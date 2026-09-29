Σλοβακία: Μαθητής μαχαίρωσε και σκότωσε μία καθηγήτρια σε σχολείο – 2 τραυματίες από την επίθεση

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Μία νεκρή καθηγήτρια και δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός επίθεσης με μαχαίρι από έφηβο μαθητή σε σχολικό συγκρότημα της Σλοβακίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη σε σχολείο στο χωριό Στάσκωφ, στη βορειοδυτική Σλοβακία.



Σύμφωνα με τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών και το πρακτορείο AFP, από την επίθεση έχασε τη ζωή της μία 61χρονη γυναίκα, ενώ τραυματίστηκαν άλλη μία γυναίκα και ένα παιδί.

Η εκπρόσωπος του Επιχειρησιακού Κέντρου Υπηρεσιών Εκτάκτου Ανάγκης, Πέτρα Κλιμέσοβα, δήλωσε ότι οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, ανάμεσά τους και μία 44χρονη γυναίκα με «τραύμα από μαχαίρι στο στήθος».

Tragédia na základnej škole v Staškove: Žiak zaútočil ostrým predmetom Kysuckou obcou Staškov v okrese Čadca otriasol mimoriadne závažný incident, pri ktorom útočil žiak ôsmeho ročníka.https://t.co/7SWXgVG1k1#zilina #zilinskykraj — Rádio Žilina (@radiozilina) September 29, 2026



Τα σλοβακικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι η νεκρή ήταν καθηγήτρια, ενώ οι δύο τραυματίες είναι μία ακόμη εκπαιδευτικός και ένας μαθητής.

Ο δράστης της επίθεσης φέρεται να είναι έφηβος μαθητής της 8ης τάξης (ηλικίας συνήθως μεταξύ 13 και 15 ετών).

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι διενεργεί έρευνα για «έγκλημα βίας», καθησυχάζοντας παράλληλα πως «η κατάσταση βρίσκεται πλέον υπό έλεγχο».

Pri útoku na základnej škole v obci Staškov zomrela učiteľka. https://t.co/zcL5vW3tnP pic.twitter.com/fiGr95o1k2 — TASR (@TasrNews) September 29, 2026

Ανησυχία για τη νεανική βία

Ο πρωθυπουργός της χώρας, Ρόμπερτ Φίτσο, εξέφρασε τα «ειλικρινή του συλλυπητήρια» και δήλωσε ότι παρακολουθεί «με μεγάλη ανησυχία το τραγικό περιστατικό στο χωριό Στάσκωφ».

«Προσωπικά, είμαι βαθύτατα θλιμμένος από αυτό», ανέφερε σε δήλωσή του.

🇸🇰 Une femme de 61 ans est morte, tandis que deux autres personnes, dont un enfant, ont été blessées, dans une attaque survenue dans une école de Staskov, dans le nord-ouest de la Slovaquie, a-t-on appris auprès des services de secours. La victime est décédée des suites d’une… pic.twitter.com/gYID1wInen — Hespress Français (@HespressFr) September 29, 2026



Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Σλοβακίας, Πέτερ Πελεγκρίν, δήλωσε: «Είμαι σε κατάσταση οκ από το γεγονός ότι πρόκειται για άλλη μια περίπτωση στην οποία ένας μαθητής επιτέθηκε σε καθηγητές και σε έναν συμμαθητή του».

«Η επιθετικότητα και το κλίμα μισαλοδοξίας, που διαδίδονται κυρίως από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και, δυστυχώς, και από ορισμένους πολιτικούς, δηλητηριάζουν κυριολεκτικά τη δημόσια σφαίρα και επηρεάζουν τη συμπεριφορά των παιδιών μας στα σχολεία», πρόσθεσε.

Ο Πελεγκρίνι απηύθυνε επίσης έκκληση «σε όλους τους πολίτες να ενεργούν με τρόπο που να ηρεμεί την ατμόσφαιρα, αντί να τη ριζοσπαστικοποιεί περαιτέρω».

Κύμα βίας στα σχολεία της χώρας

Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από ανάλογες επιθέσεις που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα.

Τον Ιανουάριο του περασμένου έτους, ένας 18χρονος σκότωσε έναν συμμαθητή του και έναν καθηγητή σε επίθεση με μαχαίρι, ενώ τραυμάτισε άλλον έναν μαθητή σε λύκειο της κωμόπολης Σπίσκα Στάρα Βες στη βορειοανατολική Σλοβακία.

Το πρώτο βίαιο περιστατικό αυτού του είδους στη χώρα είχε καταγραφεί το 2020, όταν ένας καθηγητής μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν σε δημοτικό σχολείο της κεντρικής Σλοβακίας.