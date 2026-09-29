Θεσσαλονίκη: «Τον βρήκαμε λερωμένο με εμετούς, κλείστε το μήπως και γλιτώσει κανείς» – Συγκλονιστικές περιγραφές συγγενών ασθενών της κλινικής που σφραγίζεται

«Βροχή» σχολίων και κριτικών που προκαλούν αίσθηση είχε η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που σφραγίζεται σήμερα με απόφαση που υπέγραψε ο αντιπεριφερειάρχης, Κώστας Γιουτίκας. Όπως καταγράφεται στα αποτελέσματα μηχανής αναζήτησης η συγκεκριμένη κλινική έχει πολλές αρνητικές αξιολογήσεις από άτομα που πήγαν συγγενείς τους εκεί. Βέβαια, υπάρχουν και θετικές κριτικές, όμως, όπως προκύπτει από τις εξελίξεις, υπήρχαν σοβαρά ζητήματα ως προς τον τρόπο λειτουργίας της σύμφωνα με τα ευρήματα και την εισήγηση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται το γεγονός ότι, σύμφωνα με την ΕΑΔ, στην κλινική λειτουργούσε Ογκολογικό Τμήμα χωρίς να προβλέπεται στην άδεια λειτουργίας της, ενώ παράλληλα χορηγούνταν χημειοθεραπευτικά φάρμακα.

Οι περιγραφές από συγγενείς ασθενών

Μια κυρία έγραφε ότι είχε πάει κατάκοιτο συγγενή της στην κλινική και περιγράφει τη δυσάρεστη εμπειρία της.

«Ό, τι χειρότερο για άνθρωπο κατάκοιτο που δεν μπορεί να επικοινωνήσει. Η εμπειρία μας κράτησε λίγες μέρες ευτυχώς. Απαγορεύουν το επισκεπτήριο κάθε μέρα για τους δικούς τους λόγους και σε άνθρωπο ανήμπορο που δεν επικοινωνεί. Καταλαβαίνω ότι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν ειδική φροντίδα και το προσωπικό δε μπορεί να είναι όλη την ώρα πάνω από έναν αλλά πολύ απλά θα μπορούσαν να μην τους δέχονται. Ο δικός μας άνθρωπος ήταν απεριποίητος όταν πηγαίναμε να τον δούμε και λερωμένος με εμετούς… και τέλος έβγαλε μόνος του το οξυγόνο που έπρεπε να φοράει, έμεινε χωρίς και το πρωί που τον βρήκαν πήγε νοσοκομείο… Μπορεί για πιο ελαφριά περιστατικά να κάνουν καλά τη δουλειά τους στη δική μας περίπτωση ήταν μεγάλος λάθος που τους εμπιστευτήκαμε» τονίζει.

«Κλείστε το μήπως προλάβει και γλιτώσει κανένας»

Ένας κύριος έγραψε ότι πήγε στην κλινική τον πατέρα του έπειτα από εγκεφαλικά που είχε υποστεί, αναφέροντας ότι του έκαναν εξετάσεις διαρκώς. «Κλείστε το μήπως προλάβει και γλιτώσει κανένας» έγραψε χαρακτηριστικά.

«Δυο μήνες άντεξε. Κόντευε να τελειώσει η ζωή του και αυτοί έκαναν εξετάσεις χωρίς λόγο και δεν μπορούσαν να γραφτούν γιατί είχε δεσμευτεί ο ΑΜΚΑ του. Οι άνθρωποι είναι ό,τι καλύτερο από επαγγελματίες να αρπάζουν χρήμα. Όλα τα άλλα τρέξτε σε νοσοκομείο γιατί δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτό ή το άλλο ή τους νεφρούς. Κλείστε το μήπως προλάβει και γλιτώσει κανένας. Άλλα τι να κλείσετε. Κλείνει το σίγουρο μεροκάματο και η συνταγή? Η μόνη μου ευχή: Ο Θεός να σας ανταποδώσει αυτό που κάνετε για αυτούς που σας εμπιστεύονται από ανάγκη ότι πιο αγαπημένο τους πρόσωπο» ανέφερε στην κριτική του.

«Ούτε απ’ έξω – Πήγαμε να παραλάβουμε τα πράγματα του παππού μου όταν πέθανε και μας έδωσαν άλλου»

Μία άλλη κυρία καταλήγει στην κριτική της: «Ούτε απ’ έξω». Περιέγραψε ως απαράδεκτη την όλη εικόνα της κλινικής, ενώ τονίζει ότι της ζητήθηκε να προπληρώσουν το κρεβάτι για τη νοσηλεία του παππού της ενώ όταν απεβίωσε ο συγγενής της και πήγαν να παραλάβουν τα πράγματα του, τους έδωσαν άλλου που επίσης είχε πεθάνει.

«Απαράδεκτοι! Πήγαμε τον παππού μου εκεί πεντακάθαρο και με όλα τα φάρμακά του (μόνο και μόνο επειδή χρειαζόταν μηχανική υποστήριξη και νοσηλεύτρια όλο το 24ωρο) και αυτό που αντικρίσαμε ήταν άκρως απογοητευτικό! Πολύ στενό το δωμάτιο και παράθυρα ψηλά στον τοίχο, που δεν μπορούσε ο άνθρωπος να βλέπει έξω! Χώρια που από το παράθυρο έβλεπες τοίχο πολυκατοικίας! Το άλλο αστείο είναι ότι πρέπει να κλείσεις κρεβάτι και να το προπληρώσεις χωρίς πρώτα να σε καλέσουν να το δεις! Γιατί ήξεραν πως αν το βλέπαμε προφανώς δεν θα το επιλέγαμε! Το πόσο γελοίοι όμως είναι, το έδειξαν την επόμενη μέρα! Που πήγαμε να παραλάβουμε τα πράγματα του παππού (καθώς δυστυχώς απεβίωσε σε λίγες ώρες) και μας έδωσαν άλλου κεκοιμημένου τα πράγματα! Μία μέρα μετά και όμως έχασαν τα πράγματά του και τα μπέρδεψαν με αλλουνού ασθενή! Ούτε από έξω!» περιγράφει.

«Μακριά από αυτή την κλινική»

«Μακριά από αυτή την κλινική» γράφει στις κριτικές χαρακτηριστικά μια κυρία που πήγε τον πατέρα της με κινητικά προβλήματα λόγω Πάρκινσον κι ότι στη συνέχεια τον παρέλαβε «με δύο λοιμώξεις άπειρες κατακλίσεις και αφυδατωμένο». Μάλιστα έγραψε ότι στο νοσοκομείο που διακομίστηκε ο πατέρας της, της ανέφεραν ότι «ο άνθρωπος ήταν εντελώς παραμελημένος».

Χημειοθεραπείες σε ασθενείς χωρίς διάγνωση κακοήθειας

Ένα από τα σοβαρότερα ευρήματα που καταγράφονται στην έκθεση της ΕΑΔ αφορά σε ασθενείς οι οποίοι εισάγονταν στην κλινική για ολιγοήμερη νοσηλεία με διαγνώσεις που, σύμφωνα με τους ελεγκτές, δεν αφορούσαν σε μορφή κακοήθειας.

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους, ωστόσο, φέρεται να χορηγήθηκαν συγκεκριμένα χημειοθεραπευτικά φάρμακα.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας χαρακτηρίζει τα συγκεκριμένα ευρήματα ενδείξεις περί υποβολής μη ορθών στοιχείων στον ΕΟΠΥΥ για την αποζημίωση νοσηλειών της κλινικής.

Το ζήτημα αναμένεται πλέον να εξεταστεί περαιτέρω, καθώς η έκθεση έχει διαβιβαστεί στον ΕΟΠΥΥ για τις δικές του ενέργειες, ενώ παράλληλα έχει διαβιβαστεί στον εισαγγελέα για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών.

Ογκολογικό Τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΑΔ, η κλινική είχε θέσει σε λειτουργία πλήρως εξοπλισμένο Ογκολογικό Τμήμα, χωρίς αυτό να περιλαμβάνεται στην ισχύουσα άδεια λειτουργίας.

Μάλιστα, στην ιστοσελίδα της κλινικής υπήρχε ενημερωτικό υλικό που παρουσίαζε τη λειτουργία του τμήματος και τον εξοπλισμό του, μεταξύ άλλων θάλαμο βιολογικής ασφάλειας για τον χειρισμό κυτταροστατικών και χημειοθεραπευτικών φαρμάκων.

Το τμήμα, σύμφωνα με την ΕΑΔ, λειτουργούσε με έναν πνευμονολόγο με εξειδίκευση στην ογκολογία του πνεύμονα, χωρίς να έχει συναφθεί έγγραφη σύμβαση συνεργασίας με την κλινική.

Η Αρχή αναφέρει ακόμη ότι ο συγκεκριμένος γιατρός συνταγογραφούσε από το 2022 χημειοθεραπευτικά φάρμακα για ασθενείς του και στη συνέχεια συμμετείχε στη χορήγησή τους στο μη αδειοδοτημένο Ογκολογικό Τμήμα, ενώ την προετοιμασία των φαρμάκων αναλάμβανε προσωπικό της κλινικής.

Ελλείψεις σε προσωπικό και ΜΕΘ – Στον εισαγγελέα η έκθεση της ΕΑΔ

Οι ελεγκτές της ΕΑΔ κατέγραψαν παράλληλα σειρά παραβάσεων.

Η κλινική, σύμφωνα με την έκθεση, δεν διέθετε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού, ενώ απουσίαζε προσωπικό σε προβλεπόμενες ειδικότητες. Επιπλέον, δεν λειτουργούσε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, παρά το γεγονός ότι αυτή προβλεπόταν από το θεσμικό πλαίσιο με βάση τη δυναμικότητα της κλινικής.

Είχε προηγηθεί έλεγχος από την Επιτροπή Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών το 2025, κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν προβλήματα στη στελέχωση και στη λειτουργία της κλινικής.

Στις αρχές του 2026 είχε ανακληθεί η Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας και είχε ακολουθήσει εισήγηση για οριστική διακοπή λειτουργίας και αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

Η έκθεση της ΕΑΔ διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών, στον ΕΟΠΥΥ για τον έλεγχο των στοιχείων που υποβλήθηκαν για αποζημίωση νοσηλειών και στον αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο για τυχόν πειθαρχικές ευθύνες.

Ιδιωτικές κλινικές και σε άλλες πόλεις

Ο ιδιοκτήτης της κλινικής που σήμερα σφραγίζεται έχει στην ιδιοκτησία του κι άλλες κλινικές τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και σε άλλες πόλεις, όπως στην Αθήνα, τη Λάρισα, τη Λαμία, την Κατερίνη κ.α. καθώς τα προηγούμενα χρόνια, ανέπτυξε μια μεγάλη δραστηριότητα στον χώρο της υγείας, αγοράζοντας αρκετές κλινικές.

Ο ΙΣΘ ελέγχει και αδειοδοτεί μόνο τα ιατρεία και όχι τις κλινικές

Κατόπιν του ελέγχου σε ιδιωτική κλινική της Βορείου Ελλάδος από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) -ως προς τη νομιμότητα λειτουργίας της- ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΙΣΘ) ενημερώνει ότι εφόσον παραλάβει το σχετικό αναλυτικό πόρισμα με τα ευρήματα και εμπίπτει στη χωρική και θεσμική του αρμοδιότητα, θα διενεργήσει άμεσα, όπως κάθε φορά πράττει σε ανάλογες περιπτώσεις, όλες τις πειθαρχικές διαδικασίες που προβλέπονται και αφορούν σε μέλη του.

Να σημειωθεί ότι ΙΣΘ συνεχίζει τους εντατικούς ελέγχους ενώ έχει ενισχύσει τις αρμόδιες επιτροπές του. Όμως, διευκρινίζεται ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ελέγχει και αδειοδοτεί ΜΟΝΟ τα ιατρεία και όχι τις κλινικές.