Καλιφόρνια: Δολοφονήθηκε από τα πεθερικά του στέλεχος των New York Times – Απειλές και ενδοοικογενειακή βία πίσω από το έγκλημα

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Θύμα εν ψυχρώ δολοφονίας σε δημόσιο πάρκο της Καλιφόρνια έπεσε υψηλόβαθμο στέλεχος των New York Times, με τις Αρχές να συλλαμβάνουν ως βασικούς υπόπτους τα πεθερικά του, εν μέσω μιας σφοδρής οικογενειακής και δικαστικής διαμάχης.

Η επίθεση στο πάρκο

Ο 40χρονος Τζόναθαν ΜακΚίνσεϊ, τεχνικός διευθυντής του τμήματος παιχνιδιών των New York Times (αρμόδιος για την εμπειρία των χρηστών), έπεσε νεκρός το απόγευμα του Σαββάτου, γύρω στις 3:08 μ.μ. τοπική ώρα, στο Dublin Sports Grounds, ένα δημοτικό πάρκο στο Ντάμπλιν της Καλιφόρνια.

Ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος της τοπικής αστυνομίας του Ντάμπλιν οδηγούσε κοντά στο πάρκο όταν εντόπισε έναν άνδρα πεσμένο στο πάρκινγκ και σταμάτησε για να ερευνήσει το περιστατικό.

ALERT: New York Times executive allegedly gunned down by his elderly Chinese in-laws who took turns shooting him in a parking lot in California. Jonathan McKinsey, the newspaper’s head of engineering for games player experience, was shot by Shouyong Zhang and Shili Chen, both… pic.twitter.com/rI5ntcyHlX — E X X ➠A L E R T S (@ExxAlerts) September 28, 2026



Σχεδόν ταυτόχρονα, το τηλεφωνικό κέντρο άρχισε να λαμβάνει πολλαπλές κλήσεις στο 911 που ανέφεραν πυροβολισμούς. Οι αστυνομικοί βρήκαν τον ΜακΚίνσεϊ να φέρει πολλαπλά τραύματα από σφαίρες στη μέση του χώρου στάθμευσης.

Οι διασώστες που κλήθηκαν στο σημείο κατέβαλαν προσπάθειες να τον κρατήσουν στη ζωή, όμως διαπιστώθηκε ο θάνατός του επί τόπου.

Οι συλλήψεις των πεθερικών

Αυτόπτες μάρτυρες βοήθησαν την αστυνομία να εντοπίσει γρήγορα δύο άτομα που παρέμεναν σε κοντινή απόσταση, αναφέρει η Daily Beast.

Οι ύποπτοι ταυτοποιήθηκαν ως ο Σουγιόνγκ Τσανγκ και η Σίλι Τσεν, αμφότεροι 77 ετών και κάτοικοι του Ντάμπλιν.

Η αστυνομία ανέφερε ότι το παντρεμένο ζευγάρι είναι τα πεθερικά του ΜακΚίνσεϊ. Οι αστυνομικοί τους προσήγαγαν μέσα σε λίγα λεπτά από τους πυροβολισμούς, σύμφωνα με την αστυνομία του Ντάμπλιν.

Ένας μάρτυρας δήλωσε στο CBS San Francisco ότι οι δύο ύποπτοι φορούσαν μάσκες και πυροβολούσαν εναλλάξ τον ΜακΚίνσεϊ.

Ένας άλλος μάρτυρας, ο Ασάντ Ραζαουί, κάτοικος του Ντάμπλιν, δήλωσε στη San Francisco Chronicle ότι άκουσε πέντε ή έξι πυροβολισμούς και στη συνέχεια είδε έναν άνδρα πεσμένο στο έδαφος με αίμα να τρέχει από το στήθος του.

Ο Ραζαουί ανέφερε ότι ένας άνδρας και μια γυναίκα που πίστευε ότι εμπλέκονταν στους πυροβολισμούς απομακρύνθηκαν στη συνέχεια από το σημείο. Άλλοι μάρτυρες υπέδειξαν στην αστυνομία το ζευγάρι, το οποίο συνελήφθη αμέσως.

Οι συνθήκες γύρω από τους πυροβολισμούς, συμπεριλαμβανομένου του τι οδήγησε στη συμπλοκή, παραμένουν υπό διερεύνηση.

Η αστυνομία δεν έχει δημοσιοποιήσει το κίνητρο ούτε έχει περιγράψει τον ακριβή ρόλο που φέρεται να διαδραμάτισε ο κάθε ύποπτος στην επίθεση. Οι αρχές δήλωσαν ότι δεν υπάρχουν άλλοι ύποπτοι και δεν υπάρχει γνωστή απειλή για τη δημόσια ασφάλεια.

Σοβαρές κατηγορίες

Ο Τσανγκ και η Τσεν οδηγήθηκαν στη φυλακή Santa Rita Jail στην κομητεία Αλαμέντα. Τα αρχεία της φυλακής δείχνουν ότι κρατούνται χωρίς δυνατότητα καταβολής εγγύησης, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες όπως ανθρωποκτονία από πρόθεση, συνωμοσία, σκόπιμη χρήση πυροβόλου όπλου με βαριά αμέλεια και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Η Τσεν αντιμετωπίζει επίσης ξεχωριστή κατηγορία για συνωμοσία με σκοπό την εξαπάτηση για απόσπαση χρημάτων, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα. Το ζευγάρι προγραμματίζεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο την Τετάρτη, σύμφωνα με τους New York Times.

DEVELOPING: A New York Times Games engineering director is found fatally shot in a California sports complex parking lot, and police arrest his own parents-in-law on suspicion of murder. Jonathan McKinsey, 40, suffered multiple gunshot wounds and was pronounced dead at the scene… pic.twitter.com/mWbZutjKmd — Fox News (@FoxNews) September 28, 2026

Δικαστικές διαμάχες

Η δολοφονία έρχεται έπειτα από μια σειρά νομικών διαμαχών ανάμεσα στον ΜακΚίνσεϊ και τη σύζυγό του, Κάντις Τσανγκ, κατά τον τελευταίο χρόνο.

Σύμφωνα με τη New York Post, το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2011, αφού ο ΜακΚίνσεϊ είχε προχωρήσει σε φυλομετάβαση από γυναίκα σε άνδρα το 2010, αλλά η Τσανγκ κατέθεσε αίτηση διαζυγίου το 2025, καταγγέλλοντας ότι ο σύζυγός της έγινε καταχρηστικός και βίαιος απέναντι στην ίδια και σε ένα από τα μικρά παιδιά τους.

Σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία της κομητείας Αλαμέντα που εξέτασε το SFGATE, η Τσανγκ είχε ζητήσει ασφαλιστικά μέτρα λόγω ενδοοικογενειακής βίας κατά του ΜακΚίνσεϊ τον Οκτώβριο του 2025, ενώ ο ΜακΚίνσεϊ ζήτησε αντίστοιχα ασφαλιστικά μέτρα κατά της Τσανγκ τον Δεκέμβριο.

Ο ΜακΚίνσεϊ υπέβαλε επίσης αίτηση διαζυγίου τον Δεκέμβριο, με το ζευγάρι να συνεχίζει τη δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια των παιδιών κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς.

Παράλληλα, στον ΜακΚίνσεϊ είχαν απαγγελθεί κατηγορίες το 2025 για δύο πλημμελήματα που αφορούσαν την έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και την πρόκληση βλάβης σε παιδί, σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα από τη μάχη για την επιμέλεια των παιδιών, τα οποία επικαλέστηκε η εφημερίδα The Mercury News και περιήλθαν στην κατοχή της California Post, η σύζυγος του ΜακΚίνσεϊ, είχε προβεί σε σοβαρές καταγγελίες σε κατάθεσή της τον Αύγουστο.

«Κατά τη διάρκεια του γάμου μας, τα παιδιά κι εγώ μάθαμε να αποφεύγουμε να προκαλούμε τον Τζόναθαν για να μην θυμώσει. Σύμφωνα με την εμπειρία μου, το να φαίνομαι συγκαταβατική ή χαρούμενη γύρω του ήταν μερικές φορές ένας τρόπος για να αποφεύγω την οργή του», ανέφερε η Τσανγκ.

Στα δικαστικά έγγραφα, η Τσανγκ περιέγραψε ένα περιστατικό που την τρομοκράτησε, όταν ο ΜακΚίνσεϊ χάρισε στα τρία τους παιδιά (ηλικίας 3, 5 και 7 ετών) ένα βιβλίο με θέμα τον θάνατο μιας μητέρας.

«Ο Τζόναθαν απορρίπτει την ανησυχία μου για ένα βιβλίο που έδωσε στα παιδιά σχετικά με τον θάνατο μιας μητέρας. Παραλείπει το πλαίσιο που κάνει αυτή τη συμπεριφορά τρομακτική για μένα. Ο Τζόναθαν έχει απειλήσει στο παρελθόν να σκοτώσει εμένα και τους γονείς μου», ανέφερε στα έγγραφα.

«Ωστόσο, δεδομένων των προηγούμενων απειλών του κατά της ζωής μου, βρήκα την επιλογή αυτή βαθιά ανησυχητική και τρομακτική», πρόσθεσε η ίδια.

Dark past of New York Times tech exec shot dead by his in-laws in California – as wife’s shocking claims revealed https://t.co/kxLgteIUlJ pic.twitter.com/r81Qm0RLeH — California Post (@californiapost) September 28, 2026



Η Τσανγκ επεσήμανε επίσης ότι ο σύζυγός της συνήθιζε να επιρίπτει τις ευθύνες για κάθε πρόβλημα σε άλλους, αντί να αναλαμβάνει την ευθύνη των πράξεών του.

Τα έγγραφα που αφορούν αυτές τις υποθέσεις και τις άλλες νομικές διαμάχες του ζευγαριού δεν αποδεικνύουν ότι συνδέονταν με τη δολοφονία του Σαββάτου, ενώ η αστυνομία δεν έχει δηλώσει δημοσίως ότι αποτέλεσαν παράγοντα στο περιστατικό.

Ποιος ήταν ο ΜακΚίνσεϊ

Σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn, ο ΜακΚίνσεϊ εργαζόταν στους New York Times από το 2023.

Πριν ενταχθεί στο δυναμικό της εφημερίδας, είχε εργαστεί σε θέσεις μηχανικού σε γνωστές εταιρείες, όπως οι Splunk, Oracle, Hewlett Packard Enterprise και το Jet Propulsion Laboratory της NASA.

Κατείχε επίσης πτυχία στην επιστήμη των υπολογιστών από τα πανεπιστήμια Georgia Tech και UC Berkeley.

Οι New York Times επιβεβαίωσαν την απασχόληση του ΜακΚίνσεϊ στην εφημερίδα, αλλά αρνήθηκαν να κάνουν περαιτέρω σχόλια για την εν εξελίξει έρευνα.