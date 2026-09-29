«Πριγκιπάτο» διαφθοράς στη Μύκονο

Για πάνω από 1.600 υποθέσεις, που αφορούν αυθαίρετα σε δεκάδες στρέμματα και πρόστιμα που δεν καταβλήθηκαν, ερευνάται η πολεοδομία στη Μύκονο.

Των ΑΛ. ΚΟΝΤΗ, Θ. ΠΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Eψαχναν πέντε υποθέσεις και τελικά βρήκαν περισσότερες από 1.600! Η έρευνα για την Πολεοδομία Μυκόνου ενδέχεται να εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες περιπτώσεις διαφθοράς που έχουν κληθεί να αντιμετωπίσουν οι αστυνομικές και δικαστικές Αρχές τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Realnews, οι έρευνες που έχουν γίνει στο κτίριο της υπηρεσίας από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. και την Εισαγγελία Πρωτοδικών Κυκλάδων έχουν αποκαλύψει την «εξαφάνιση», την αλλοίωση ή την απόκρυψη πάνω από 1.600 φακέλων που αφορούν περιπτώσεις μικρών ή και μεγαλύτερων αυθαιρεσιών στη Μύκονο.

Οι νέες έρευνες στην πολεοδομία του νησιού ξεκίνησαν στις 17 Σεπτεμβρίου, όταν αστυνομικοί προχώρησαν στη σφράγιση του κτιρίου της ώστε κανείς να μην μπορεί να αφαιρέσει ή να παραποιήσει στοιχεία, φακέλους και δεδομένα που τηρούνται σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Οπως φαίνεται, όλα ξεκίνησαν όταν πριν από μερικούς μήνες ζητήθηκε από τους υπευθύνους της πολεοδομίας να παρέχουν ενημέρωση για το στάδιο στο οποίο βρίσκονται πέντε συγκεκριμένες υποθέσεις. Επρόκειτο για καταγγελίες για αυθαίρετες κατασκευές αλλά και για πρόστιμα που θα έπρεπε να έχουν επιβληθεί για κτίρια και χώρους που είχαν ήδη ελεγχθεί και στα οποία βρέθηκε πλήθος παρανομιών.

Ομως, εκτός από αυτές τις πέντε υποθέσεις, οι Αρχές φαίνεται πως τελικά θα ελέγξουν πολλές περισσότερες, καθώς αποφασίστηκε η έρευνα να επεκταθεί σε βάθος 20ετίας. Οπως διαπιστώθηκε από τους ελέγχους, από το 2006 έως σήμερα στην Πολεοδομία Μυκόνου υπάρχουν τουλάχιστον 1.600 «κόκκινοι φάκελοι» ελέγχων που μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες. Πρόκειται για υποθέσεις οι οποίες δεν διεκπεραιώθηκαν ποτέ από τους υπαλλήλους, αν και οι έλεγχοι είχαν εντοπίσει σοβαρές αυθαιρεσίες, και για άλλες που από τους φακέλους τους λείπουν σημαντικά έγγραφα, όπως οι εκθέσεις αυτοψίας, ή ο καταλογισμός του προστίμου. Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν αυτές που, αν και έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου, λείπουν εντελώς από το αρχείο, με αποτέλεσμα κατά τις έρευνες που έγιναν τις προηγούμενες ημέρες οι Αρχές να μην μπορούν να εντοπίσουν ούτε ένα φύλλο χαρτιού από τον φάκελό τους. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σημειωθεί πως ο υπάλληλος που τηρούσε το αρχείο των υποθέσεων της Πολεοδομίας Μυκόνου περιλαμβάνεται και στη δικογραφία που αφορά την υπόθεση διαφθοράς πολεοδόμων στα βόρεια προάστια της Αθήνας, η οποία εξαρθρώθηκε το περασμένο καλοκαίρι.

Οι πληροφορίες επισημαίνουν πως στις περιπτώσεις που ερευνώνται υπάρχουν αυθαιρεσίες που απλώνονται σε δεκάδες στρέμματα, ενώ τα πρόστιμα που δεν καταλογίστηκαν ποτέ υπολογίζονται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ.

Άγριος ξυλοδαρμός

Η διερεύνηση των τεράστιων παρανομιών σε βάρος των κανονισμών δόμησης, του περιβάλλοντος και του αιγιαλού της Μυκόνου ξεκίνησε το 2023, καθώς τον Μάρτιο εκείνου του έτους η κοινή γνώμη είχε συγκλονιστεί από τον άγριο ξυλοδαρμό του αρχαιολόγου του νησιού, Μανώλη Ψαρρού. Τότε, οι επιθεωρητές Δόμησης και Περιβάλλοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είχαν πραγματοποιήσει πλήθος αυτοψιών στο νησί, εντοπίζοντας τεράστιες παράνομες κατασκευές χωρίς καμία άδεια. Πρόκειται για ολόκληρα τείχη που είχαν χτιστεί, αποκλείοντας την ελεύθερη πρόσβαση σε παραλίες, κτίρια πάνω στις παράκτιες περιοχές, ακόμα και οικοδομήματα που είχαν εμφανιστεί μέσα σε περιοχές εκτός σχεδίου.

Μέσα σε λίγους μήνες, μόνο σε οκτώ επιχειρήσεις εστίασης που λειτουργούσαν σε παραλίες του νησιού είχαν επιβληθεί πρόστιμα τα οποία στο σύνολό τους ξεπερνούσαν τα 49 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για πρόστιμα που αφορούσαν την κατασκευή των αυθαίρετων χώρων αλλά και τη διατήρησή τους. Να σημειωθεί ότι τα περισσότερα στην πορεία μειώθηκαν, καθώς οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων προχώρησαν με δικά τους έξοδα στην απομάκρυνση των κατασκευών που δεν είχαν λάβει άδεια.

Ωστόσο, παρά το «σαφάρι» των ελέγχων και τη δημοσιότητα που είχε λάβει το θέμα, φαίνεται πως κάποιοι δεν διστάζουν να προχωρούν σε νέες αυθαιρεσίες. Τον Φεβρουάριο του 2025, νέες αυτοψίες που είχαν γίνει από τους επιθεωρητές του υπουργείου Περιβάλλοντος είχαν διαπιστώσει αυθαίρετες κατασκευές ακόμα και στην πλατεία Μαντώ Μαυρογένους. Τότε, στην κεντρική πλατεία στη Χώρα της Μυκόνου επιχειρηματίας είχε τοποθετήσει οκτώ ξύλινους στύλους και πέργκολα χωρίς καμία άδεια. Από τις ίδιες αυτοψίες είχε διαπιστωθεί η οικοδόμηση ενός ολόκληρου ξενοδοχείου, σε μια έκταση 14,8 στρεμμάτων, η οποία ήταν εκτός σχεδίου στο σύνολό της.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται κάποιοι από τους φακέλους που έχουν «εξαφανιστεί» να αφορούν αυτές τις υποθέσεις.