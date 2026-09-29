Πούκετ: Χιλιάδες Ρώσοι κατακλύζουν τον τροπικό παράδεισο της Ταϊλάνδης για να γλιτώσουν από τον Πούτιν – Το κύμα φυγής και τα εκατομμύρια στα ακίνητα

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Σε έναν τροπικό παράδεισο με φοίνικες, καλλιέργειες ανανά και επιβλητικά αγάλματα του Βούδα, η παρουσία των χρυσών τρούλων μιας ρωσικής ορθόδοξης εκκλησίας φαντάζει εντελώς ξένη. Κι όμως, ο Ναός της Αγίας Τριάδας στο νησί Πούκετ της Ταϊλάνδης αποτελεί το πιο απτό σύμβολο μιας σαρωτικής μεταναστευτικής εισροής.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Daily Mail, χιλιάδες Ρώσοι πολίτες εγκαταλείπουν μαζικά τη χώρα τους, αναζητώντας καταφύγιο στο ασιατικό κρατίδιο για να αποφύγουν την επιστράτευση, την καταστολή του καθεστώτος Πούτιν και τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία.

Τα σημάδια μιας αθόρυβης «εισβολής»

Όπως επισημαίνει η βρετανική εφημερίδα, η παρουσία του ρωσικού στοιχείου είναι πλέον ορατή σε κάθε γωνιά του νησιού.

Στις τοπικές αγορές λειτουργούν παραδοσιακές σάουνες και πωλείται χαβιάρι, οι επιγραφές για ινστιτούτα ομορφιάς και δικηγορικά γραφεία είναι γραμμένες στο κυριλλικό αλφάβητο, ενώ τα εστιατόρια σερβίρουν τη ρωσική σούπα μπορς.

Παράλληλα, δεκάδες απευθείας πτήσεις την εβδομάδα συνδέουν το Πούκετ με ρωσικές πόλεις, ενώ στο νησί λειτουργούν ρωσικά σχολεία, προξενείο, καθώς και ρωσόφωνη εφημερίδα.

Βάσει των ευρημάτων του ρεπορτάζ, υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 60.000 Ρώσοι έχουν μετακομίσει μόνιμα στο νησί των 432.000 εγγεγραμμένων κατοίκων.

Επιπλέον, οι Ρώσοι επισκέπτες είναι σχεδόν διπλάσιοι από κάθε άλλη εθνικότητα, ξεπερνώντας τις 619.000 αφίξεις τους πρώτους επτά μήνες του έτους.

Πολλοί από τους μετανάστες εγκαταλείπουν τη χώρα για να γλιτώσουν από τη στρατολόγηση ή τις δυτικές κυρώσεις, ενώ άλλοι αγοράζουν ακίνητα στο Πούκετ θεωρώντας το ασφαλέστερο «καταφύγιο» για τα κεφάλαιά τους.

Όπως σημειώνει το δημοσίευμα, παρατηρείται ένα νέο κύμα αφίξεων εν μέσω φόβων ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα διατάξει νέα μεγάλη επιστράτευση για το μέτωπο της Ουκρανίας, την ώρα που οι απώλειες αυξάνονται και τα ουκρανικά drone κλονίζουν την εμπιστοσύνη στο καθεστώς του.

«Δεν θέλω να πολεμήσω»

Στο πλαίσιο του ρεπορτάζ της Daily Mail, ένας νέος από την Αγία Πετρούπολη, ο οποίος έφτασε στο Πούκετ για να αποφύγει την αποστολή του στο μέτωπο, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν καταλαβαίνω το νόημα αυτού του πολέμου στην Ουκρανία. Νομίζω ότι ούτε ένας από τους φίλους μου δεν τον υποστηρίζει ούτε θέλει να πολεμήσει. Θα μείνω εδώ μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος».

Ο ίδιος εξήγησε ότι η εξ αποστάσεως εργασία του έγινε πολύ πιο δύσκολη λόγω των περιορισμών που επέβαλε το Κρεμλίνο στο διαδίκτυο, προσθέτοντας ότι στην εταιρεία του εργάζεται μαζί με πολλούς Ουκρανούς «και όλοι τα πάνε μια χαρά μεταξύ τους».

Ένας άλλος Ρώσος, γύρω στα 30 έτη, από εύπορη οικογένεια, ο οποίος έχει ήδη αγοράσει τρία ακίνητα στην περιοχή Μπανγκ Τάο, δήλωσε στην εφημερίδα: «Όλοι ανησυχούμε για τον πόλεμο. Κάθε μέρα ακούγεται το “μπουμ, μπουμ, μπουμ” καθώς καταστρέφονται drones ή πύραυλοι. Θέλω να τελειώσει σύντομα. Είμαι Ρώσος πολίτης και αγαπώ τη Ρωσία – αλλά όχι, δεν αγαπώ τον ηγέτη μου».

«Τώρα δεν έχω επιχείρηση, δεν έχω δουλειά. Αλλά όπως πολλοί άνθρωποι στη Ρωσία, φοβάμαι ότι θα υπάρξει νέα επιστράτευση. Σε όλη τη Ρωσία ο κόσμος τη φοβάται πολύ. Ο στρατός δεν είναι για μένα. Δεν μπορώ να πυροβολήσω και να σκοτώσω ανθρώπους», πρόσθεσε.

Το ιστορικό του μεταναστευτικού κύματος

Σύμφωνα με την ανάλυση της Daily Mail, η συγκέντρωση Ρώσων στο νησί άρχισε μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης.

Ωστόσο, τα μεγάλα μεταναστευτικά κύματα πυροδοτήθηκαν από τις πολεμικές συγκρούσεις: πρώτα μετά τις αρχικές επιθέσεις στην Ουκρανία το 2014 και τη συνεπακόλουθη πτώση του ρουβλίου, στη συνέχεια μετά την εισβολή του 2022 και —κυρίως— μετά τη «μερική επιστράτευση» του Σεπτεμβρίου εκείνου του έτους.

Η Ταϊλάνδη διατηρεί στάση «ουδετερότητας» απέναντι στον πόλεμο και δεν επιβάλλει κυρώσεις, αποτελώντας παράλληλα φθηνότερο προορισμό σε σύγκριση με εναλλακτικές λύσεις, όπως το Ντουμπάι.

Σε περιοχές όπως το Μπανγκ Τάο και το Τσαλόνγκ, οι ντόπιοι αστειεύονται πλέον λέγοντας ότι οι οικισμοί τους μετατρέπονται σε «Μικρή Ρωσία».

Παράλληλα, το ιδιωτικό ρωσικό σχολείο Rassvet (Ρασβέτ), το οποίο ακολουθεί το εθνικό πρόγραμμα σπουδών της Ρωσίας και παρέχει τις αντίστοιχες κρατικές εξετάσεις αποφοίτησης, έχει εκπαιδεύσει περισσότερα από 1.800 παιδιά από το 2013, με στέλεχος του ιδρύματος να δηλώνει στην εφημερίδα ότι «η ζωή δεν είναι καλή τώρα στη Ρωσία».

Μια οικονομία που προσαρμόζεται στους Ρώσους

Όπως αποκαλύπτει η έρευνα της Daily Mail, πολλές τοπικές επιχειρήσεις ζουν πλέον από τη ρωσική πελατεία.

Σε κατάστημα πούρων στο Μπανγκ Τάο πωλούνται πούρα Cohiba που κοστίζουν έως 155 ευρώ το ένα, σε ένα νησί όπου ο ημερήσιος κατώτατος μισθός είναι λιγότερος από 11 ευρώ.

Η 33χρονη Gem, εργαζόμενη στο κατάστημα, ανέφερε ότι οκτώ στους δέκα πελάτες της είναι Ρώσοι.

«Θα έπρεπε να δουλεύω πολλές μέρες για να πληρώσω αυτή την τιμή. Τώρα, όταν τους βλέπω να καπνίζουν, είμαι χαρούμενη. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι με λεφτά είναι ευγενικοί».

Σε ινστιτούτο περιποίησης νυχιών στο Τσαλόνγκ, η ιδιοκτήτρια σημείωσε ότι οι μισές πελάτισσές της είναι Ρωσίδες.

«Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό που υπάρχουν τόσοι πολλοί Ρώσοι στο Πούκετ τώρα, αλλά είναι καλό για το μαγαζί μου».

Εγκληματικότητα, παρανομίες και ακίνητα

Ωστόσο, η Daily Mail αναδεικνύει και τη σκοτεινή πλευρά αυτής της εισροής. Ένας πρώην πράκτορας των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών, ο Ντενίς Ομπρέζκο, συνελήφθη πέρυσι στο Πούκετ σε κοινή επιχείρηση του FBI και της αστυνομίας της Ταϊλάνδης και εκδόθηκε στις ΗΠΑ για εμπλοκή σε κυβερνοεπιθέσεις κατά δυτικών υποδομών.

Άλλος Ρώσος υπήκοος απελάθηκε για γυρίσματα πορνογραφικού υλικού, ενώ ένας τρίτος συνελήφθη επειδή τοποθετούσε QR codes σε δρόμους που παρέπεμπαν σε δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών μέσω Telegram.

Ταυτόχρονα, δεκάδες άτομα έχουν συλληφθεί για παραβιάσεις της νομοθεσίας περί ακινήτων. Μεσίτες της περιοχής ανέφεραν στην εφημερίδα ότι οι τιμές των ακινήτων έχουν αυξηθεί κατά 50% έως 100% από την αρχή του πολέμου.

Εκπρόσωπος μεσιτικού γραφείου εξήγησε στην Daily Mail πώς οι πελάτες παρακάμπτουν τις τραπεζικές κυρώσεις μεταφέροντας χρήματα μέσω Bitcoin ή ανταλλακτηρίων συναλλάγματος.

«Οι Ρώσοι δεν εμπιστεύονται την κυβέρνησή τους, ενώ το νόμισμά τους είναι πολύ αδύναμο και αβέβαιο. Έρχονται εδώ για να αγοράσουν ακίνητα ως ασφαλές καταφύγιο για τα χρήματά τους», εξήγησε.

«Η εκτίμησή μου είναι ότι οι μισοί αγοράζουν για επένδυση, για να σώσουν τα χρήματά τους, ενώ οι άλλοι μισοί έρχονται να ζήσουν εδώ επειδή φοβούνται την επιστράτευση — δεν θέλουν να ρισκάρουν τη ζωή τους».

«Ένας νταής δεν περιμένει ποτέ να τον χτυπήσουν»

Ο 43χρονος Άντον Μαχρόφ, διευθυντής της ρωσικής έκδοσης της εφημερίδας The Phuket News, υπογράμμισε στο ρεπορτάζ της Daily Mail τη σημασία της εκτίναξης της αγοράς ακινήτων.

«Οι επιθέσεις των ουκρανικών drones ήταν σοκ. Ένας νταής δεν περιμένει ποτέ να δεχθεί χτύπημα», τόνισε.

«Έχουμε ανθρώπους που μεταφέρουν τα κεφάλαιά τους από τη Ρωσία, ανθρώπους που εξακολουθούν να εμπλέκονται βαθιά σε κρατικούς φορείς και επιχειρήσεις. Αυτοί οι άνθρωποι γνωρίζουν ότι το σύστημα του Κρεμλίνου είναι καταδικασμένο, παρόλο που αποτελούν μέρος του. Κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος ότι το αύριο είναι ασφαλές — και δεν μιλώ μόνο για τους ανθρώπους που ξεφεύγουν από τη στρατολογία, αλλά ακόμη και για εκείνους που εργάζοναι σ’ αυτή».

«Αν μπορείτε να αγοράσετε μια βίλα στο Πούκετ, βγάζει πολύ περισσότερο νόημα από το να εξαγοράσετε την ελευθερία σας στη Ρωσία. Αλλά αν έχετε ακόμα χρήματα στη Ρωσία τώρα, καταλαβαίνετε τι σημαίνει όταν η κυβέρνηση πρέπει να προσφέρει απόδοση 18% στα ομόλογα για να πείσει τις επιχειρήσεις να της δώσουν χρήματα. Γι’ αυτό γίνονται όλες αυτές οι αγορές ακινήτων και επενδύσεων εδώ».

Ο ίδιος εκτίμησε ότι οι μισοί Ρώσοι μετανάστες υποστηρίζουν τον Πούτιν ενώ οι άλλοι μισοί τον μισούν.

Η 21χρονη ψηφιακή νομάς, Καρίνα δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα: «Είναι πολύ κακός άνθρωπος. Τον μισώ», περιγράφοντας πώς η γενέτειρά της, το Μπέλγκοροντ, «πεθαίνει λόγω του πολέμου».

Η στάση των αρχών και οι αντιδράσεις των ντόπιων

Ο Τσαλέρμπονγκ Σαενγκντί, ένας από τους τρεις βουλευτές του νησιού, ανέφερε στην Daily Mail ότι οι αρχές καλωσορίζουν όλους τους Ρώσους που εισέρχονται νόμιμα στη χώρα.

«Οι υψηλές τιμές των ακινήτων σημαίνουν ότι αυτοί οι αγοραστές είναι άνθρωποι με υψηλά εισοδήματα και πολύ μεγάλη αγοραστική δύναμη, και ξοδεύουν πολλά στο Πούκετ. Συνασπίζονται επειδή νιώθουν πιο ασφαλείς ζώντας ανάμεσα σε άλλους Ρώσους».

Ωστόσο, η εφημερίδα καταγράφει και τις έντονες αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας.

Ιδιοκτήτρια τουριστικού γραφείου κατήγγειλε ότι χάνει εισοδήματα επειδή ρωσικές επιχειρήσεις παρακάμπτουν τη νομοθεσία και αναλαμβάνουν παράνομα τις κρατήσεις και τις μεταφορές.

Παράλληλα, εργαζόμενη σε κατάστημα ενοικίασης μοτοσικλετών εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για τη συμπεριφορά ορισμένων Ρώσων νεοαφιχθέντων.

«Πολλοί είναι αρκετά αγενείς», είπε. «Δεν σέβονται τα έθιμα της Ταϊλάνδης – πολλοί μας κοιτάζουν αφ’ υψηλού, αντιμετωπίζοντάς μας λες και δεν είμαστε άνθρωποι».

Όπως καταλήγει το δημοσίευμα της Daily Mail, όσο το Κρεμλίνο αναζητά νέες εφεδρείες για το μέτωπο της Ουκρανίας, το κύμα των αφίξεων στην Ταϊλάνδη αναμένεται να διογκωθεί περαιτέρω, με ακόμα περισσότερους Ρώσους να αναζητούν καταφύγιο εκεί.