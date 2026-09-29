Ντένις Χάσκινς: Πέθανε σε ηλικία 75 ετών «ο αγαπημένος λυκειάρχης» της σειράς «Πριν χτυπήσει το κουδούνι» – Η κρυφή μάχη με τη νόσο Πάρκινσον

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Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο Αμερικανός ηθοποιός Ντένις Χάσκινς, ο οποίος αγαπήθηκε από εκατομμύρια τηλεθεατές παγκοσμίως μέσα από τον ρόλο του αυστηρού αλλά καλόκαρδου λυκειάρχη Μπέλντινγκ στη δημοφιλή νεανική σειρά των 90s, «Saved by the Bell» (Πριν χτυπήσει το κουδούνι).

Ο θάνατος του Χάσκινς επιβεβαιώθηκε από στενό προσωπικό του φίλο, όπως μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός WTVC από τη γενέτειρά του, το Τσατανούγκα του Τενεσί.

«Είναι μια τραγική απώλεια. Όλοι αγαπούσαν τον κ. Μπέλντινγκ και όσοι από εμάς είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τον Ντένις, τον αγαπήσαμε ακόμα περισσότερο. Ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος και αγαπούσε —εννοώ πραγματικά αγαπούσε— τους θαυμαστές του», δήλωσε στο Hollywood Reporter ο μάνατζερ του ηθοποιού, Τζέι Σάχτερ.

«Είχε πάντα χρόνο για εκείνους, οτιδήποτε κι αν συνέβαινε. Ήταν πελάτης μου και αγαπημένος μου φίλος για περισσότερα από 20 χρόνια και θα μου λείψει τρομερά. Είμαι συντετριμμένος».

Dennis Haskins, the actor forever known to a generation as Principal Mr. Belding on “Saved by the Bell,” has died at 75. News of Haskins’ death was announced by Dimples Karaoke, his beloved “second home,” where he was such a regular that people apparently thought he owned the… pic.twitter.com/ojF6RkEOdb — Los Angeles Magazine (@LAmag) September 29, 2026



Η ακριβής αιτία του θανάτου του δεν έχει γίνει επίσημα γνωστή.

Η μάχη με τη νόσο του Πάρκινσον

Το μπαρ Dimples Karaoke στο Μπέρμπανκ της Καλιφόρνια -ένα μέρος που για τον Χάσκινς αποτελούσε «σταθερή αξία» και το οποίο πολλοί θαμώνες χαρακτήριζαν ως το «δεύτερο σπίτι του»– αποκάλυψε σε ανάρτηση στο Instagram τη Δευτέρα ότι ο ηθοποιός έδινε τα τελευταία οκτώ χρόνια μάχη με τη νόσο Πάρκινσον.

View this post on Instagram A post shared by dimpleskaraoke (@dimpleskaraoke)



«Είχε επιλέξει να μην μιλά για τη μάχη του με το Πάρκινσον, καθώς και για άλλα προβλήματα υγείας, επειδή δεν ήθελε να τραβάει την προσοχή πάνω του. Δεν ήθελε να αναγκάζεται να το εξηγεί στους ανθρώπους. Έλεγε συχνά: “Τι να πω κιόλας;”. Έτσι, σεβάστηκα τις επιθυμίες του και παρέμεινα σιωπηλός, βοηθώντας τον στο ταξίδι του προς το επόμενο κεφάλαιο της ζωής του», ανέφερε η ανάρτηση.

«Τι υπέροχη και εκπληκτική ζωή έζησε. Αναπάυσου εν ειρήνη, Ντένις. Αγαπήθηκες πολύ και δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ».

«Ο αγαπημένος λυκειάρχης της Αμερικής»

Ο Χάσκινς πέρασε περισσότερο από μία δεκαετία περιδιαβαίνοντας τους διαδρόμους του Bayside High ως ο λυκειάρχης Ρίτσαρντ Μπέλντινγκ στην επιτυχημένη κωμική σειρά «Saved by the Bell» (1989-1993) και στα spin-offs της, συμπεριλαμβανομένου του «Saved by the Bell: The New Class» (1993-2000) — κερδίζοντας το προσωνύμιο «Ο αγαπημένος λυκειάρχης της Αμερικής».

Saved by the Bell was sacred in my house. This Mr. Belding moment still gets me every time. Rest in Peace, Dennis Haskins. https://t.co/lYBMgUeTFK pic.twitter.com/iXPed4p0J4 — Blaze Binges (@BlazeBinges) September 29, 2026



Η εξοργισμένη ατάκα του χαρακτήρα του, «Hey, hey, hey, what is going on here?» (Έι, έι, έι, τι συμβαίνει εδώ;), έγινε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες της σειράς σημειώνει το Page Six, καθώς ο Μπέλντινγκ πάλευε να κρατήσει σε τάξη τον Ζακ Μόρις και τους υπόλοιπους μαθητές.

Dennis Haskins, who is best known for his role on the hit sitcom “Saved By The Bell,” has died at 75, his agent Jay Schachter confirmed to ABC News. Read more: https://t.co/8J35OgZGhl pic.twitter.com/iUOTU0W4Uy — ABC News (@ABC) September 29, 2026

Τα νεανικά χρόνια, η μουσική και η πορεία προς την υποκριτική

Πριν ξεκινήσει την τηλεοπτική του καριέρα, ο Χάσκινς φοίτησε στο Πανεπιστήμιο του Τενεσί στο Τσατανούγκα, όπου είχε έντονη δραστηριότητα στη φοιτητική ζωή, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ιδρύματος.

Βοήθησε στην ίδρυση της θεατρικής ομάδας Harlequins, έγραψε και ανέβασε πρωτότυπα θεατρικά έργα, ενώ ως υπεύθυνος ψυχαγωγίας του φοιτητικού συλλόγου έκλεισε το συγκρότημα των Ike and Tina Turner για μια συναυλία στην πανεπιστημιούπολη το 1973.

Επίσης, έγραφε στη φοιτητική εφημερίδα και διοργάνωσε έναν φιλανθρωπικό αγώνα μπάσκετ ανάμεσα σε φοιτητές και δημοτικούς αξιωματούχους, με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για υποτροφίες παιδιών τοπικών αστυνομικών.

Πριν αφοσιωθεί στην υποκριτική, ο Χάσκινς εργάστηκε ως μάνατζερ στη μουσική βιομηχανία και διοργανωτής συναυλιών, έχοντας ανάμεσα στους πελάτες του τον τραγουδιστή Τομ Τζόουνς και τον ροκ σταρ Γκρεγκ Όλμαν, σύμφωνα με τη σελίδα του στο IMDb.

Το ντεμπούτο του στη τηλεόραση έγινε το 1979 στο πιλοτικό επεισόδιο της σειράς «The Dukes of Hazzard», υποδυόμενος έναν θαμώνα του μπαρ Boar’s Nest που δέχεται ένα χτύπημα στο πόδι με τακούνι στιλέτο από τη Νταίζη Ντιούκ.

Η μεγάλη του ευκαιρία ήρθε μια δεκαετία αργότερα στο «Good Morning, Miss Bliss», την σειρά-πρόδρομο του «Saved by the Bell».

Dennis Haskins, best known for playing Principal Richard Belding on “Saved by the Bell,” has died at 75 💔🙏 https://t.co/MXzGD47eNL pic.twitter.com/Z0HchdFjvY — TMZ (@TMZ) September 29, 2026



Συνολικά, ο Χάσκινς συγκέντρωσε περισσότερες από 100 συμμετοχές στην καριέρα του, συμπεριλαμβανομένων γκεστ εμφανίσεων σε εξαιρετικά δημοφιλείς σειρές όπως τα «The West Wing», «Mad Men», «It’s Always Sunny in Philadelphia» και «7th Heaven».

Το 2009 κυκλοφόρησε επίσης το μουσικό άλμπουμ «Karaoke with Your Favorite Principal Dennis».

Αφήνει πίσω του τον γιο του, Ντάστιν, σύμφωνα με το Hollywood Reporter.

Ο θάνατος του Χάσσκινς έρχεται πέντε χρόνια μετά την απώλεια του συμπρωταγωνιστή του στο «Saved by the Bell», Ντάστιν Ντάιαμοντ ο οποίος απεβίωσε από καρκίνο του πνεύμονα το 2021 σε ηλικία μόλις 44 ετών.