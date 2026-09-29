Φωτιά στο Μενίδι – Καίει ξερά χόρτα σε οικοπεδικό χώρο

Φωτιά ξέσπασε στο Μενίδι τα ξημερώματα της Τρίτης (29/9), σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά καίει ξερά χόρτα σε οικοπεδικό χώρο.
Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
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Φωτιά ξέσπασε στο Μενίδι τα ξημερώματα της Τρίτης (29/9), σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά καίει ξερά χόρτα σε οικοπεδικό χώρο.
Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
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