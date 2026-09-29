Φωτιά στο Μενίδι – Καίει ξερά χόρτα σε οικοπεδικό χώρο

Φωτιά ξέσπασε στο Μενίδι τα ξημερώματα της Τρίτης (29/9), κινητοποιώντας την Πυροσβεστική. Η φωτιά καίει ξερά χόρτα σε οικοπεδικό χώρο, με 12 πυροσβέστες και 4 οχήματα να επιχειρούν για την κατάσβεσή της.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Πυροσβεστικό, Πυροσβεστική - Pyrosvestiki - Pirosvestiko, Pirosvestiki - Fotia
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε στο Μενίδι τα ξημερώματα της Τρίτης (29/9), σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.
  • Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά καίει ξερά χόρτα σε οικοπεδικό χώρο.
  • Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Φωτιά ξέσπασε στο Μενίδι τα ξημερώματα της Τρίτης (29/9), σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά καίει ξερά χόρτα σε οικοπεδικό χώρο.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ