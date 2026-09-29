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Σλοβακία: Μαθητής μαχαίρωσε και σκότωσε μία καθηγήτρια σε σχολείο – 2 τραυματίες από την επίθεση

Μία καθηγήτρια έχασε τη ζωή της και δύο άτομα τραυματίστηκαν, μία ακόμη εκπαιδευτικός και ένας μαθητής, σε επίθεση με μαχαίρι από έφηβο μαθητή σε σχολείο στο Στάσκωφ της βορειοδυτικής Σλοβακίας την Τρίτη. Το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία για τη νεανική βία στη χώρα.

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Διεθνή Νέα

Σλοβακία
Φωτογραφία: AP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μία νεκρή καθηγήτρια και δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός επίθεσης με μαχαίρι από έφηβο μαθητή σε σχολικό συγκρότημα της Σλοβακίας. Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη σε σχολείο στο χωριό Στάσκωφ.
  • Από την επίθεση έχασε τη ζωή της μία 61χρονη γυναίκα, ενώ τραυματίστηκαν άλλη μία γυναίκα και ένα παιδί. Ο δράστης φέρεται να είναι έφηβος μαθητής της 8ης τάξης.
  • Ο πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο εξέφρασε «ειλικρινή συλλυπητήρια», ενώ ο πρόεδρος Πέτερ Πελεγκρίν δήλωσε «είμαι σε κατάσταση σοκ από το γεγονός ότι πρόκειται για άλλη μια περίπτωση στην οποία ένας μαθητής επιτέθηκε σε καθηγητές και σε έναν συμμαθητή του». Το περιστατικό προστίθεται σε μια σειρά ανάλογων επιθέσεων βίας στα σχολεία της χώρας.

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Μία νεκρή καθηγήτρια και δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός επίθεσης με μαχαίρι από έφηβο μαθητή σε σχολικό συγκρότημα της Σλοβακίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη σε σχολείο στο χωριό Στάσκωφ, στη βορειοδυτική Σλοβακία.


Σύμφωνα με τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών και το πρακτορείο AFP, από την επίθεση έχασε τη ζωή της μία 61χρονη γυναίκα, ενώ τραυματίστηκαν άλλη μία γυναίκα και ένα παιδί.

Η εκπρόσωπος του Επιχειρησιακού Κέντρου Υπηρεσιών Εκτάκτου Ανάγκης, Πέτρα Κλιμέσοβα, δήλωσε ότι οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, ανάμεσά τους και μία 44χρονη γυναίκα με «τραύμα από μαχαίρι στο στήθος».


Τα σλοβακικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι η νεκρή ήταν καθηγήτρια, ενώ οι δύο τραυματίες είναι μία ακόμη εκπαιδευτικός και ένας μαθητής.

Ο δράστης της επίθεσης φέρεται να είναι έφηβος μαθητής της 8ης τάξης (ηλικίας συνήθως μεταξύ 13 και 15 ετών).

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι διενεργεί έρευνα για «έγκλημα βίας», καθησυχάζοντας παράλληλα πως «η κατάσταση βρίσκεται πλέον υπό έλεγχο».

Ανησυχία για τη νεανική βία

Ο πρωθυπουργός της χώρας, Ρόμπερτ Φίτσο, εξέφρασε τα «ειλικρινή του συλλυπητήρια» και δήλωσε ότι παρακολουθεί «με μεγάλη ανησυχία το τραγικό περιστατικό στο χωριό Στάσκωφ».

«Προσωπικά, είμαι βαθύτατα θλιμμένος από αυτό», ανέφερε σε δήλωσή του.


Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Σλοβακίας, Πέτερ Πελεγκρίν, δήλωσε: «Είμαι σε κατάσταση οκ από το γεγονός ότι πρόκειται για άλλη μια περίπτωση στην οποία ένας μαθητής επιτέθηκε σε καθηγητές και σε έναν συμμαθητή του».

«Η επιθετικότητα και το κλίμα μισαλοδοξίας, που διαδίδονται κυρίως από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και, δυστυχώς, και από ορισμένους πολιτικούς, δηλητηριάζουν κυριολεκτικά τη δημόσια σφαίρα και επηρεάζουν τη συμπεριφορά των παιδιών μας στα σχολεία», πρόσθεσε.

Ο Πελεγκρίνι απηύθυνε επίσης έκκληση «σε όλους τους πολίτες να ενεργούν με τρόπο που να ηρεμεί την ατμόσφαιρα, αντί να τη ριζοσπαστικοποιεί περαιτέρω».

Κύμα βίας στα σχολεία της χώρας

Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από ανάλογες επιθέσεις που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα.

Τον Ιανουάριο του περασμένου έτους, ένας 18χρονος σκότωσε έναν συμμαθητή του και έναν καθηγητή σε επίθεση με μαχαίρι, ενώ τραυμάτισε άλλον έναν μαθητή σε λύκειο της κωμόπολης Σπίσκα Στάρα Βες στη βορειοανατολική Σλοβακία.

Το πρώτο βίαιο περιστατικό αυτού του είδους στη χώρα είχε καταγραφεί το 2020, όταν ένας καθηγητής μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν σε δημοτικό σχολείο της κεντρικής Σλοβακίας.

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