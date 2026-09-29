LIVE UPDATE
Απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα στην Εισαγγελία Πειραιά – Κλειστοί οι γύρω δρόμοι

Κοζάνη: Φωτιά σε φορτηγό με φωτοβολταϊκά στην Εγνατία – Διακόπηκε η κυκλοφορία

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (29/9) στην Εγνατία Οδό, στο ύψος του Δρεπάνου Κοζάνης, όταν φορτηγό που μετέφερε φωτοβολταϊκά πάνελ τυλίχθηκε στις φλόγες, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Το περιστατικό οδήγησε σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο ρεύμα από τα διόδια Πολυμύλου προς Κοζάνη, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς που παραμένουν άγνωστα.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Κοζάνη - φωτιά - εγνατία
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (29/9) στην Εγνατία Οδό, όταν φορτηγό που μετέφερε φωτοβολταϊκά πάνελ τυλίχθηκε στις φλόγες, στο ύψος του Δρεπάνου Κοζάνης.
  • Το περιστατικό προκάλεσε την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στο ρεύμα της Εγνατίας Οδού από τα διόδια Πολυμύλου προς Κοζάνη. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
  • Στο σημείο μετέβη και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης, καθώς τα αίτια της φωτιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (29/9) στην Εγνατία Οδό, όταν φορτηγό που μετέφερε φωτοβολταϊκά πάνελ τυλίχθηκε στις φλόγες, στο ύψος του Δρεπάνου Κοζάνης.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 8 το πρωί, ενώ το βαρύ όχημα βρισκόταν εν κινήσει. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, προκειμένου να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκταση της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Διακοπή κυκλοφορίας στην Εγνατία

Το περιστατικό προκάλεσε την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας.

Συγκεκριμένα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα της Εγνατίας Οδού από τα διόδια Πολυμύλου προς Κοζάνη.

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών μέχρι την ολοκλήρωση της επιχείρησης και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Έρευνα για τα αίτια της φωτιάς

Στο σημείο έχει μεταβεί και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης, το οποίο έχει αναλάβει τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και αναμένεται να προκύψουν από την έρευνα των αρμόδιων Αρχών.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ