Κοζάνη: Φωτιά σε φορτηγό με φωτοβολταϊκά στην Εγνατία – Διακόπηκε η κυκλοφορία

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (29/9) στην Εγνατία Οδό, όταν φορτηγό που μετέφερε φωτοβολταϊκά πάνελ τυλίχθηκε στις φλόγες, στο ύψος του Δρεπάνου Κοζάνης.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 8 το πρωί, ενώ το βαρύ όχημα βρισκόταν εν κινήσει. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, προκειμένου να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκταση της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Διακοπή κυκλοφορίας στην Εγνατία

Το περιστατικό προκάλεσε την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας.

Συγκεκριμένα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα της Εγνατίας Οδού από τα διόδια Πολυμύλου προς Κοζάνη.

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών μέχρι την ολοκλήρωση της επιχείρησης και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Έρευνα για τα αίτια της φωτιάς

Στο σημείο έχει μεταβεί και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης, το οποίο έχει αναλάβει τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και αναμένεται να προκύψουν από την έρευνα των αρμόδιων Αρχών.