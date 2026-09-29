ΗΠΑ: CNN, Politico και MS NOW ζητούν επ’ αορίστον πρόσβαση στον Λευκό Οίκο – Κατέρρευσε το αφήγημα Τραμπ περί ζήτημα «εθνικής ασφάλειας»

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Νέα δικαστική τροπή λαμβάνει η σύγκρουση του Λευκού Οίκου με τα αμερικανικά ΜΜΕ, καθώς τρεις μεγάλοι δημοσιογραφικοί οργανισμοί προσέφυγαν εκ νέου στη Δικαιοσύνη ζητώντας την αόριστη παράταση του «μπλόκου» στις απαγορεύσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για ευθεία παραβίαση της ελευθεροτυπίας.

Αίτημα για διαρκή προστασία από την απαγόρευση

Τα τρία αμερικανικά μέσα ενημέρωσης MS NOW, CNN και Politico, τα οποία είχαν αποκλειστεί από την πρόσβαση στον Λευκό Οίκο από τον Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησαν από ομοσπονδιακό δικαστή την παράταση της διαταγής που αποκατέστησε προσωρινά την πρόσβασή τους, έπειτα από σχεδόν μία εβδομάδα αποκλεισμού.

Ο ομοσπονδιακός δικαστής Τίμοθι Κέλι είχε κάνει δεκτό το κατεπείγον αίτημα των μέσων τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, αναστέλλοντας την απαγόρευση του Τραμπ τουλάχιστον έως τις 8 Οκτωβρίου.

Τη Δευτέρα, οι τρεις θιγόμενοι οργανισμοί ζήτησαν την παράταση αυτής της διαταγής, ώστε η πρόσβασή τους στον Λευκό Οίκο να αποκατασταθεί επ’ αόριστον.

«Τα λόγια και οι ενέργειες του Λευκού Οίκου αφήνουν ελάχιστες αμφιβολίες ότι θα επαναφέρει αμέσως την πλήρη απαγόρευση του CNN, του MS NOW και του Politico εάν του δοθεί η ευκαιρία», έγραψαν οι δικηγόροι των δημοσιογραφικών οργανισμών στην προσφυγή τους.

«Διότι η απαγόρευση αποτελεί παράνομη επίθεση στις πιο θεμελιώδεις ελευθερίες της Πρώτης Τροπολογίας και θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στους Ενάγοντες και στο κοινό εάν δεν συγκρατηθεί».

Παράλληλα, υποστήριξαν ότι η συνέχιση της απαγόρευσης θα είχε αρνητικές επιπτώσεις που εκτείνονται πέρα από τους ίδιους τους επηρεαζόμενους δημοσιογράφους.

«Κάθε μέρα, εξαιρετικά σημαντικές ειδήσεις αποκαλύπτονται στον Λευκό Οίκο και η απαγόρευση θα παρεμποδίσει ουσιαστικά την ικανότητα των Εναγόντων να τις καλύψουν. Η απαγόρευση προκαλεί επίσης βλάβη σε όλους τους οργανισμούς μέσων ενημέρωσης —οι οποίοι τώρα κινδυνεύουν με παρόμοια μοίρα εάν ασκήσουν βασισμένη σε γεγονότα, ανεξάρτητη δημοσιογραφία που ο Πρόεδρος θεωρεί ανεπαρκώς ευνοϊκή», ανέφεραν.

«Κάθε μέρα που η απαγόρευση παραμένει σε ισχύ, το κοινό χάνει την πρόσβαση σε ουσιώδη ενημέρωση σχετικά με τον Πρόεδρο και τη διακυβέρνησή του».

Ο δικαστής Κέλι διέταξε την κυβέρνηση Τραμπ να απαντήσει επίσημα στην προσφυγή έως την Παρασκευή.

Τα επιχειρήματα περί εθνικής ασφάλειας και η απόρριψή τους

Η αμερικανική κυβέρνηση είχε ισχυριστεί προηγουμένως ότι η απαγόρευση που επέβαλε ο Τραμπ ήταν νόμιμη βάσει της Πρώτης Τροπολογίας του Συντάγματος.

Υποστήριξε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει το δικαίωμα να «επιβάλλει ελάχιστα πρότυπα για τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους και να διαφυλάσσει πληροφορίες εθνικής ασφάλειας».

Ισχυρίστηκε επίσης ότι η απαγόρευση —η οποία επιβλήθηκε αφότου ο Τραμπ διαμαρτυρήθηκε ότι η κάλυψη των μέσων ήταν άδικη προς τον ίδιο— δεν είχε εκδικητικό χαρακτήρα.

Ο δικαστής Κέλι αναμένεται να εξετάσει αυτά τα επιχειρήματα κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας τις επόμενες εβδομάδες, πιθανότατα πριν λήξει η ισχύς της προσωρινής αναστολής.

Ωστόσο, ο δικαστής δεν αποδέχθηκε το σκεπτικό περί εθνικής ασφάλειας, το οποίο εμφανίστηκε μόλις αργά το βράδυ της Τρίτης, όταν ο Λευκός Οίκος απέστειλε επιστολές στο MS NOW, το CNN και το Politico εξηγώντας τους λόγους της απαγόρευσης.

Οι επιστολές αυτές εστάλησαν τέσσερις ημέρες μετά την ανακοίνωση του αποκλεισμού και τρεις ημέρες αφού αφαιρέθηκαν οι ειδικές διαπιστεύσεις από αρκετούς δημοσιογράφους.

«Τίποτα στον φάκελο της υπόθεσης που προηγείται αυτής της προσφυγής δεν υποδηλώνει ότι η ανάκληση των διαπιστεύσεων των Εναγόντων παρακινήθηκε από ανησυχίες εθνικής ασφάλειας», έγραψε ο Κέλι.

«Ασφαλώς, αυτό δεν ήταν το επιχειρηματολόγημα του προέδρου Τραμπ όταν ανακοίνωσε ότι “απαγορεύει” την είσοδο στους Ενάγοντες από τον Λευκό Οίκο — αντίθετα, εστίασε στην εικαζόμενη έλλειψη αλήθειας και την αρνητικότητα των ρεπορτάζ των Εναγόντων».