Ηράκλειο: Απολογείται σήμερα ο 40χρονος που παρακολουθούσε γυναίκες και είχε πορνογραφικό υλικό ανήλικων παιδιών

Ακόμα παλεύουν να διαγράψουν από την μνήμη τους αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου Κρήτης, τις φωτογραφίες και τα βίντεο στον υπολογιστή του 40χρονου με υλικό ακραίας σεξουαλικής κακοποίησης μικρών παιδιών, ακόμα και 4χρονων.

Σκληρές εικόνες που, όπως εκμυστηρεύθηκαν εξ αρχής, δεν αντέχονται… 503 αρχεία το περιεχόμενο των οποίων ξεπερνά τα όρια όσων μπορεί να διαχειριστεί ο ανθρώπινος νους… Μία εξέλιξη που σόκαρε και τους ίδιους σε σχέση με την αρχική υπόθεση της εμμονικής παρακολούθησης νεαρών γυναικών, με επίκεντρο μια 18χρονη στην περιοχή του Μασταμπά, σύμφωνα με το εκτενές ρεπορτάζ του Cretalive.

40χρονος, που συνελήφθη επ’ αυτοφώρω, με επεισοδιακό τρόπο, τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής (25/9/2026), έξω από το σπίτι 18χρονης, ενώ αυνανιζόταν, βρίσκεται αντιμέτωπος με κακουργηματικές και πλημμεληματικές ποινικές διώξεις. ου συνελήφθη επ’ αυτοφώρω, με επεισοδιακό τρόπο, τα ξημερώματα της περασμένηςέξω από το σπίτιενώ αυνανιζόταν, βρίσκεται αντιμέτωπος με κακουργηματικές και πλημμεληματικές ποινικές διώξεις.

Κατηγορείται ότι παρακολουθούσε νεαρές φοιτήτριες, φθάνοντας μέχρι τις μπαλκονόπορτες των οικιών τους και τα παραθυράκια των μπάνιων τους. Στην περίπτωση, ωστόσο της 18χρονης, η κατάσταση είχε εκτροχιαστεί παντελώς. Είχε πάθει εμμονή καθώς την «επισκέπτονταν» συνεχώς, κλιμακώνοντας μάλιστα ανησυχητικά τη δράση του σε βάρος της. Η κοπέλα διαμένει μόνη με τη μητέρα της, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, σε ένα ισόγειο διαμέρισμα, στην περιοχή του Μασταμπά.

Από τις 7 Ιουλίου καταγράφεται για πρώτη φορά η παρουσία του 40χρονου στην αυλή και στον εξώστη της ισόγειας κατοικίας της 18χρονης. Ήταν η αρχή ενός μοτίβου που, όπως προκύπτει από τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί, επαναλήφθηκε και κλιμακώθηκε μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Στις 16 Αυγούστου φέρεται να επιχείρησε να εισέλθει στο υπνοδωμάτιό της από τη μπαλκονόπορτα, όμως έγινε αντιληπτός. Δύο ημέρες αργότερα, στις 18 Αυγούστου, περίπου στη μία τα ξημερώματα, παρακολουθούσε από το μικρό παράθυρο της τουαλέτας της κατοικίας και έγινε και πάλι αντιληπτός. Η πίεση που ένιωθε η 18χρονη είχε πλέον γίνει τέτοια, ώστε απευθύνθηκε στις Αρχές, καλώντας το «100» και καταγγέλλοντας ότι κάποιος την ακολουθούσε. Αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, χωρίς όμως να καταφέρουν να τον εντοπίσουν.

Η ίδια, ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί. Είχε ήδη εγκαταστήσει κάμερα ασφαλείας μέσα στο σπίτι της, προκειμένου να μπορεί να καταγράφει όσα συνέβαιναν και να έχει στη διάθεσή της στοιχεία. Στις 6 Σεπτεμβρίου ο 40χρονος, επέστρεψε στον εξώστη της κατοικίας, ενώ η 18χρονη απουσίαζε.

Φέρεται να αυνανίστηκε στο μπαλκόνι και, περίπου μία ώρα αργότερα, επέστρεψε ξανά στο σπίτι. Την επόμενη ημέρα, στις 7 Σεπτεμβρίου, η 18χρονη πήγε στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου και απευθύνθηκε επειγόντως στο Γραφείο Προστασίας Ανηλίκων, το οποίο χειρίζεται και υποθέσεις σεξουαλικών αδικημάτων, μεταφέροντας στις Αρχές όσα βίωνε και τα στοιχεία που είχε συγκεντρώσει.

Στις 23 Σεπτεμβρίου καταγράφεται νέο περιστατικό, με τον 40χρονο να αυνανίζεται στο μπαλκόνι της κατοικίας, ενώ στις 25 Σεπτεμβρίου το ίδιο σκηνικό επαναλήφθηκε. Αυτή τη φορά, όμως, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας ήταν εκεί. Ενώ φέρεται να αυνανιζόταν στο μπαλκόνι, επενέβησαν και τον ακινητοποίησαν με άκρως επεισοδιακό τρόπο.

Όλο αυτό, όμως, ήταν η αρχή του …παγόβουνου. Όταν οι αστυνομικοί έκαναν έρευνα στο σπίτι του και έψαξαν τον υπολογιστή του, τότε αποκαλύφθηκαν οι πιο φρικιαστικές πτυχές της υπόθεσης. Εντόπισαν μία φωτογραφία που είχε ξεχάσει να διαγράψει. Και ένα κλικ τους οδήγησε στα ίχνη του στο Dark Web.

Επιπλέον, όπως έχει γράψει το Cretalive, στα ψηφιακά αρχεία βρέθηκε και βιντεοληπτικό υλικό στο οποίο καταγράφονται οι κινήσεις τριών ακόμα νεαρών γυναικών, μέσα στα σπίτια τους. Εκτιμάται ότι τις κατέγραφε εν αγνοία τους και πολύ πιθανόν μέχρι και σήμερα να μην είχαν αντιληφθεί το παραμικρό.

Ο 40χρονος απολογείται σήμερα ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου. Από μέρους της ΕΛ.ΑΣ αναμένεται να υποβληθεί αίτημα για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του με εισαγγελική διάταξη.