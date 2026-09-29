Κοινό πλάνο για το Πολεμικό Ναυτικό

Η πρόταση για το 15ετές σχέδιο που θα καλύψει τις ανάγκες Ελλάδας – Κύπρου και θα επιτρέψει τις εξαγωγές πλοίων και υποβρυχίων.

Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΖΑΝΙΤΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων εισηγήθηκε την κατάρτιση ενός 15ετούς προγράμματος εγχώριων ναυπηγήσεων πολεμικών πλοίων και υποβρυχίων για την Ελλάδα και την Κύπρο, παράλληλα με τη δημιουργία γραμμών παραγωγής και την προώθηση των πλατφορμών για εξαγωγές στο εξωτερικό.

Η πρόταση για εθνική συμπόρευση, με χρηματοδότηση από κονδύλια της Ε.Ε., έγινε στο πλαίσιο του EDIP Info Day και την Ημέρα Αμυντικής Βιομηχανίας Ελλάδας – Κύπρου (Defence Industry Day) που διοργάνωσε η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών (ΓΔΑΕΕ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Το κύριο μήνυμα, που έγινε δεκτό με ενθουσιασμό από επιτελείς του ΓΕΕΘΑ, Έλληνες και Κύπριους αξιωματούχους και εκπροσώπους της αμυντικής βιομηχανίας και των δύο χωρών, είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει στην άμεση θεσμοθέτηση και στην ψήφιση 15ετούς προγράμματος ναυπηγήσεων πλοίων και υποβρυχίων του Πολεμικού Ναυτικού στη χώρα μας. Τα ελληνικά ναυπηγεία έχουν τις υποδομές, την τεχνογνωσία, την τεχνολογία, το οικοσύστημα και όλη την απαραίτητη υποστήριξη για την άμεση έναρξη ναυπήγησης πολεμικών πλοίων και υποβρυχίων στην Ελλάδα. Και ταυτόχρονα να υπάρξει κοινή πολιτική προμηθειών με την Κύπρο, με τη συμμετοχή εταιρειών ή ακόμη και τη μεταφορά τεχγνoγνωσίας.

Μία μέθοδος

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στην ομιλία του ο πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων, Πάνος Ξενοκώστας, «κάθε χώρα που θέλησε να εγκαθιδρύσει βιώσιμη ναυπηγική αμυντική βιομηχανία το έπραξε με μία και μόνο μέθοδο: με ένα εγκεκριμένο, δεσμευτικό, 15ετές πρόγραμμα εγχώριων ναυπηγήσεων».

Να σημειωθεί ότι η Νότια Κορέα στις 12 Ιανουαρίου 1973 όρισε τη ναυπηγική ως έναν από τους έξι εθνικούς στρατηγικούς πυλώνες. Έτσι ιδρύθηκε η Hyundai Heavy Industries, για να ακολουθήσουν εν συνεχεία η Daewoo και η Hanwha, με την οποία τα ναυπηγεία της ONEX έχουν υπογράψει συμφωνία ναυπήγησης υποβρυχίων, φρεγατών και κορβετών στην Ελλάδα, με την υποστήριξη της κυβέρνησης των ΗΠΑ, η οποία δίνει τις άδειες για την ενσωμάτωση αμερικανικών οπλικών συστημάτων, που έχουν αποδείξει την επιχειρησιακή τους αξία στη μάχη (combat proven). Το ίδιο έπραξε η Τουρκία στις 26 Ιουλίου 2005, όταν έβαλε την καρίνα για την πρώτη εθνική κορβέτα MILGEM, τη Heybeliada, και από αγοραστής εξελίχθηκε σε εξαγωγέα.

Και όμως, η Ελλάδα πριν από 30 χρόνια μπορούσε να σχεδιάζει και να ναυπηγεί τα δικά της πολεμικά πλοία. Και τώρα, με την εισήγηση για ένα αντίστοιχο 15ετές εγκεκριμένο πρόγραμμα εγχώριων ναυπηγήσεων για το Πολεμικό Ναυτικό, όπως έχει γίνει σε κάθε χώρα που θέλει να εγκαθιδρύσει ναυπηγική αμυντική βιομηχανία, η Ελλάδα θα γίνει νότιος ναυπηγικός πυλώνας.

Η πρόταση του 15ετούς σχεδίου προβλέπει ρητά εξαγωγές προς τρίτες χώρες. Σκοπός της πρότασης δεν είναι να σχεδιάζουμε μόνο για να καλύψουμε τις ανάγκες μας, αλλά και για να καλύψουμε τις ανάγκες του νότιου και ανατολικού άξονα της Ευρώπης και των συμμάχων μας.

Μάλιστα, στην πρόταση προβλέπεται η εγχώρια βιομηχανική συμμετοχή να ξεπερνά το 70%. Δηλαδή, εκτός από τη ναυπήγηση, το πολεμικό πλοίο ή το υποβρύχιο να εξοπλίζεται με συστήματα από ελληνικές εταιρείες, που ήδη παράγουν και έχουν επιτυχημένη εξαγωγική δραστηριότητα. «Το 70% είναι η εγγύηση ότι γύρω από τα ναυπηγεία θα αναπτυχθεί και θα διευρυνθεί ένα βιώσιμο οικοσύστημα εκατοντάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτό το οικοσύστημα των 200+ εταιρειών που έχουμε ήδη χαρτογραφήσει είναι η πραγματική αποτροπή. Γιατί η γνώση και η υπεραξία μένουν εδώ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα EDIP (European Defence Industry Programme) αποτελεί τον κρίσιμο θεσμικό και χρηματοδοτικό πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επικεντρώνεται στη στήριξη της αμυντικής βιομηχανίας, γεφυρώνοντας το χάσμα από την έρευνα στην πραγματική παραγωγή και στις κοινές προμήθειες. Σε αντίθεση με παλαιότερα προγράμματα που εστίαζαν αποκλειστικά σε ερευνητικά στάδια, το EDIP χρηματοδοτεί την ίδια τη δημιουργία, την επέκταση και την ενίσχυση των βιομηχανικών υποδομών, την ασφάλεια εφοδιασμού και τις συντονισμένες αγορές στρατιωτικού υλικού μεταξύ των κρατών-μελών.

Η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν στρατηγικά το πρόγραμμα, δημιουργώντας μια διακρατική αμυντική σύμπραξη στον ναυπηγικό τομέα. Μέσω κοινών επενδύσεων και αξιοποιώντας τα εργαλεία κοινών προμηθειών και έργων κοινού ενδιαφέροντος του EDIP, οι δύο χώρες μπορούν να εκσυγχρονίσουν και να επεκτείνουν τα ναυπηγεία τους, ώστε να αποκτήσουν την απαιτούμενη δυναμική για την κατασκευή σύγχρονων πολεμικών πλοίων και υποβρυχίων. Συνενώνοντας τις βιομηχανικές και τεχνολογικές τους δυνατότητες σε κοινά ναυπηγικά προγράμματα, μπορούν να σχηματίσουν ισχυρές πολυεθνικές κοινοπραξίες που πληρούν τις αυστηρές προϋποθέσεις χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μειώνοντας το εθνικό δημοσιονομικό βάρος και διασφαλίζοντας την τεχνολογική αυτονομία της περιοχής.

Καταλύτης

Η ενίσχυση αυτή θα λειτουργήσει ως καταλύτης για τις εξαγωγές, καθώς η αναβάθμιση των υποδομών και η τυποποίηση σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα θα καταστήσουν τα ναυπηγικά προϊόντα ανταγωνιστικά στη διεθνή αγορά. Η συμμετοχή σε ευρωπαϊκές αμυντικές αλυσίδες αξίας επιτρέπει στις ελληνικές και στις κυπριακές επιχειρήσεις να προμηθεύουν όχι μόνο τις εθνικές ένοπλες δυνάμεις, αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, διευρύνοντας το εξαγωγικό αποτύπωμά τους.

Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, η Ευρώπη στηρίζει αυτές τις προσπάθειες, διότι η ενίσχυση της ναυπηγικής και αμυντικής βάσης στα νοτιοανατολικά σύνορά της θωρακίζει τη συνολική ασφάλεια, προστατεύει κρίσιμες θαλάσσιες οδούς και ενισχύει τη στρατηγική αυτονομία και την ανθεκτικότητα έναντι μελλοντικών γεωπολιτικών κρίσεων.

Συνολικά, ο προϋπολογισμός του προγράμματος EDIP ανέρχεται στο 1,5 δισ. ευρώ για την περίοδο 2025–2027. Από αυτό το ποσό, η Ελλάδα και η Κύπρος, συμμετέχοντας σε πολυμερείς κοινοπραξίες και διεκδικώντας κονδύλια από τους άξονες των βιομηχανικών ενισχύσεων, των ναυτικών υποδομών και των κοινών προμηθειών, θα μπορούσαν να αντλήσουν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ από άμεσες ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις, μοχλεύοντας παράλληλα πρόσθετες επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Συνεπώς, για έναν ακόμη λόγο, η εθνική στρατηγική του 15ετούς πλάνου πρέπει να υιοθετηθεί από την Ελλάδα, διότι δίνεται η μοναδική ευκαιρία μέσω Ε.Ε. για άντληση κεφαλαίων που αφορούν τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των υποδομών.