Θεσσαλονίκη: Υπεγράφη η σφράγιση της κλινικής όπου εντοπίστηκε παράνομο ογκολογικό τμήμα – «Λουκέτο» και σε 2ο θεραπευτήριο του ίδιου ιδιοκτήτη

Υπεγράφη η πράξη σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε παράνομο ογκολογικό τμήμα και από την οποία χορηγούνταν χημειοθεραπευτικά φάρμακα χωρίς τις απαραίτητες άδειες.

Η σφράγιση υπεγράφη από τον αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, Κώστα Γιουτίκα και το πρωί της Τρίτης (29/9) αναμένεται να πάει δικαστικός επιμελητής. Ο ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης κλινικής, είναι ιδιοκτήτης και άλλων κλινικών στη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, την Κατερίνη, την Αθήνα και άλλες πόλεις.

«Λουκέτο» και σε 2ο θεραπευτήριο του ίδιου ιδιοκτήτη

Σύμφωνα με το thesspost.gr, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας πριν από μία εβδομάδα είχε προχωρήσει στη «σφράγιση» μίας ακόμη κλινικής του ίδιου κλινικάρχη. Ο αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας που υπέγραψε την απόφαση για σφράγιση και για τις δύο κλινικές, δήλωσε πως το κλείσιμο είναι το ύστατο διοικητικό μέτρο, και εφαρμόζεται εφόσον έχει εξαντληθεί κάθε διοικητική διαδικασία συμμόρφωσης.

«Ήρθε η απόφαση για οριστική σφράγιση από την επιτροπή της Περιφέρειας, που αποτελείται από δύο υπαλλήλους της Περιφέρειας, έναν γιατρό, έναν μηχανικό κι έναν γιατρό του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και την υπέγραψα σήμερα το πρωί για την μια κλινική. Την προηγούμενη εβδομάδα, κλείσαμε ακόμη μια κλινική του ίδιου κλινικάρχη, στην περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης, όπου είχαν διαπιστωθεί αναντοιστοιχίες σε κλίνες και προσωπικό. Από εμάς, υπογράφεται η απόφαση για το σφράγισμα κι από εκεί αναλαμβάνει ο δικαστικός επιμελητής» εξήγησε.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη, το κλείσιμο μιας κλινικής είναι χρονοβόρα διαδικασία και αποτελεί το τελευταίο μέτρο που λαμβάνεται από τις αρμόδιες αρχές. «Για να φτάσουμε στο σφράγισμα, υπάρχει πολλή αλληλογραφία από πίσω, πάντα δίνουμε περιθώριο. Υπάρχουν στη μέση και οι ασθενείς, που πρέπει να μεταφερθούν αλλού και οι απολύσεις του προσωπικού.Όταν δεν υπάρχει ανταπόκριση, η σφράγιση είναι το πιο αυστηρό διοικητικό μέτρο, αλλά για να φτάσουμε εκεί, σημαίνει ότι έχουμε εξαντλήσει κάθε διοικητική διαδικασία συμμόρφωσης», σημείωσε ο κ. Γιουτίκας.

Το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

Σύμφωνα με τα ευρήματα των επιθεωρητών της Περιφερειακής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ), η κλινική είχε θέσει σε πλήρη λειτουργία Ογκολογικό Τμήμα – διαθέτοντας μάλιστα και ειδικό θάλαμο βιολογικής ασφάλειας για τη διαχείριση κυτταροστατικών και χημειοθεραπευτικών φαρμάκων – χωρίς αυτό να προβλέπεται σε καμία άδεια λειτουργίας. Το τμήμα διαφημιζόταν μάλιστα ανοιχτά με βίντεο στην ιστοσελίδα της κλινικής.

Το τμήμα αυτό στελεχωνόταν από έναν μόνο ιδιώτη γιατρό, πνευμονολόγο με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, στον οποίο είχε παραχωρηθεί γραφείο χωρίς καν να υπάρχει έγγραφη σύμβαση εργασίας. Από το 2022, ο εν λόγω γιατρός συνταγογραφούσε χημειοθεραπευτικά φάρμακα, τα οποία στη συνέχεια παρασκευάζονταν από το προσωπικό της κλινικής και χορηγούνταν στους ασθενείς εντός του παράνομου τμήματος.

Υποψίες για απάτη σε βάρος του ΕΟΠΥΥ

Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η διάσταση που αφορά τις χρεώσεις προς τον ασφαλιστικό φορέα. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δείγμα ασθενών του συγκεκριμένου γιατρού εισήχθη στην κλινική κατ’ εντολή άλλου ιατρού για ολιγοήμερη νοσηλεία, με διαγνώσεις που δεν σχετίζονταν με κακοήθειες, κι όμως κατά τη διάρκεια της παραμονής τους τους χορηγήθηκαν χημειοθεραπείες. Το γεγονός αυτό εγείρει ισχυρές ενδείξεις για υποβολή ανακριβών στοιχείων στον ΕΟΠΥΥ με σκοπό την παράνομη είσπραξη αποζημιώσεων νοσηλείας.

Υποστελέχωση και ανύπαρκτη ΜΕΘ

Πέραν του ογκολογικού, η κλινική λειτουργούσε υπό καθεστώς γενικευμένης αυθαιρεσίας:

Απουσία ΜΕΘ : Δεν διέθετε σε λειτουργία Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, παρά το γεγονός ότι ήταν υποχρεωτική βάσει της δυναμικότητας της άδειάς της.

: Δεν διέθετε σε λειτουργία Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, παρά το γεγονός ότι ήταν υποχρεωτική βάσει της δυναμικότητας της άδειάς της. Έλλειψη προσωπικού : Παρουσίαζε δραματικές ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ απουσίαζαν εντελώς βασικές και προαπαιτούμενες ειδικότητες, όπως αυτή του Ακτινοδιαγνώστη.

: Παρουσίαζε δραματικές ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ απουσίαζαν εντελώς βασικές και προαπαιτούμενες ειδικότητες, όπως αυτή του Ακτινοδιαγνώστη. Μαύρη/Αδήλωτη εργασία: Οι επιστημονικά υπεύθυνοι των τμημάτων δεν απασχολούνταν με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας, ενώ με τους υπόλοιπους γιατρούς δεν υπήρχαν καν έγγραφες συμβάσεις.

Σκιές στους ελέγχους των αρχών και καθυστερήσεις

Η υπόθεση λαμβάνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις από τη στάση των τοπικών αρμόδιων φορέων. Αν και η αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου της Περιφέρειας είχε διαπιστώσει από το 2025 τη σοβαρή υποστελέχωση της κλινικής και είχε εισηγηθεί την οριστική διακοπή λειτουργίας και την αφαίρεση της άδειας, «παρέβλεψε» πλήρως να καταγράψει στην έκθεσή της την ύπαρξη του παράνομου Ογκολογικού Τμήματος, τη διαφήμισή του, αλλά και την απουσία της ΜΕΘ.

Παράλληλα, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, παρά το γεγονός ότι από τις αρχές του 2026 είχε ανακληθεί η Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας της κλινικής και υπήρχε εισήγηση για «λουκέτο», δεν προέβη στην οριστική διακοπή της λειτουργίας της, γεγονός που οδήγησε στην αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών για τα εμπλεκόμενα στελέχη.

Παρεμβαίνει ο Εισαγγελέας

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας: