Συναγερμός στην Ευρώπη για την εκτίναξη των τιμών στα καύσιμα: Αναζητούνται λύσεις ενόψει χειμώνα – Οι συστάσεις για μείωση της κατανάλωσης ρεύματος τις ώρες αιχμής

Οι υπουργοί Ενέργειας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης συνέρχονται στο Δουβλίνο για να προσπαθήσουν να αμβλύνουν τις επιπτώσεις της εκτίναξης των τιμών των καυσίμων ενόψει ενός χειμώνα που διαγράφεται δύσκολος για τους καταναλωτές.

Η κατάσταση είναι σοβαρή, καθώς, από το τέλος του Φεβρουαρίου, ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή και ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ έχουν προκαλέσει πρόσθετο ενεργειακό κόστος ύψους άνω των 100 δισεκατομμυρίων ευρώ για την τροφοδοσία των 27 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, δήλωσε ο Ευρωπαίος επίτροπος Νταν Γιόργκενσεν προσερχόμενος στη Σύνοδο.

Το άτυπο αυτό ραντεβού στην Ιρλανδία που ασκεί την προεδρία της Ένωσης δεν αναμένεται να καταλήξει σε σημαντικές ανακοινώσεις. Αλλά θα είναι χρήσιμο για τον συντονισμό της ευρωπαϊκής απάντησης στην κρίση της ενέργειας σε συνεργασία με τον επικεφαλής του Διεθνή Οργανισμού Ενέργειας Φατίχ Μπιρόλ.

Τα κράτη μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας θα συζητήσουν αν επιπλέον στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου μπορούν να αποδεσμευθούν στην αγορά στο μέλλον, δήλωσε από την πλευρά του ο Φατίχ Μπιρόλ.

«Παρακολουθούμε πολύ στενά τις αγορές, ειδικά τις αγορές προϊόντων, του ντίζελ και άλλων. Εάν υπάρξει ανάγκη, φυσικά, θα συζητήσουμε με τις κυβερνήσεις των μελών την λήψη των αναγκαίων μέτρων», δήλωσε ο Φατίχ Μπιρόλ σε δημοσιογράφους στο Δουβλίνο πριν από τη σύνοδο των υπουργών Ενέργειας.

Ο Μπιρόλ απέφυγε να σχολιάσει προτάσεις στις οποίες αναφέρθηκαν υπαινικτικά ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και άλλοι για την αποδέσμευση επιπλέον στρατηγικών αποθεμάτων σε μία προσπάθεια μείωσης των τιμών του πετρελαίου.

Η γραπτή σύσταση για περιορισμό της ζήτησης φυσικού αερίου και κατανάλωσης ρεύματος τις ώρες αιχμής

Πριν από τη σύσκεψη, ο Νταν Γιόργκενσεν απηύθυνε γραπτή σύσταση στους 27 για τον περιορισμό της ζήτησης φυσικού αερίου και της κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας τις ώρες αιχμής.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση θέλει να ευαισθητοποιήσει πριν από την περίοδο της θέρμανσης στα μέσα του Οκτωβρίου – αρχές Νοεμβρίου, εξηγεί ο Phuc-Vinh Nguyen του Ινστιτούτου Jacques-Delors.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση θέλει να αποφύγει οι ευρωπαϊκές χώρες να σπεύσουν να αποπληρώσουν τα αποθέματά τους, γεγονός που θα προκαλούσε περαιτέρω αύξηση των τιμών.

Τα επίπεδα των αποθεμάτων είναι «εξαιρετικά χαμηλά» γι’ αυτήν την περίοδο του έτους, γύρω στο 70% κατά μέσον όρο στην Ευρωπαϊκή Ενωση (82% στην Γαλλία, αλλά μόνο 57% στην Γερμανία ή στην Ολλανδία). Ωστόσο, ο Νταν Γιόργκενσεν διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει κανένας άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια της τροφοδοσίας.

Πολύ εξαρτημένη από τις εισαγωγές υδρογονανθράκων, η Ευρωπαϊκή Ενωση δεν έχει μαγικό ραβδί για να περιορίσει την εκτίναξη των τιμών.

Σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, οι Ευρωπαίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τιμές ρεκόρ στα πρατήρια. Το ντίζελ είχε φθάσει τα 2,23 ευρώ ανά λίτρο στην ΕΕ την περασμένη εβδομάδα, έναντι 1,59 ευρώ στο τέλος του Φεβρουαρίου.

Αντιμέτωπη με την άνοδο των τιμών, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνιστά στοχευμένη στήριξη των πλέον πληγέντων τομέων και έχει χαλαρώσει τους κανόνες για τις επιδοτήσεις, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Αναβολή της εφαρμογής του νόμου περί μεθανίου

Για την άμβλυνση του πληθωρισμού των καυσίμων, ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τις Βρυξέλλες μία σειρά διευκολύνσεων, όπως η αναβολή για έναν χρόνο της έναρξης ισχύος της ευρωπαϊκής οδηγίας για τις εκπομπές μεθανίου, ενός αερίου που προκαλεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου και είναι εξαιρετικά ρυπογόνο.

Από το 2027, η οδηγία αυτή θα υποχρεώνει τις εταιρείες εισαγωγής υδρογονανθράκων στην Ευρώπη να παρακολουθούν και να δηλώνουν τις εκπομπές μεθανίου που συνδέονται με τις εισαγωγές τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμφανίζεται έτοιμη να επιτρέψει αυτή την αναβολή, προς μεγάλη δυσαρέσκεια των περιβαλλοντικών οργανώσεων που θεωρούν ότι δεν θα έχει κανέναν αντίκτυπο στις τιμές, ενώ θα αποτελέσει ακόμη μία υποχώρηση της ευρωπαϊκής κλιματικής πολιτικής.

Εν μέσω αυτής της τεταμένης κατάστασης, η Ευρωπαϊκή Ενωση ελπίζει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα απαγορεύσει τις εξαγωγές ντίζελ από τις ΗΠΑ, ένα ενδεχόμενο στο οποίο αναφέρθηκε ο αμερικανός πρόεδρος με στόχο την πτώση της τιμής του στην χώρα του.

Πέραν της παρούσας έκτακτης κατάστασης, οι Βρυξέλλες προωθούν τον εξηλεκτρισμό των χρήσεων (μεταφορές, βιομηχανία, θέρμανση). Η Ευρωπαϊκή Ενωση επιδιώκει τον διπλασιασμό του μεριδίου της ηλεκτρικής ενέργειας στην τελική κατανάλωση ενέργειας στον ορίζοντα του 2040, για να φθάσει το 46%.

Εδώ και πολλά χρόνια, η Ευρώπη είναι καθηλωμένη στο 23%, διότι η ηλεκτρική ενέργεια κοστίζει σαφώς περισσότερο από το φυσικό αέριο και διότι δυσκολεύεται να απαλλαγεί από τα ορυκτά καύσιμα στην θέρμανση των κτιρίων και τις μεταφορές.

Η Ισπανία, η Πορτογαλία και το Λουξεμβούργο ζητούν την ένταξη στον νόμο δεσμευτικού στόχου για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για μετά το 2030.