Καταδίωξη στα Καλάβρυτα: Διέρρηξαν σπίτι, εμβόλισαν περιπολικό και άλλαξαν όχημα διαφυγής – Ανθρωποκυνηγητό για τους 2 κακοποιούς – ΦΩΤΟ

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Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στα Καλάβρυτα και την ευρύτερη περιοχή, για τον εντοπισμό δύο κακοποιών που κατάφεραν να ξεφύγουν μετά από καταδίωξη και αφού πρώτα διέρρηξαν κατοικία στην Πλατανιώτισσα και στη συνέχεια να εμβόλισαν περιπολικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kalavrytanews.com, οι δύο άνδρες εισέβαλαν σε σπίτι στην Πλατανιώτισσα, έχοντας ως στόχο την αφαίρεση χρημάτων και αντικειμένων. Κατά την έξοδό τους έγιναν αντιληπτοί από τον ιδιοκτήτη, ο οποίος τους συνάντησε έξω από την κατοικία.

Οι δύο δράστες φέρονται να τον απείλησαν και στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο, αναπτύσσοντας ταχύτητα για να απομακρυνθούν από το σημείο.

Ο ιδιοκτήτης ενημέρωσε την Αστυνομία και το Αστυνομικό Τμήμα Καλαβρύτων κινητοποιήθηκε άμεσα. Στην επιχείρηση της καταδίωξης συμμετείχαν δύο περιπολικά με τέσσερις αστυνομικούς, τα οποία κινήθηκαν από διαφορετικές κατευθύνσεις ώστε να περιορίσουν τις πιθανές οδούς διαφυγής.

Εμβόλισαν περιπολικό στο Δροσάτο

Το όχημα των δύο ανδρών εντοπίστηκε κοντά στο Δροσάτο, με κατεύθυνση προς τη Γουμένισσα.

Όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τους σταματήσουν, οι δύο άνδρες έπεσαν με το αυτοκίνητό τους πάνω σε περιπολικό, καταφέρνοντας να συνεχίσουν την πορεία τους.

Ακολούθησε ευρύτερη αστυνομική κινητοποίηση, με δυνάμεις να αναπτύσσονται σε δρόμους και περάσματα της περιοχής. Στις έρευνες χρησιμοποιήθηκε και drone της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από το Μάνεσι, προκειμένου να ενισχυθεί η προσπάθεια εντοπισμού των καταζητούμενων.

Εγκατέλειψαν το πρώτο όχημα και πήραν δεύτερο

Η καταδίωξη συνεχίστηκε μέχρι την περιοχή των Λαπατοχωρίων. Εκεί, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο άνδρες εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν και επιβιβάστηκαν σε δεύτερο όχημα, το οποίο φέρεται να τους περίμενε.

Το πρώτο αυτοκίνητο εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και κατασχέθηκε, προκειμένου να εξεταστεί και να αξιοποιηθούν τυχόν στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση ή στον εντοπισμό των εμπλεκομένων.

Με το δεύτερο όχημα οι δύο άνδρες κατάφεραν να συνεχίσουν τη διαφυγή τους. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, κινήθηκαν προς την περιοχή των Καλαβρύτων, ενώ οι Αρχές εξετάζουν και τη διαδρομή προς Πούντα – Καλάβρυτα.

Έχουν ταυτοποιηθεί οι δύο άνδρες

Οι αστυνομικές Αρχές φέρονται να έχουν ήδη εξακριβώσει την ταυτότητα των δύο ανδρών και συνεχίζουν τις αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Οι έρευνες έχουν επεκταθεί σε μεγάλο τμήμα της ευρύτερης περιοχής, με τους αστυνομικούς να ελέγχουν τις πιθανές διαδρομές που μπορεί να ακολούθησαν μετά την αλλαγή οχήματος.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο ένας από τους δύο να κινήθηκε προς την περιοχή μεταξύ Τρεχλού και Λαπάτες, αναζητώντας σημείο για να κρυφτεί.

Η αστυνομική επιχείρηση παραμένει σε εξέλιξη, ενώ το εγκαταλελειμμένο όχημα έχει μεταφερθεί για περαιτέρω εξέταση στο πλαίσιο της έρευνας.