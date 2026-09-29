Παγώνη: Το μηχάνημα που βρέθηκε στο ιατρείο της Καρυστιανού, απαγορεύεται – Δεν ξέρω πώς το χρησιμοποιεί σε παιδιά

Το μηχάνημα βιοανάδρασης, που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της Μαρίας Καρυστιανού, βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης, έπειτα από τις χθεσινές (28/9/2026) αναφορές του Άδωνι Γεωργιάδη, σχετικά με τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων, μέσω του Med Watch. Η τέως πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, σχολίασε ότι η συσκευή είναι αδήλωτη και απαιτεί άδεια, εκφράζοντας απορίες για τη χρήση της από την παιδίατρο.

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Ματίνα Παγώνη/Μαρία Καρυστινού
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο επίκεντρο της συζήτησης, βρέθηκε το μηχάνημα βιοανάδρασης, που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της Μαρίας Καρυστιανού, έπειτα από τις χθεσινές (28/9/2026) αναφορές του Άδωνι Γεωργιάδη, για ελέγχους μέσω του Med Watch.
  • Η τέως πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ Ματίνα Παγώνη, υποστήριξε ότι για τη συγκεκριμένη συσκευή, προβλέπονται διαδικασίες δήλωσης και έγκρισης, τονίζοντας ότι «το μηχάνημα είναι αδήλωτο».
  • Η Παγώνη ξεκαθάρισε ότι η συσκευή δεν είναι επικίνδυνη για τον οργανισμό, ωστόσο οι απαντήσεις για τον τρόπο χρήσης της ,«θα πρέπει να δοθούν από την ίδια, την Μαρία  Καρυστιανού».

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Το μηχάνημα βιοανάδρασης που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της Μαρίας Καρυστιανού και οι προϋποθέσεις για τη χρήση του σε ιατρείο βρέθηκαν στο επίκεντρο σχολίου της Ματίνας Παγώνη, έπειτα από τις χθεσινές (28/9) αναφορές, του Άδωνι Γεωργιάδη, σχετικά με τον έλεγχο που πραγματοποιείται πλέον στα ιδιωτικά ιατρεία μέσω του Med Watch.

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«Πρέπει να δηλωθεί και να πάρει άδεια»

Η Ματίνα Παγώνη υποστήριξε ότι για τη συγκεκριμένη συσκευή προβλέπονται διαδικασίες δήλωσης και έγκρισης, επισημαίνοντας ότι η χρήση της χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις, δεν επιτρέπεται.

«Το μηχάνημα είναι αδήλωτο – Δεν ξέρω πως το χρησιμοποιεί σε παιδιά»

«Το μηχάνημα που έχει η κυρία Καρυστιανού «χτύπησε κόκκινο», στον έλεγχο που γίνεται πλέον στα ιατρεία με το Med Watch. Είναι ένα μηχάνημα βιοανάδρασης που βοηθά να μάθει και να ελέγχει ο γιατρός τον καρδιακό ρυθμό, την αρτηριακή πίεση, την αναπνοή κτλ. Τώρα δεν ξέρω γιατί το χρησιμοποιεί η Καρυστιανού, που είναι παιδίατρος.

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Δεν ξέρω πώς το χρησιμοποιεί σε παιδιά. Για να το πάρεις αυτό το μηχάνημα, πρέπει να δηλωθεί, να πάρεις άδεια και μετά να το δουλεύεις. Αυτή τη θεραπεία δεν τη χρησιμοποιούμε εμείς οι γιατροί, τώρα τι κάνει η Καρυστιανού, δεν ξέρω. Αυτό το μηχάνημα δεν χρησιμοποιείται από γιατρούς. Ό,τι μηχάνημα υπάρχει σε ιατρείο, πρέπει να καταγράφεται και να παίρνει έγκριση από τον ιατρικό σύλλογο» είπε η κυρία Παγώνη.

Τι είναι το μηχάνημα βιοανάδρασης

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη λειτουργία της συσκευής και στο κατά πόσο η παρουσία της σε ένα ιατρείο, συνδέεται με θεραπευτική χρήση. Όπως εξήγησε η Ματίνα Παγώνη, το συγκεκριμένο μηχάνημα πραγματοποιεί καταγραφές και μετρήσεις που σχετίζονται με λειτουργίες του οργανισμού, όπως ο καρδιακός ρυθμός, η αρτηριακή πίεση και η αναπνοή.

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Η ίδια, πάντως, ξεκαθάρισε ότι η συσκευή δεν θεωρείται από μόνη της επικίνδυνη για τον οργανισμό του ασθενούς, απαντώντας σε σχετική ερώτηση που τέθηκε με αφορμή τον δημόσιο διάλογο γύρω από άλλες ιατρικές συσκευές.

«Δεν είναι επικίνδυνο για τον οργανισμό»

Κληθείσα να σχολιάσει αν είναι επικίνδυνο για τον οργανισμό του ασθενούς, ύστερα κι από τον σάλο που ξέσπασε με το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που κόστισε τη ζωή στον Γιώργο Μαζωνάκη, ξεκαθάρισε ότι «Όχι, δεν είναι επικίνδυνο για τον οργανισμό. Γίνεται μια καταγραφή, ένας έλεγχος στο σώμα. Μπαίνουν κάτι ηλεκτρόδια και καταγράφει τιμές».

Στο επίκεντρο η δήλωση και η έγκριση της συσκευής

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο γεγονός ότι, σύμφωνα με όσα υποστήριξε η Ματίνα Παγώνη, η συσκευή δεν εμφανίζεται ως δηλωμένη. Η ίδια παρέπεμψε την υπόθεση στην αρμόδια διαδικασία ελέγχου, σημειώνοντας ότι οι απαντήσεις για τον τρόπο, με τον οποίο χρησιμοποιείται το μηχάνημα, θα πρέπει να δοθούν, από την ίδια τη Μαρία Καρυστιανού.

«Για το γεγονός ότι δεν είναι δηλωμένο, η κυρία Παγώνη είπε ότι «οι απαντήσεις θα πρέπει να δοθούν από την ίδια την Καρυστιανού. Ας πάει να γίνει ο έλεγχος λοιπόν και να μας πει πώς το χρησιμοποιεί».

Η διαδικασία ελέγχου στα ιδιωτικά ιατρεία

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία έχει ανοίξει ευρύτερη συζήτηση για τους ελέγχους στα ιδιωτικά ιατρεία και τον εξοπλισμό, που χρησιμοποιείται σε αυτά. Στο πλαίσιο αυτό, η αναφορά στο Medwacht και ο έλεγχος των στοιχείων που εμφανίζονται στις ιστοσελίδες ιατρών έχουν προκαλέσει δημόσια αντιπαράθεση και σειρά ερωτημάτων για τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες παρέχονται συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Το επόμενο στάδιο είναι ο έλεγχος των πραγματικών δεδομένων της υπόθεσης, δηλαδή της συσκευής που βρίσκεται στο ιατρείο, του τρόπου χρήσης της, της τυχόν καταχώρισής της και των εγκρίσεων που απαιτούνται από το ισχύον πλαίσιο.

Τι κάνει το «Medwatch»

Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, μέσω του συστήματος της τεχνητής νοημοσύνης και μιας νέας πλατφόρμας οι αρμόδιες Αρχές, ελέγχουν τις αναρτήσεις γιατρών στα social media που αφορούν προώθηση του ιατρείου τους και των υπηρεσιών, που περιλαμβάνουν.

Η εν λόγω πλατφόρμα, με το όνομα «Medwatch», θα κάνει έλεγχο στα ιατρεία, στις αναρτήσεις των γιατρών, τις διαφημίσεις και θα διασταυρώνει το περιεχόμενο, με τις άδειες που έχουν, εντοπίζοντας πιθανούς παραβάτες.

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