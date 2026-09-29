Καιρός: Ηλιοφάνεια με τοπικές βροχές σήμερα – Μέχρι 7 μποφόρ οι άνεμοι στο Αιγαίο

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Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας σήμερα, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026, ωστόσο κατά τόπους θα αναπτυχθούν αυξημένες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα ανατολικά και νότια. Οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν στο Αιγαίο, φτάνοντας τοπικά έως τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Στην ανατολική χώρα αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στο Αιγαίο. Από το μεσημέρι, φαινόμενα προβλέπονται επίσης στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο.

Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα πυκνώνουν, ενώ από το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα νοτιοδυτικά.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αναμένεται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι νεφώσεις θα είναι αυξημένες στα βορειοανατολικά και ανατολικά ηπειρωτικά, καθώς και κατά τις θερμές ώρες της ημέρας στα υπόλοιπα ηπειρωτικά.

Τοπικές βροχές προβλέπονται στη Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία, ενώ μετά το μεσημέρι φαινόμενα αναμένονται στην Ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, στα ορεινά και νότια τμήματα της Πελοποννήσου, καθώς και στα ορεινά της Κρήτης. Η ορατότητα ενδέχεται να είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά.

Άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο

Στα δυτικά οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές-βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ και τοπικά στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ. Πρόσκαιρα, κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, θα στραφούν σε δυτικούς-βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενώ βαθμιαία στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ.

Το meteo.gr προβλέπει στο Αιγαίο βόρειους ανέμους μέτριους έως ισχυρούς, 5-6 μποφόρ, και στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί ασθενείς άνεμοι, ενώ μετά το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς, φτάνοντας έως τα 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 20 με 25 βαθμούς Κελσίου και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 22 με 26 βαθμούς.

Οι ελάχιστες και μέγιστες θερμοκρασίες ανά περιοχή:

Θράκη: 15 / 24 βαθμοί

15 / 24 βαθμοί Ανατολική Μακεδονία: 13 / 25 βαθμοί

13 / 25 βαθμοί Κεντρική Μακεδονία: 13 / 25 βαθμοί

13 / 25 βαθμοί Δυτική Μακεδονία: 9 / 22 βαθμοί

9 / 22 βαθμοί Ήπειρος: 10 / 23 βαθμοί

10 / 23 βαθμοί Θεσσαλία: 10 / 24 βαθμοί

10 / 24 βαθμοί Νησιά Ιονίου: 16 / 26 βαθμοί

16 / 26 βαθμοί Δυτική Στερεά: 14 / 26 βαθμοί

14 / 26 βαθμοί Δυτική Πελοπόννησος: 14 / 26 βαθμοί

14 / 26 βαθμοί Ανατολική Πελοπόννησος: 13 / 25 βαθμοί

13 / 25 βαθμοί Κυκλάδες: 18 / 24 βαθμοί

18 / 24 βαθμοί Ανατολική Στερεά – Εύβοια: 13 / 24 βαθμοί

13 / 24 βαθμοί Κρήτη: 17 / 24 βαθμοί

17 / 24 βαθμοί Νησιά Ανατολικού Αιγαίου: 18 / 24 βαθμοί

18 / 24 βαθμοί Δωδεκάνησα: 19 / 25 βαθμοί

19 / 25 βαθμοί Αττική: 15 / 24 βαθμοί

15 / 24 βαθμοί Θεσσαλονίκη: 15 / 25 βαθμοί

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, σύμφωνα με το meteo.gr, αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν στα βόρεια και ορεινά τμήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια θα είναι κατά 3-4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3-4 μποφόρ και σταδιακά στα ανατολικά θα ενισχυθούν στα 5-6 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στον Θερμαϊκό οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς, ενώ το βράδυ θα στραφούν πρόσκαιρα σε ανατολικούς, φτάνοντας τα 4 μποφόρ.