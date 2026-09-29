Ο Κυριάκος Βελόπουλος στο στούντιο του Realfm 97,8 σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, παραχωρεί συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Realfm 97,8. Μεταξύ άλλων μίλησε για την ενεργειακή κρίση και το πετρέλαιο.

«Υπάρχει έλλειμμα στην Ευρώπη. Έχουμε μια γερμανική Ευρώπη. Η Ευρώπη ποδηγετείται από τη Γερμανία» είπε αρχικά ο κ. Βελόπουλος και πρόσθεσε:

«Η Ευρώπη έχει μία ημίτρελη συμπεριφορά. Ο πόλεμος με τη Ρωσία, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί στηρίζουμε την Ουκρανία, σε έναν πόλεμο που είναι χαμένος. Καταδικάσαμε το ότι επιτέθηκε η Ρωσία, αλλά τώρα μιλάμε για την επιβίωση της Ευρώπης».

Όπως είπε ο κ. Βελόπουλος, «η λογική της Γερμανίας είναι να πάμε σε ένα Δ’ Ράιχ, με εξοπλισμούς, εξοπλισμούς, εξοπλισμούς, εξοπλισμούς για να κερδίζει».

Σε άλλο σημείο τόνισε ότι «δεν υπάρχουν Ευρωπαίοι ηγέτες, το λέω με πόνο ψυχής. Ακόμη και στην Ελλάδα. Είχαμε Καραμανλή και Παπανδρέου, με τα όποια λάθη τους, αλλά είχαν διαφορετικό status».

Σχετικά με το εάν απαιτείται ευρωπαϊκή απόφαση για τη μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα, ο κ. Βελόπουλος απάντησε ότι «μπορούμε μόνοι μας να τον μειώσουμε».

Δείτε απευθείας τη συνέντευξη μέσα από το enikos.gr