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Τραγικό παιχνίδι της μοίρας: Δασκάλα στη Χαλκίδα πέθανε μία ημέρα μετά τον γάμο της αδελφής της – Το μεσημέρι η κηδεία της

Η Μαρία Παναγιώτου, δασκάλα 42 ετών στη Χαλκίδα, απεβίωσε μία ημέρα μετά τον γάμο της αδελφής της, βυθίζοντας τη χαρά της οικογένειας σε ανείπωτο πόνο. Η εκλιπούσα έδινε μάχη με σοβαρό πρόβλημα υγείας και ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στην τοπική κοινωνία, προσφέροντας τις υπηρεσίες της σε σχολεία της Χαλκίδας και τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη. Η κηδεία της θα τελεστεί σήμερα, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Θρήνος στη Χαλκίδα για τον θάνατο της δασκάλας, Μαρίας Παναγιώτου, σε ηλικία μόλις 42 ετών. Η μοίρα έπαιξε τραγικά παιχνίδια, καθώς άφησε την τελευταία της πνοή μία ημέρα μετά τον γάμο της αδελφής της.
  • Η Μαρία έδωσε για χρόνια τη δική της μάχη με σοβαρό πρόβλημα υγείας, ενώ ήταν ιδιαίτερα γνωστή και αγαπητή, έχοντας προσφέρει τις υπηρεσίες της σε πολλά σχολεία της Χαλκίδας.
  • Η Εξόδιος Ακολουθία της τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων, στη Χαλκίδα. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χαλκίδας εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Θρήνος στη Χαλκίδα για τον θάνατο της δασκάλας σε ηλικία μόλις 42 ετών. Η μοίρα παίζει τραγικά παιχνίδια και η 42χρονη άφησε την τελευταία της πνοή μία ημέρα μετά τον γάμο της αδελφής της μετατρέποντας τη χαρά της οικογένειας σε ανείπωτο πόνο.

Η Μαρία έδωσε για χρόνια τη δική της μάχη με σοβαρό πρόβλημα υγείας, αντιμετωπίζοντας την ασθένεια με σθένος και αξιοπρέπεια, αλλά δυστυχώς υπέκυψε.

Ήταν ιδιαίτερα γνωστή και αγαπητή, έχοντας προσφέρει τις υπηρεσίες της σε πολλά σχολεία της Χαλκίδας, καθώς και στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη. Το τελευταίο διάστημα υπηρετούσε ως γραμματέας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Εύβοιας.

Συγκινητικά είναι τα μηνύματα των συναδέλφων της, που κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο με ήθος, αφοσίωση και αγάπη για την εκπαίδευση.

Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χαλκίδας εκφράζει – ανακοίνωσή του- τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της, αποχαιρετώντας μια αγαπητή συνάδελφο, που υπηρέτησε την εκπαίδευση με αφοσίωση.

Το μεσημέρι η κηδεία της

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί σήμερα, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, στις 2:30 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων, στη Χαλκίδα, σύμφωνα με το egnomip. Η σορός θα βρίσκεται στον ιερό ναό από τις 2 το μεσημέρι.

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