγχου, χωρίς τη διατύπωση επιφυλάξεων.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025 αποτυπώνουν τη σταθερή και δυναμική αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου, τη λειτουργική του αποτελεσματικότητα και την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής του βάσης. Η εξέλιξη των βασικών μεγεθών επιβεβαιώνει τη διεύρυνση του ρόλου του ΤΜΕΔΕ, ως ολοκληρωμένου οργανισμού στήριξης της επιχειρηματικότητας, της χρηματοδότησης και της βιώσιμης ανάπτυξης του τεχνικού κόσμου.

Αναλυτικά στα αποτελέσματα της οικονομικής χρήσης από 1.1.2025 έως 31.12.2025:

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €14,78εκ. το 2025, έναντι €13,08εκ. το 2024 και €11,98εκ. το 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 12,98% σε ετήσια βάση και συνολική ενίσχυση κατά περίπου 23,3% στην τριετία 2023–2025.

Τα έσοδα από εγγυητικές επιστολές ανήλθαν σε €13,86εκ., αυξημένα κατά 15,59% έναντι του 2024.

Το EBITDA διαμορφώθηκε σε €8,58εκ. το 2025, από €6,75εκ. το 2024 και €5,68εκ. το 2023. Η αύξηση έναντι του 2024 ανέρχεται σε 27,20%, ενώ σε επίπεδο τριετίας το EBITDA έχει ενισχυθεί κατά περίπου 51,18%.

Το περιθώριο EBITDA βελτιώθηκε περαιτέρω σε 58,07%, από 51,58% το 2024 και 47,36% το 2023.

Τα συνολικά κέρδη προ φόρων του Φορέα, συμπεριλαμβανομένων κερδών από μετοχές, τόκους κλπ ανήλθαν σε €17,81εκ., έναντι €14,66εκ. το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 21,50%, ενώ τα συνολικά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε €15,83εκ., έναντι €12,77εκ. το 2024, καταγράφοντας αύξηση 23,98%.

Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε €191,51εκ., έναντι €152,73εκ. το 2024, ενισχυμένα κατά 25,39%, ενδυναμώνοντας περαιτέρω και σημαντικά τη χρηματοοικονομική θέση του ΤΜΕΔΕ με €38εκ.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αύξηση του EBITDA κατά περίπου 51% μέσα στην τριετία, η οποία υπερβαίνει την αντίστοιχη αύξηση του κύκλου εργασιών, κατά περίπου 23%, με αποτέλεσμα τη βελτίωση του περιθωρίου EBITDA από 47,36% σε 58,07%.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τη δυνατότητα του ΤΜΕΔΕ να μετατρέπει την αύξηση της δραστηριότητάς του σε ισχυρότερη λειτουργική κερδοφορία, λαμβανομένης υπόψη και της σημαντικής ενίσχυσης των κεφαλαίων του, που επιτεύχθηκε στη παρούσα χρήση και αναμένεται να συνεχισθεί στη χρήση του 2026.

Δράσεις ενίσχυσης του πιστοδοτικού ρόλου

Το ΤΜΕΔΕ συνέχισε να ενδυναμώνει το θεσμικό του ρόλο και τη ρευστότητα των μελών του, μέσω σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων και δράσεων.

Σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα προχώρησε στην επέκταση και στην αναβάθμιση για ένα ακόμη έτος, δηλαδή έως το τέλος του 2026, του προγράμματος δανειοδότησης, μέσω του «Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ». Κάθε δικαιούχος μπορεί να λαμβάνει μεγαλύτερο κεφάλαιο κίνησης, μέσω τραπεζικού δανεισμού, καθώς το ποσό αυξάνεται στις €400.000 από €200.000, που ήταν αρχικά. Το Ταμείο παρέχει εγγύηση προς τις τράπεζες, για το 80% της χρηματοδότησης. Έως την 31.08.2026 έχουν χορηγηθεί περίπου €64εκ. σε 445 μικρές και μεσαίες τεχνικές εταιρίες.

Η ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions Α.Ε. συνέχισε και το 2025 τη δυναμική της πορεία χορηγώντας δάνεια έως €25.000, μέσω της πρωτοποριακής ψηφιακής πλατφόρμας της. Μέχρι την 30.6.2026, η εταιρεία είχε εκταμιεύσει συνολικά περίπου €23εκ. σε περισσότερους από 1.040 επαγγελματίες, startups και μικρές επιχειρήσεις. Σημαντικό ορόσημο του έτους αποτέλεσε η αξιοποίηση του Ταμείου Μικροπιστώσεων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, που διαχειρίζεται η ΕΑΤ, με νέα χρηματοδοτικά προϊόντα, με τους πιο ανταγωνιστικούς όρους της αγοράς.

Παράλληλα, το ΤΜΕΔΕ προσφέρει εξειδικευμένες ανταποδοτικές ασφαλιστικές καλύψεις. Τα συγκεκριμένα ομαδικά προγράμματα επαγγελματικής αστικής ευθύνης και ασφάλισης Ζωής-Υγείας, έχουν αναπτυχθεί σε συνεργασία με τις ασφαλιστικές εταιρίες Allianz και Generali.

Το 2025, το ΤΜΕΔΕ συνέχισε να διαδραματίζει ενεργό και στρατηγικό ρόλο στη διαμόρφωση του νέου χρηματοπιστωτικού τοπίου της χώρας, ως μέτοχος της CrediaBank. Η συμμετοχή του συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική του, για τη διεύρυνση των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων των μηχανικών, των εργοληπτικών, των μελετητικών επιχειρήσεων και ευρύτερα, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τεχνικού κόσμου.

Το 2026 ξεκίνησε η νέα εποχή του ΤΜΕΔΕ Portfolio, μίας νέας ψηφιακής πλατφόρμας, που σηματοδοτεί ένα ποιοτικό άλμα στις ψηφιακές υπηρεσίες του Οργανισμού, προσφέροντας στα μέλη – πιστούχους ένα σύγχρονο, ενιαίο και ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον.

Μέσω του καινοτόμου ψηφιακού portal, το ΤΜΕΔΕ Portfolio παρέχει 24/7 πρόσβαση σε υπηρεσίες, επιταχύνει και απλοποιεί τις διαδικασίες, προσφέρει προσωποποιημένη ενημέρωση, για την πορεία των αιτημάτων και εξασφαλίζει πλήρη εικόνα και ιχνηλασιμότητα των συναλλαγών.

Ενεργητική Ενσωμάτωση των Κριτηρίων ESG στην Επιχειρηματική Στρατηγική του ΤΜΕΔΕ

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής του ΤΜΕΔΕ και συνεχίζει να ενσωματώνει, με μεγαλύτερη ένταση, τα κριτήρια ESG, ενισχύοντας τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση.

Η Στρατηγική Βιωσιμότητας οργανώνεται γύρω από τρεις αλληλένδετους πυλώνες: Βιώσιμο ΤΜΕΔΕ, με ανάπτυξη εσωτερικού Συστήματος Διαχείρισης Βιωσιμότητας και συστηματική παρακολούθηση ESG δεδομένων, Βιώσιμα Μέλη, με ενημέρωση, εκπαίδευση και ανάπτυξη εργαλείων αυτοαξιολόγησης ESG και Βιώσιμα Έργα, με σταδιακή αξιολόγηση των κινδύνων και ευκαιριών βιωσιμότητας των έργων, που υποστηρίζονται από τα προϊόντα εγγυοδοσίας.

Στον Περιβαλλοντικό πυλώνα, το ΤΜΕΔΕ εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το ISO 14001:2015 και ενσωματώνει πρακτικές περιορισμού των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ενεργειακής αποδοτικότητας και κλιματικής ανθεκτικότητας. Για το 2025, στην έδρα του καταγράφηκαν καταναλώσεις 541.374 kWh ηλεκτρικής ενέργειας, 178.226,92 kWh φυσικού αερίου και 756,29 m³ νερού.

Στον πυλώνα της Εταιρικής Διακυβέρνησης, το ΤΜΕΔΕ διαθέτει δομημένο πλαίσιο εποπτείας, διαχείρισης κινδύνων, εσωτερικού ελέγχου και κανονιστικής συμμόρφωσης. Εφαρμόζει πιστοποιημένα συστήματα κατά ISO 9001, ISO 37001 και ISO 37301, πολιτική μηδενικής ανοχής στη δωροδοκία, μηχανισμούς αναφοράς και διερεύνησης παραβάσεων, πολιτική σύγκρουσης συμφερόντων και πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων. Κατά την περίοδο αναφοράς δεν καταγράφηκαν περιστατικά διαφθοράς ή δωροδοκίας, παραβίασης κανονιστικής συμμόρφωσης ή απώλειας/παραβίασης προσωπικών δεδομένων.

Κορυφαία πρωτοβουλία αποτέλεσε το 2ο Διεθνές Συνέδριο του ΤΜΕΔΕ με τίτλο: «Redefining the Future Horizons – Σχεδιάζοντας τις βιώσιμες στρατηγικές του αύριο», που πραγματοποιήθηκε στις 9 και 10 Δεκεμβρίου 2025 και ανέδειξε ως κρίσιμες προτεραιότητες, την ανθεκτικότητα των υποδομών, την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, την πράσινη ανάπτυξη και χρηματοδότηση, καθώς και την ανάγκη προσαρμογής του παραγωγικού μοντέλου στις νέες κλιματικές, τεχνολογικές και χρηματοδοτικές συνθήκες.

Μακέδος: Με σταθερό προσανατολισμό, στη βάση των αρχών της οικονομικότητας και βιωσιμότητας, διευρύνουμε τις δυνατότητες στήριξης του τεχνικού κόσμου, ισχυροποιώντας την οικονομική βάση του ΤΜΕΔΕ

Με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΜΕΔΕ κ. Κωνσταντίνος Μακέδος δήλωσε:

«Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025 επιβεβαιώνουν τη συνεχή ενίσχυση της οικονομικής και λειτουργικής πορείας του ΤΜΕΔΕ. Η αύξηση του κύκλου εργασιών, η ενίσχυση του EBITDA και κυρίως, η σταθερή βελτίωση του περιθωρίου EBITDA, κατά την τελευταία τριετία αποτυπώνουν τη δυναμική της δραστηριότητάς μας και τη βελτίωση της λειτουργικής μας αποδοτικότητας.

Με σταθερό προσανατολισμό, στη βάση των αρχών της οικονομικότητας και βιωσιμότητας, διευρύνουμε τις δυνατότητες στήριξης του τεχνικού κόσμου, ισχυροποιώντας την οικονομική βάση του ΤΜΕΔΕ. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε σύγχρονες λύσεις χρηματοδότησης και εγγυοδοσίας, να ενδυναμώνουμε τους νέους επιστήμονες και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και να δημιουργούμε ουσιαστική και διατηρήσιμη αξία για τα μέλη μας και τον ευρύτερο τεχνικό κλάδο.».